Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
TSMC не укладывается в сроки строительства фабрики в Аризоне из-за слишком ленивых американцев
На самом деле местное население просто не готово работать так, как принято на Тайване

Менталитет европейцев и тем более американцев сильно отличается от привычек и образа жизни жителей азиатских стран. Рядовой житель Португалии, Германии или Швеции чётко знает свои права. Он приходит на работу вовремя и уходит не позднее, чем прописано в условиях трудового контракта. Работодатель не имеет права заставить человека работать дольше положенных восьми часов, а за выход сотрудника на рабочее место в субботу приходится платить по повышенному тарифу. В воскресение работают только туристические заведения и различные рестораны, тогда как все магазины и большая часть других компаний останавливает производство. На острове Тайвань принято много и усердно работать. Эксперты полагают, что строгое соблюдение правил, беспрекословное подчинение начальству и высокая дисциплинированность стали залогом успеха, обеспечившим Тайваню технологический прорыв. Что же, уже несколько лет TSMC пытается построить фабрику в США, но неожиданно столкнулась с культурным феноменом, поставившим руководство полупроводникового гиганта в тупик. 

реклама

Руководители TSMC считают нормой, когда сотрудник остаётся на рабочем месте после завершения 8-часового дня, если этого требует сложившаяся ситуация. Подчинённым вменяется работа по выходным с минимальной оплатой или на волонтёрских началах, а за малейшие нарушения грозит увольнение. Карьера уволенного сотрудника будет испорчена, поскольку на новом рабочем месте прежде всего обратят внимание на характеристику от прошлого работодателя. Ну а лентяи (по тайваньским меркам) получают нелицеприятные отзывы. Начав возведение фабрики в США, руководители TSMC пришли сюда со своими правилами и уже начали строить счастливое будущее, но вдруг выяснилось, что американцы работать по тайваньским стандартам не хотят. Первым делом удивлённые американцы пожаловались на заведующих отделами руководству компании. После обратились в профсоюз, но так и не получили вменяемого ответа. Руководство TSMC не понимало, чем местные сотрудники недовольны, пока не столкнулись с массовыми увольнениями.

Сообщается, что первая группа уволилась ещё в 2021 году, а сегодня костяк из 2200 сотрудников американского подразделения составляют выходцы из Китая и Тайваня. Заставить местных жителей работать на своих условиях руководство TSMC пока не в состоянии, что может привести к задержке в сдаче фабрики. Напомним, согласно первоначальным планам завод в Аризоне должен был построен к концу 2024 года, но недавно со сдачей объекта решили повременить. Точной даты нет, но раньше второй половины 2025 фабрика точно не заработает. Но это оптимистичный сценарий, ведь набрать нужное количество специалистов TSMC пока не может. Понимание того, что тайваньские методы управления персоналом не применимы в США, пришло к руководству TSMC не сразу. Даже спустя несколько лет безуспешной борьбы с ленивыми американцами тайванцы продолжают бороться, сталкиваясь с увольнениями ключевых специалистов. Найти замену бывает не так просто, а высокая текучесть кадров сбивает темпы строительства. Свободных вакансий слишком много, но задействовать на всех должностях жителей Тайваня не позволяют законы США. 

За 4 года фабрика на Тайване уже бы была построена, но американцы не готовы идти на жертвы ради достижения чужих целей. Что любопытно, на заводе в Аризоне будут трудиться 6000 человек. На некоторые вакансии специалистов ищут уже сегодня, но всё идёт к тому, что производство полупроводников в США столкнётся с новыми вызовами. Затраты окажутся намного выше, чем ожидалось, ведь американцы не хотят задерживаться на рабочем месте дольше, чем предусмотрено в трудовом договоре. Придётся нанимать сотрудников для работы в третью смену, но по закону оплата труда в такие часы должна быть намного выше. И всё это ставит американский проект TSMC под большой вопрос. Полупроводниковый гигант намерен инвестировать в создание четырёх заводов 65 миллиардов долларов, но пока не может завершить строительство даже первой фабрики. 

