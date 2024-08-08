Устройство не только обладает невысокой стоимостью по сравнению с конкурентами, но и экономит до 40% энергии

До 2022 года разработка беспилотных летательных аппаратов в России шла достаточно медленно. Интересные идеи были, но большая их часть не шла в серию, а военные эксперты предлагали основывать оборонительную стратегию на базе пилотируемой авиации. Первые месяцы СВО доказали высокую эффективность дронов, что позволило решать целый спектр сложных задач без человеческих потерь. Даже сегодня российские инженеры освоили не все сферы применения подобных устройств, но движение в нужном направлении наблюдается. Так, активно разрабатываются и создаются аппараты, которые могут выполнять некоторые задачи даже после попадания под действие комплексов РЭБ противника. Умные алгоритмы способны наводиться на цель, вычислять скрытые объекты и информировать оператора о наиболее выгодных позициях для нанесения удара.

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Развитие беспилотной авиации движется очень быстро, ну а недавно стало известно о появлении в России сверхмощного аппарата, обладающего уникальными характеристиками. О разработке нового беспилотника отчиталась компания «Совэлмаш». Речь идёт о тяжёлом дроне, который первым в мире получил асинхронный двигатель. Многофункциональный тяжёлый квадрокоптер был назван «Мотылёк», а разработчики уверяют, что в его производстве было использовано всего несколько запчастей иностранного производства. Пришлось закупить контроллеры управления, а также аккумуляторы подходящего размера. Дрон прошёл первые испытания, выполнив все поставленные задачи. Представители «Совэлмаша» уверяют, что со временем откажутся от зарубежных компонентов. Вся необходимая база для отечественного производства имеется, включая специалистов, обладающих достаточным опытом для выпуска аналогов иностранным комплектующим.

Разработчики обращают внимание, что «Мотылёк» стал первым в мире тяжёлым квадрокоптером с асинхронными двигателями, аналогов которого пока не представила ни одна другая зарубежная компания. Дрон получил электродвигатель мощностью 60 кВт и весит 24 килограмма. Внутри располагается первое в мире асинхронное мотор-колесо 318-го габарита, основанное на запатентованной технологии совмещённых обмоток «Славянка». Главная особенность данной технологии заключается в том, что в рамках одного электродвигателя использовалось два типа отмоток: «звезда» и «треугольник». Благодаря этому удалось повысить все основные характеристики без увеличения веса основных компонентов. Мотор отличается высокой энергоэффективностью и по сравнению с аналогами стоит относительно недорого. Он может похвастать надёжностью и низким шумом за счёт снижением вибрации.

Напомним, мотор-колесо было разработано инженером Дмитрием Дуюновым. Асинхронные двигатели могут применяться в электромобилях, электровелосипедах, ручных электроинструментах, а также в ветровой и гидроэнергетике. Технология «Славянка» отлично зарекомендовала себя в различных отраслях. Например, подобные устройства представлены в строительной отрасли, в энергетике, медицине и многих других сферах. На базе технологии созданы безредукторные приводы для лифтов, тяговые двигатели и многое другое. Существуют перспективы выхода в авиационную промышленность, а также выпуск техники двойного назначения. Что примечательно, проект «Двигатели Дуюнова» полностью финансируется за счёт привлечения частных инвестиций. Государственные деньги не используются, а выбор краудинвестинга объясняется тем, что проекты такого уровня имеют значительные риски в отказе от финансирования за счёт бюджета, поскольку разрабатываются годами. Коммерциализация может задержаться, ну а собранные рядовыми гражданами деньги идут на благое дело. Коллективное финансирование обеспечивает высокую устойчивость предприятия. Эксперты отмечают, что двигатели с технологией «Славянка» не только дешевле существующих аналогов, но и экономят до 40% энергии, что позволяет повысить дальность полёта беспилотника. Пока неясно, как данный дрон будет применяться. Не исключено, что он получит функции ударного, сбрасывая снаряды и мины на позиции противника. «Мотылёк» пока не готов к боевым действиям и представляет собой инновационную платформу, на основе которой разработчики беспилотников смогут реализовать собственные идеи и технологии.