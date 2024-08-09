Аналитики полагают, что на криптовалюту поддержали институциональные инвесторы

Несколько дней назад было зафиксировано одно из наиболее драматичных падений ключевых биржевых индексов деловой активности по всему миру. Инвесторы потеряли триллионы долларов, о восстановление может занять длительное время. Многие уже фиксируют убытки, тогда как другие пытаются вложить средства в более надёжные активы. На этом фоне можно услышать массу аналитических прогнозов, а самое интересное происходит на рынке криптовалют. Биткоин резко ушёл вниз, а многие эксперты полагали, что на этот раз курс обвалился ниже 50 тысяч долларов. Медведи оказывали на рынок чрезвычайно высокое давление, а оптимистичные прогнозы звучали крайне редко. Аналитики сходились во мнении, что восстановление рынка цифровых активов начнётся не раньше осени, но происходящее в последние дни позволяет надеяться на лучшее.

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Как видите, в моменте Bitcoin опускался до 50 тысяч долларов, но после этого позиции цифрового золота начала укрепляться. Всё это стало полной неожиданностью для многочисленных экспертов, ну а сегодня выяснилось, в чём причина происходящего. По данным аналитиков, ссылающихся на отчёт JPMorgan, на этот раз от обвала первую криптовалюту спасли институциональные инвесторы. Речь идёт о крупных фондах, финансовых организациях и тому подобных структурах, обладающих значительными накоплениями в ВТС. Когда рынок начал падать, а рядовые держатели бросились сливать криптовалюту, на биржах был замечен рекордный приток Bitcoin. В какой-то момент циркулирующая масса стала перевешивать возможности покупателей, что привело к стремительной коррекции. Если бы крупные держатели последовали за рыночным трендом, то можно было бы ожидать настоящего краха рынка криптовалют, но вместо этого представители большого капитала заняли выжидательную позицию.

Из отчёта JPMorgan можно сделать вывод, что институциональные инвесторы сохранили большую часть фьючерсов на Bitcoin, ну а это значимый тренд для рынка криптовалют. Такое решение можно назвать взвешенным и верным в плане перспективы. Многие эксперты полагают, что подорожание первой криптовалюты неизбежно, ну а действия крупных игроков привели к снижению напряжения на рынке и уже начали оказывать позитивный эффект на курс цифрового золота. Сегодня за 1 ВТС дают больше 60 тысяч долларов, но аналитики не исключают, что в ближайшие недели следует ожидать курсовых перепадов. Пожалуй, время для возвращения быков начнётся только в сентябре. Ожидается, что именно в первом месяце осени руководство ФРС США намерено снизить процентные ставки. Такой шаг будет полезен для всего финансового рынка, испытывающего в настоящее время сложности. Пока же сообщается, что всё больше крупных финансовых организаций приходит на рынок криптовалют. Несколько дней назад Morgan Stanley принял решение позволить финансовым консультантам использовать спотовые Bitcoin-ETF для инвестирования личных накоплений. В отчёте JPMorgan значится, что интерес к криптовалюте на Чикагской бирже CME остаётся на высоком уровне, а многие эксперты видят признаки восстановления. Например, выплаты компенсациям клиентам разорившейся биржи Mt. Gox почти завершены, ну а это хороший знак для всего рынка.

Аналитики отмечают, что рост Bitcoin неизбежен. Причина в том, что уже несколько месяцев на рынке формируется дефицит предложения. До этого майнеры обеспечивали приток новых монет, но после халвинга возможности фермеров по генерации снизилось ровно в 2 раза. Сегодня многие майнеры работают в минус, поскольку вырученных денег не хватает на оплату розетки. Всё это оказывает давление на фермеров, вынуждая их продавать часть полученных ВТС. Несмотря на это приток новых монет замедляется, а курс пойдёт вверх, как только количество покупателей достигнет критической отметки. Случится это только тогда, когда возникнет видимый дефицит на рынке, что и приведёт к новой волне роста всех цифровых активов. Добавим, что некоторые альткоины уже вышли из глубокого минуса. Выше вы можете увидеть список криптовалют, которым удалось выйти в плюс в рамках недельного медвежьего ралли. По большей части всё это не коснулось основных активов, а значит говорить о восстановлении слишком рано.