#tsmc #интересное
+
Написать комментарий (0)
Учёные советуют не удалять всю накипь с чайника, так как она защищает нас от микропластика
TSMC сталкивается с рядом проблем в запуске производства чипов в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На этой неделе Epic Games Store раздает бесплатно две игры, которые обычно стоят почти $80
4
PS5 Pro будет в два раза мощнее базовой модели за счет масштабирования PSSR и аппаратных улучшений
4
"Омсктрансмаш" поставил в войска Т-80БВМ с более совершенной защитой от дронов
2
Samsung Galaxy Watch получат новую технологию измерения артериального давления
1
В России создали первый в мире тяжелый дрон «Мотылёк» с асинхронными двигателями
+
Магазин Google Play Store начал запрашивать разрешение на доступ к местоположению
+
Rockstar разрабатывала конкурента FiveM
2
Учёные советуют не удалять всю накипь с чайника, так как она защищает нас от микропластика
2
Эксклюзивный смартфон Galaxy Quantum 5 на основе Galaxy A55 будет выпущен в конце августа
+
Samsung Galaxy M55 первый из телефонов бренда, получивший августовское обновление Android
+
PlayStation 5 заняла 14-е место в рейтинге самых успешных игровых консолей
+
Люди становятся честнее, обучая ИИ - что это значит для технологий
+
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
38
Американцев пугает новый истребитель-перехватчик МиГ-41
1
В России YouTube перестал запускаться на компьютерах
6
«Ростелеком» объявил о создании масштабного IT-направления для решения вопросов по импортозамещению и не только
1
Августовское обновление Android 2024 устраняет 11 проблем безопасности
+
Нигер разорвал дипломатические отношения с украинскими властями
1
Warner Bros. теряет 41% выручки из-за провала Suicide Squad: Kill the Justice League
1
Энтузиаст сломал новый процессор Ryzen 9000 и нашёл припой под крышкой во время скальпирования
2

Популярные статьи

Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
38
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
17 способов оживить Youtube
28
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
23
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
41
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Пять причин, почему я перестал читать отзывы в Steam
9
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
4
Разбираемся, можно ли в 2024 году собрать бесшумный безвентиляторный игровой компьютер
9

Сейчас обсуждают

SlyBiBi
17:41
Высер бублика без рекламы. Следующий будет с ней... Включаем счётчик?
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
Алексей Сафронов
17:40
А где они оставили свои парашюты? Или их NASA как камикадзе, в одну сторону?
NASA рассматривает альтернативы возвращения астронавтов Starliner, решение примет администратор NASA
Алексей Сафронов
17:34
хз, меня там нет..
Сервис статистики Google зафиксировал падение трафика из-за блокировки YouTube
Егор Угадайте
17:33
Д*г*н*ер*ты просто откройте хф5 сервер
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
Псье Миздюкович
17:31
а вы в своём уме такое читать?
Видео: Су-34 нанёс удар тяжёлой авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК по скоплению ВСУ на границе с Курской областью
Алексей Сафронов
17:30
А не была ли первой Wolfenstein 3D в 1992 году?
Bethesda готовит выпуск DOOM Anthology за 79,99 долларов
Nvidia&Intel Hater
17:24
у меня на Распберри Дебиан стоит.для iptv использую
Тестирую первую рабочую версию скрипта установки приложений для дистрибутива Chimbalix
Юрий Копнин
17:22
Пчелы ищут мёд, мухи г..о. К какой категории относится Chimbal, понятно. Лично я предпочитаю извлекать из Linux пользу, например взять aarch64, в виде копеечного Raspberry Pi + ALT Simply Linux, либо ...
Тестирую первую рабочую версию скрипта установки приложений для дистрибутива Chimbalix
Дед Мороз
17:17
В общем караван идёт...
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
Добрый день
17:17
Ты идиот? Последний месяц данный сайт пестрит новостями о проблемах с Райзенами 9000, а так же о том, что их отозвали ещё до начала продаж, якобы из-за ошибок в маркировке. А последние новости о том, ...
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем