Как это не прискорбно, но уже через год Windows 10 завершит свой жизненный цикл. Операционная система потеряет возможность обновления компонентов, а значит будет потенциально опасна. По данным аналитиков, большая часть пользователей полагается на встроенный в операционную систему антивирус, а значит миллионы компьютеров окажутся под угрозой взлома. В Windows 10 то и дело находят опасные уязвимости, но благодаря своевременному выпуску патчей, удаётся держать ситуацию под контролем. Уже в 2026 ваш компьютер будет представлять собой дырявое решето, ну а со временем начнутся проблемы с доступом к актуальному программному обеспечению. Ведущие разработчики перестанут выпускать для Windows 10 браузеры, а производители игр откажутся от операционной системы ещё раньше.

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В связи с этим у многих возникает правомерный вопрос: а стоит ли вообще переходить на Windows 11? Прежде чем ответить на этот вопрос нужно знать несколько важных фактов. Во-первых, новая операционная система не стала революционной и почти ничем не отличается от привычной многим пользователям «Десятки». Заметны некоторые визуальные отличия, а также изменения в настройках, но всё это не сильно влияет на повседневную работу. К сожалению, не стала Windows 11 лучше в играх. Долгое время руководство Microsoft уверяло, что перед нами лучшая игровая операционная система, но тесты свидетельствуют о том, что обе актуальные ОС демонстрируют в играх примерно равный фрамрейт. Большая часть программного обеспечения, созданная под Windows 10, благополучно работает и на Windows 11, а вот с железом есть проблемы. Так, для установки актуальной версии ОС вам потребуется процессор, выпущенный в 2018 году и новее, 4 Гб оперативной памяти и несколько компонентов аппаратной защиты на уровне материнской платы или процессора.

Рядовые геймеры меняют компьютеры достаточно часто, а значит большая часть любителей компьютерных игр без проблем может установить на свои ПК новую операционную систему. Впрочем, не только могут, но и делают это последние несколько лет, ведь процент Windows 11 на игровых ПК уже почти сравнялся с показателями Windows 10. Но это геймеры, для которых компьютер представляет собой инструмент для развлечения, тогда как крупные компании не горят желанием переходить на Windows 11. Обратите внимание на статистику, предоставленную аналитиками Statcounter. К началу августа доля «Десятки» снизилась до 65%, тогда как новая операционная система стремительно набирает обороты. В августе 2023 доля Windows слегка превышала 23%, но за 12 месяцев увеличилась на 7.5%. Это значительные цифры, которые говорят о реальном положении больше, чем любые аналитические прогнозы. Суть сводится к тому, что выбора у пользователей просто нет. Крупные компании могут принять участие в специальной программе, в рамках которой Microsoft предлагает расширенный цикл двухгодичной поддержки Windows 10. За получение обновлений безопасности придётся дорого заплатить, но в данном случае выбор стоит между сменой оборудования на сотни миллионов долларов и продлением жизненного цикла на сотни тысяч долларов.

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Покупать новые компьютеры всё равно придётся, но многие компании полагают, что гораздо лучше сделать это на несколько лет позднее. Что до рядовых пользователей, то сегодня можно никуда не спешить. Как уже было сказано, Windows 11 не имеет никаких преимуществ перед Windows 10. Для Microsoft новая операционная система – это ещё один инструмент обеспечения финансового благополучия и высокой прибыли. Продавать ОС выгодно, ну а учитывая тот факт, что сотни миллионов систем всё ещё работают на старой операционной системе, прибыль будет значительной. Некоторые эксперты вспоминают, что Microsoft предлагает бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11, вот только всё это актуально только в том случае, если у вас уже есть современный ПК, работающий на базе старой ОС. В случае же, если вы покупаете новый ноутбук или готовую сборку, то в конечную сумму уже включена цифровая версия Windows 11. В России действуют санкции, но процент ноутбуков с операционной системой остаётся высоким.

Некоторым пользователям просто не хочется ничего устанавливать, ну а многие и вовсе не обращают внимания на такие мелочи. В конечном итоге Microsoft продолжает зарабатывать. Как уже было сказано выше, сегодня нет никакого смысла переходить на новую операционную систему. Если вы хотите поэкспериментировать, то причин отговаривать вас не существует. Во второй половине 2025 состоится массовый исход геймеров и рядовых владельцев ПК со старой операционной системы, ну а крупные компании подтянутся ближе к концу 2026. Примерно тогда разработчики перестанут выпускать ПО для «Десятки», ну а без актуального антивируса сидеть на старой ОС глупо. Добавим, что инсайдеры упрямо пишут о скором выходе Windows 12. Якобы, новая операционная система будет полностью полагаться на умные алгоритмы и предложит уникальный опыт. По этом поводу есть большие сомнения, поскольку существующие ИИ то и дело допускают ошибки и не всегда оказываются способны написать связный текст на заданную тему. Даже если Windows 12 и появится к концу 2025 года, то она будет ещё более требовательной, о чём также предупреждают инсайдеры. Это значит, что отсидеться на старом железе уже не получится, ведь Microsoft продвигает целенаправленную стратегию и уже не раз подозревалась в сговоре с производителями процессоров. Как бы там ни было, но у нас с вами есть ещё один год, после чего так или иначе придётся переходить на более современную ОС. Как вы поняли, Windows 11 ничем не лучше Windows 10. Обычно каждая новая операционная система несёт те или иные изменения, ну а здесь разница только в том, что жизненный цикл «Десятки» окажется на несколько лет меньше.