Судя по тем данным, что попадают в прессу, в этом году ожидать появления настольной графики нового поколения не приходится. Инсайдеры пишут, о неизвестных проблемах, вставших на пути NVIDIA, а эксперты полагают, что наиболее реалистичным временем выхода серии Blackwell станет вторая половина января 2025 года. Информация не является официальной, но слишком много источников её подтверждает, что наводит на размышления. Ждать релиза придётся как минимум полгода, но всё это касается только тех, кто привык покупать на старте флагманы.

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К примеру, выход GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 в январе точно состоится, а вот о графических чипах, цена которых стартует с 300 долларов, так быстро мечтать не приходится. Обычно NVIDIA оставляет небольшое окно в 3-4 месяца, что позволяет продать как можно больше дорогостоящих видеокарт, получая максимальную маржу. Таким образом ждать выхода наследницы GeForce RTX 4060 придётся очень долго. Это значит, что глупо сидеть без видеокарты, надеясь на щедрость дядюшки Хуанга. Многие геймеры полагают, что быстродействие видеокарт за последние несколько поколений почти не увеличилось. Что же, подобные заявления верны лишь отчасти. Действительно, прогресс между поколениями затормозился, но благородя стабильному росту производительности видеокарты всё равно становятся быстрее.

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Сегодня мы предлагаем вам изучить тестирование NJ Tech, в рамках которого автор сравнивает скоростные показатели GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 4060. Видеокарты разделяют четыре с половиной года, а мы попытаемся понять, если смысл обновлять компьютер у тех, кто купил GeForce GTX 1660 SUPER в 2019 или 2020 году. Блогер проводит тесты на процессоре Ryzen 5 7600X, что позволяет говорить о высокой достоверности результатов. Обычно у владельцев недорогих видеокарт нет денег на покупку флагманского процессора, ну а здесь мы видим условия, близкие к реальным. Выше вы можете рассмотреть несколько скриншотов, позволяющих сделать выводы о быстродействии обеих видеокарт. Обращайте внимание на среднее количество fps по каждой видеокарте.

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Что же, если вы всё ещё сидите на GeForce GTX 1660 SUPER, то нужно учитывать два важных момента. Во-первых, ваша видеокарта всё ещё тянет игры в разрешении 1080р. Получить картинку максимального качества не получится, поскольку в этом случае фрамрейт будет то и дело опускаться ниже 40 кадров в секунду. В тесте использовались именно максимальные настройки, поэтому владельцам GeForce GTX 1660 SUPER мы рекомендуем переходить на высокие и средневысокие. В этом случае картинка будет приемлемого качества, а количество кадров в секунду приблизится к 60 fps. Во-вторых, противопоставить GeForce RTX 4060 старая видеокарта уже ничего не может. В среднем GeForce GTX 1660 SUPER оказывается на 70% медленнее, но есть игры, в которых новая видеокарта почти в 2 раза быстрее. Обновлять компьютер с GeForce GTX 1660 SUPER на новую GeForce RTX 4060 или нет – решать вам. Вполне возможно, что владельцам старой видеокарты есть смысл подождать 9 месяцев. Не исключено, что следующее поколение настольной графики в сегменте от 300 долларов продемонстрирует хороший рывок, хотя предпосылок верить в это пока не было.

Ну а если вы планируете купить GeForce GTX 1660 SUPER прямо сейчас, то самое время взвесить все за и против. Как видите, за эту видеокарту придётся выложить 21 тысячу рублей. Сумма не очень большая, но вы должны осознавать, что видеокарта находится на финальной стадии своего жизненного цикла. Она уже не способна запускать все игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики, а через год вам придётся переходить на 900р. Стоит также помнить, что обычно геймеры покупают видеокарты на 3-4 года, ну а GeForce GTX 1660 SUPER не сможет тянуть новые игры так долго. Что до GeForce RTX 4060, то купить такую видеокарту можно за 34 тысячи рублей, получив больше времени, прежде чем придётся делать апгрейд.

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Некоторые геймеры уверены, что можно сэкономить, если купить видеокарту на вторичном рынке. Как видите, за бывшую в употреблении GeForce GTX 1660 SUPER просят 17 500 рублей. Это не такая большая выгода, как хотелось бы. Продавец пишет, что видеокарта в отличном состоянии, но никто не даст вам гарантию, что GeForce GTX 1660 SUPER не работала на ферме. Она могла годами добывать криптовалюту, а значит частично выработала свой ресурс. Ещё опаснее покупать видеокарты с рук, поскольку в магазине вы хотя бы получите небольшую гарантию. В интернете множество мошенников, пытающихся избавиться от полумёртвых видеокарт, а некоторые даже скупают такие графические платы у ремонтных мастерских по бросовым ценам. Никакой выгоды в покупке GeForce GTX 1660 SUPER на вторичном рынке мы не видим, поэтому переходим к новинкам.

К примеру, вместо GeForce RTX 4060 вы можете купить Radeon RX 7600. Производительность аналогичная, как и количество видеопамяти. Видеокарта NVIDIA потребляет меньше электричества, но на самом деле разница в домашних условиях будет незаметна. Фанатам тётушки Су Radeon RX 7600 несомненно понравится, поскольку имеет все шансы задержаться на компьютере несколько лет, обеспечивая приличную картинку. Иногда в сети можно встретить отличные предложения. Как правило, акционных товаров немного, ну а сегодня мы нашли Radeon RX 6700 XT производства Sapphire немногим дешевле 35 тысяч рублей. Видеокарта быстрее Radeon RX 7600 и будет справляться с любыми играми на вашем компьютере, обеспечивая высокие настройки даже в разрешении 2К. Не факт, что она будет доступна в тот момент, когда вы прочтёте этот материал. Это значит, что нужно научиться искать хорошие предложения самостоятельно.

В конце материала приведём несколько советов для тех, кто всё же решится купить GeForce GTX 1660 SUPER с рук. Не соглашайтесь на пересылку. Вернуть деньги будет сложно, а проверить видеокарту в почтовом отделении вы всё равно не сможете. После того как вы оплатите товар и подпишите накладную, юридически видеокарта считается рабочей. Таким образом, если дома она у вас не запустится, то предъявить претензии будет сложно. Потребуется снимать распаковку и подключение на видео, чтобы у специалистов не возникло сомнений в том, что вас обманули. Не стесняйтесь задавать вопросы. Чем больше вы знаете, тем сложнее вас обмануть. Кроме того, договоритесь с владельцем, что вы хотите провести несколько тестов. Если он отказывается, не соглашайтесь на покупку. Берите с собой популярные синтетические приложения, способные проверить работу видеокарты в режиме максимальной нагрузки. Игры запускать бесполезно, хотя ценность встроенных тестов никто не отменял. Не забывайте торговаться и просить коробку. Большая часть геймеров хранит упаковку, ну а отсутствие такого важного компонента уже вызывает сомнения. Разобрать видеокарту вам не дадут, но вы всё равно попытайтесь изучить её состояние. Вдруг всё так плохо, что бросается в глаза невооружённым взглядом. Если предпродажная подготовка не проводилась – это повод потребовать снижения цены. Не ленитесь заменить термопасту и не экономьте копейки, ведь хорошая теплопроводимость гарантирует стабильную работу всей системы.



