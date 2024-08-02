Промышленный майнинг криптовалют в России сформировался задолго до того, как о существовании цифровых активов узнали обыватели. 2021 год стал переломным и доказал острую необходимость создания законодательной базы. Требовалось написать такой закон, которые бы оставил перспективы для развития отрасли, но при этом делал работу майнеров прозрачной. Известно, что многие фермеры всё ещё находятся в тени, а значит платят минимум за электричество и решительно не готовы вносить налоговые отчисления. В некоторых странах уже существует зрелое законодательство в области криптовалют. Это несколько государств, в которых практически нет майнинга, а значит идея заключается в привлечении состоятельных людей за счёт низкой налоговой ставки и простого вывода средств в наличные. В России не только наблюдается активная торговля криптовалютами, но и растут темпы добычи, благодаря чему страна находится на втором месте в мире после США.

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В ходе создания закона звучали прямо противоречащие заявления, поскольку различные ведомства имели на этот счёт собственное мнение. Насколько закон получился удачным, ещё предстоит выяснить. Аналитики пока настроены позитивно, но только реальный опыт покажет, нужны ли новые поправки в будущем. Давайте пройдёмся по основным пунктам, а после сделаем короткие выводы. Итак, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях два законопроекта, направленных на регулирование криптовалют. Следом за этим законы одобрили в Совете Федерации. Первый из них вносит поправки в Закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), принятый в 2020 году. Эти поправки определяют ключевые понятия, связанные с майнингом, включая майнинг-пулы, операторов майнинговой инфраструктуры и адреса-идентификаторы (кошельки). Последние представляют собой уникальные последовательности символов, предназначенные для учёта приходных и расходных операций с цифровой валютой.

Поправки разрешают гражданам России получать цифровую валюту в качестве вознаграждения за товары и услуги, если она была получена через выпуск цифровой валюты или деятельность майнеров. До этого получение цифровой валюты в качестве вознаграждения было запрещено. Важно отметить, что в первоначальной версии законопроекта, одобренной в первом чтении, предполагалось разрешить оборот криптовалюты без участия российской информационной инфраструктуры. По словам депутата Антона Горелкина, такая норма вызвала серьёзные опасения участников рынка, угрожая фактическим прекращением работы криптобирж и криптообменников. Теперь же ожидается появление российских компаний, занимающихся обменом средств без участия иностранного капитала. Новые поправки включают запрет на рекламу цифровых валют и связанных с ними товаров и услуг. Это сделано с целью защиты людей, которые могут не разбираться в рисках, связанных с криптовалютами от необдуманных инвестиций и эмоциональных действий.

Что касается майнинга, российские индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут заниматься им с момента включения в соответствующий реестр. Физические лица могут заниматься майнингом без включения в реестр, если их потребление электроэнергии не превышает установленных правительством лимитов. Антон Горелкин отметил, что Комитет Госдумы по энергетике высказывал опасения по поводу работоспособности нормы об ограничении электричества для майнеров, и что «чёрный майнинг» может продолжать процветать. Тем не менее, законодатели сохранили возможность рядовым гражданам добывать токены с определёнными оговорками. Операторами майнинговой инфраструктуры могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, включённые в соответствующий реестр. Введение реестров лиц, осуществляющих майнинг, и операторов майнинг-пулов будет осуществляться Минцифры. В случае нарушения требований лицом в течение года, Минцифры может исключить его из реестра. Лица, занимающиеся майнингом, обязаны предоставлять уполномоченным органам информацию о получении цифровой валюты и адресах-идентификаторах.

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Организаторами майнинг-пулов могут быть российские физические и юридические лица, в том числе не являющиеся индивидуальными предпринимателями. Такие лица могут одновременно осуществлять майнинг цифровой валюты. Лица с непогашенной или неснятой судимостью за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти или за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления не могут заниматься майнингом. Также запрет касается лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, и тех, кто находится в списках, составленных на основании решений Совета Безопасности ООН. Правительство оставляет за собой право запретить майнинг на отдельных территориях или в субъектах федерации. Согласно поправкам, в случае нарушения запрета о превышении лимитов и добыче криптовалюты без включения в реестр, по решению суда может быть уменьшена мощность энергопринимающих устройств вплоть до полного отключения от электрической сети. Плата за технологическое присоединение в таких случаях возврату не подлежит.

Поправки также запрещают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче и управлению электроэнергией. Введены новые понятия иностранных цифровых прав, связанных с обязательствами и правами, выпуск, учёт и обращение которых осуществляется в информационной системе за пределами России. Иностранные номинальные держатели ЦФА обязаны предоставлять информацию о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. На ЦФА, зачисленные иностранному номинальному держателю, не может быть обращено взыскание по его обязательствам. Новые правила уточняют, что решение о выпуске ЦФА может предусматривать возможность их приобретения только определёнными индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, соответствующими установленным критериям. Однако эмитент ЦФА обязан выполнять обязательства перед всеми держателями ЦФА, даже если они не указаны в первоначальном решении о выпуске.

Решение о выпуске ЦФА оформляется в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Если решение предназначено для ограниченного круга лиц и позволяет приобретение ЦФА только квалифицированным инвесторам, оно может не публиковаться в интернете. Однако доступ к такому решению должны иметь Центробанк, потенциальные покупатели и держатели ЦФА. Иностранные ЦФА могут обращаться в России при условии их квалификации оператором информационной системы. Граждане России не смогут приобретать такие права. Центробанк имеет право запретить квалификацию иностранных ЦФА при угрозе правам и интересам инвесторов. Поправки также затрагивают Закон «Об экспериментальных правовых режимах», вводя возможность специальных регулирований в сфере цифровых инноваций. Эти режимы позволяют изменять или исключать положения закона для сделок с цифровой валютой в рамках внешнеторговой деятельности и других аспектов использования цифровых валют. Депутат Антон Горелкин отметил, что подробности механизма использования криптовалюты для международных операций не будут широко разглашаться, подчеркнув важность конфиденциальности в таких вопросах. Новые правила также касаются понятий и требований, установленных в Законе «О национальной платежной системе» и Законе «Об электронных торгах», изменяя или исключая определённые положения для поддержки инноваций в сфере цифровых валют и платежей.

Эксперты отмечают, что для большей части майнеров ничего не изменится. Многие фермеры уже давно платят налоги и зарегистрированы легально, поэтому продолжать работать в прежнем режиме. А вот власти получат возможность управления сектором на законных основаниях, тогда как раньше требовалась сложная процедура. Ничего не изменится и для тех, кто копает криптовалюту в сарае или на даче. Главное, уложиться в лимиты, но в данном случае придётся пристально изучать нормы, поскольку ограничения всё же есть.