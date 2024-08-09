Рано или поздно приходит время делать апгрейд. Кто-то сидит до последнего, выжимая все соки со старого компьютера, тогда как другие стараются держать свою систему в тонусе. В первом случае приходится отказываться от всех комплектующих, тогда как во втором можно оставить часть железа, сэкономив немалую сумму денег. Принято считать, что второй способ более верный, вот только сторонники перманентного апгрейда забывают несколько ключевых деталей. Во-первых, пользователю нужно регулярно заменять те или иные части компьютера, ну а это деньги, найти которые бывает не так просто. Во-вторых, далеко не все пользователи знают, что вообще нужно заменить в первую очередь. Многие не хотят вдаваться в такие сложные подробности, предпочитая отдавать свой ПК на откуп специалистам.

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В любом случае время заменить ключевые комплектующие всё равно придёт, ну а вопрос лишь в том, будет это раньше, или позже. Сегодня мы поговорим о том, как наиболее просто и эффективно сделать апгрейд процессора. Разберём наиболее часто возникающие ошибки, а также определимся с другими важными деталями. Начнём с того, что процессоры AMD и Intel имеют разный потенциал для апгрейда. Причина лежит на поверхности и касается области решения руководства. Так, сегодня все актуальные процессоры Intel выпускаются на сокете LGA 1700. В данном случае мы сталкиваемся с рекордом, ведь обычно каждый сокет поддерживает всего два поколения настольных процессоров. В случае с актуальной платформой было сделано исключение, но ничего хорошего в данном случае в этом нет. Тесты доказывают, что серия процессоров 14-го поколения лишь немногим быстрее 12-й серии, а значит никакой логики в апгрейде нет. Кроме того, процессоры 14-го поколения ещё и отличаются низкой стабильностью и могут сгореть. Уж лучше не получить дополнительные 10% при переходе с 12-го на 14-е поколение, чем наблюдать регулярные вылеты операционной системы и в итоге сгоревший процессор.

Что до владельцев актуальной платформы AMD, то здесь всё гораздо лучше. Так, ещё в 2017 в продажу поступили материнские платы на базе сокета АМ4. Даже в 2024 вышло несколько скоростных процессоров, которые поддерживают данную платформу и демонстрируют отличные показатели в играх. Это значит, что владелец старого камня одного из первых поколений Ryzen, может легко увеличить быстродействие своего компьютера. Часто достаточно купить термопасту и сам процессор, оставив без проблем работающую систему охлаждения. Теплопакет новых процессоров остался без изменений, что позволяет устанавливать их на самые бюджетные материнские платы. Всё это значит, что у владеющих системными блоками на базе процессоров AMD перспективы апгрейда выше, чем у тех, кто выбрал сторону Intel. Одновременно с этим на рынке присутствует и более новый сокет АМ5. Первая линейка настольных процессоров на базе этой платформы поступила в продажу в 2022 году, ну а вчера стали доступны две новинки серии Ryzen 9000. Никакого значительного прироста быстродействия по сравнению с серией Ryzen 7000 заметить не удалось, поэтому эксперты не рекомендуют владельцам процессоров на базе сокета АМ5 обновляться. Предполагается, что уже в конце 2025 года мы увидим более серьёзное движение вперёд, но пока всё это курсирует на уровне слухов.

Таким образом нужно понимать, что владельцы старых процессоров Intel сильно ограничены в апгрейде. Например, у вас есть камень 10-го поколения, серии Core i3. Если у вас не самая бюджетная материнская плата, то вы можете заменить его на более мощный 11-го поколения серии Core i5. Это увеличит быстродействие системы на 20%, но может оказаться заметным только в синтетических тестах. Чтобы разница действительно фиксировалась в играх, вам потребуется процессор серии Core i7, но далеко не все бюджетные материнские платы могут работать с такими камнями. 12-я серия уже имела новый сокет, а это значит, что придётся покупать не только процессор, но и материнскую плату. Если вы готовы к серьёзному апгрейду, то обязательно обращайте внимание на заявленную поддержку оперативной памяти на новой материнской плате. Дело в том, что, начиная с 12-й серии, Intel предлагает материнские платы с поддержкой DDR5 и DDR4, ну а на вашем старом ПК установлена именно DDR4. Если выбрать правильную модель, то вы потратите меньше денег, но получит значительное увеличение производительности в играх и рабочих задачах. Если вы не готовы тратить слишком много денег, можете взять процессор 12-го поколения без разблокированного множителя. Цены на такие камни невысокие, а прирост быстродействия будет заметен невооружённым взглядом.

Владельцам компьютеров на платформе АМ4 можно не спешить обновляться на новую АМ5. Прирост быстродействия есть, но за счёт наличия перспективных моделей АМ4 остаётся актуальным. Учтите, что старая платформа работает с оперативной памятью DDR4, тогда как новая только с DDR5. Ну а эта ОЗУ стоит примерно в 2 раза дороже. Выше цены и на материнские платы с сокетом АМ5, хотя никаких кардинальных изменений они не несут. Тем более глупо менять сокет, если у вас уже есть подходящая материнская плата, на которую можно поставить игровой процессор. Представители AMD заявили, что материнские платы на платформе АМ5 будут получать процессоры даже после 2026 года, а значит при сборке нового компьютера всё же выгоднее сразу переходить на новый сокет. В случае, если ваш компьютер куплен очень давно, то разумнее будет заменить большую часть комплектующих. Покупка процессора на вторичном рынке – это разумное, но рискованное решение. Вам может попасться подгоревший экземпляр, но вернуть его будет почти невозможно. Если вы покупаете железо в своём городе, то попросите продавца запустить процессор на материнской плате, чтобы проверить способность достигать пиковых тактовых частот и удерживать их под нагрузкой. Иногда разумно купить также и материнскую плату, но в данном случае выбор за вами. Финансовый фактор здесь стоит на первом месте, а значит затевать апгрейд без достаточного количества средств мы не рекомендуем. Помните, что любой актуальный процессор последних поколений отлично показывает себя в играх. Если вы хотите получить больше fps, то без замены видеокарты не обойтись, но рекомендации на этот счёт мы предложим в одном из наших следующих материалов.