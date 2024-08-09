На самом деле местное население просто не готово работать так, как принято на Тайване

Менталитет европейцев и тем более американцев сильно отличается от привычек и образа жизни жителей азиатских стран. Рядовой житель Португалии, Германии или Швеции чётко знает свои права. Он приходит на работу вовремя и уходит не позднее, чем прописано в условиях трудового контракта. Работодатель не имеет права заставить человека работать дольше положенных восьми часов, а за выход сотрудника на рабочее место в субботу приходится платить по повышенному тарифу. В воскресение работают только туристические заведения и различные рестораны, тогда как все магазины и большая часть других компаний останавливает производство. На острове Тайвань принято много и усердно работать. Эксперты полагают, что строгое соблюдение правил, беспрекословное подчинение начальству и высокая дисциплинированность стали залогом успеха, обеспечившим Тайваню технологический прорыв. Что же, уже несколько лет TSMC пытается построить фабрику в США, но неожиданно столкнулась с культурным феноменом, поставившим руководство полупроводникового гиганта в тупик.

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Руководители TSMC считают нормой, когда сотрудник остаётся на рабочем месте после завершения 8-часового дня, если этого требует сложившаяся ситуация. Подчинённым вменяется работа по выходным с минимальной оплатой или на волонтёрских началах, а за малейшие нарушения грозит увольнение. Карьера уволенного сотрудника будет испорчена, поскольку на новом рабочем месте прежде всего обратят внимание на характеристику от прошлого работодателя. Ну а лентяи (по тайваньским меркам) получают нелицеприятные отзывы. Начав возведение фабрики в США, руководители TSMC пришли сюда со своими правилами и уже начали строить счастливое будущее, но вдруг выяснилось, что американцы работать по тайваньским стандартам не хотят. Первым делом удивлённые американцы пожаловались на заведующих отделами руководству компании. После обратились в профсоюз, но так и не получили вменяемого ответа. Руководство TSMC не понимало, чем местные сотрудники недовольны, пока не столкнулись с массовыми увольнениями.

Сообщается, что первая группа уволилась ещё в 2021 году, а сегодня костяк из 2200 сотрудников американского подразделения составляют выходцы из Китая и Тайваня. Заставить местных жителей работать на своих условиях руководство TSMC пока не в состоянии, что может привести к задержке в сдаче фабрики. Напомним, согласно первоначальным планам завод в Аризоне должен был построен к концу 2024 года, но недавно со сдачей объекта решили повременить. Точной даты нет, но раньше второй половины 2025 фабрика точно не заработает. Но это оптимистичный сценарий, ведь набрать нужное количество специалистов TSMC пока не может. Понимание того, что тайваньские методы управления персоналом не применимы в США, пришло к руководству TSMC не сразу. Даже спустя несколько лет безуспешной борьбы с ленивыми американцами тайванцы продолжают бороться, сталкиваясь с увольнениями ключевых специалистов. Найти замену бывает не так просто, а высокая текучесть кадров сбивает темпы строительства. Свободных вакансий слишком много, но задействовать на всех должностях жителей Тайваня не позволяют законы США.

За 4 года фабрика на Тайване уже бы была построена, но американцы не готовы идти на жертвы ради достижения чужих целей. Что любопытно, на заводе в Аризоне будут трудиться 6000 человек. На некоторые вакансии специалистов ищут уже сегодня, но всё идёт к тому, что производство полупроводников в США столкнётся с новыми вызовами. Затраты окажутся намного выше, чем ожидалось, ведь американцы не хотят задерживаться на рабочем месте дольше, чем предусмотрено в трудовом договоре. Придётся нанимать сотрудников для работы в третью смену, но по закону оплата труда в такие часы должна быть намного выше. И всё это ставит американский проект TSMC под большой вопрос. Полупроводниковый гигант намерен инвестировать в создание четырёх заводов 65 миллиардов долларов, но пока не может завершить строительство даже первой фабрики.