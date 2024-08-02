Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Google заявили, что не причастны к замедлению работы YouTube в России
По словам американской компании, никаких технических проблем нет

На прошлой неделе стало известно о том, что в России ожидается замедление работы YouTube. Власти отмечали, что это неизбежно, а в качестве одной из причин называли устаревшее оборудование. Якобы, за последние два с половиной года Google не привозила нового железа в Россию, а значит основная тяжесть обслуживания трафика с американского видеохостинга ложится на плечи российских операторов. Отмечалось, что замедление будут чувствовать только пользователи проводного интернета, тогда как на мобильных телефонах YouTube продолжит работать без сбоев. Вчера миллионы жителей России столкнулись с суровой реальностью. Выяснилось, что посмотреть ролик в разрешении 4К нельзя, а некоторые писали, что постоянная буферизация делает невозможной трансляцию потоковых каналов даже в 1080р. 

реклама

Ну а поскольку тема блокировки YouTube так или иначе всплывает в средствах массовой информации, то общество разделилось на две противоположные стороны. Часть людей считает, что американский видеохостинг давно пора запретить. Причина в том, что Google не соблюдает российские законы и действует в интересах других государств. Каналы с порочащими Россию материалами не удаляются неделями, тогда как в последнее время даже российские деятели культуры столкнулись с блокировками. Такая позиция вполне логична, но не учитывает внутреннюю ценность YouTube. За многие годы там было размещено множество научных и научно-популярных роликов. Тысячи блогеров работали для создания уникального контента, ну а значительная часть всей этой информации может быть утеряна. На фоне происходящего журналисты обращаются к представителям Google. Долгое время американская компания от комментариев отказывалась, но сегодня решила всё же высказать своё мнение на этот счёт. 

Представители Google заявляют, что замедление работы сервиса в России никак не связано с техническими проблемами. Американцы уверяют, что с их стороны ничего не изменилось, а значит происходящее дело рук российских операторов. По информации сервиса «Детектор сбоев», ночью 1 августа средняя скорость соединения с YouTube составляла 322 Кбит/с. Для сравнения, 25 июля показатель равнялся 8.5 Мбит/с, тогда как к 30 июля снизился до 918 Кбит/с. Российские операторы предпочитают ничего не комментировать, тогда как в «Ростелекоме» и «Мегафоне» заявили, что оборудование работает без сбоев. Эксперты полагают, что проблема связана с работой технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов связи в рамках закона «о суверенном интернете». 

Выступающие за блокировку YouTube политики и общественные деятели предлагают всем российским блогерам переходить на Рутуб. Эксперты полагают, что рано или поздно американский сервис всё равно будет заблокирован в России, но считают, что нужно дать всем заинтересованным сторонам как можно больше времени. Сегодня российские аналоги не способны обеспечить пользователей всем спектром нужной информации. Даже если представить себе, что российские блогеры перенесут все свои ролики на Рутуб остаются зарубежные компании, годами переводившие свои передачи, мультфильмы и другую продукцию развлекательного характера на русский язык. Ничего переносить на Рутуб иностранные компании не станут, ну а это лишит российских пользователей ценного контента. Кроме того, есть ещё и контент, созданный авторами с других государств. Как быть с многочисленными видео, клипами и другой полезной информацией? Ответов на эти вопросы горячие головы не дают. 

#google #youtube
1
Показать комментарии (1)
Представлены Poco Buds X1 с 12,4-мм титановыми драйверами и двумя микрофонами
Новый Google Pixel Fold будет тоньше, но тяжелее Samsung Galaxy Z Fold6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
3
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
47
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
4
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
27
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
+
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
2
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
17
Украинский военный аэродром в Миргороде снова подвергся российскому ракетному удару
+
В Пермском крае компания «Пилигрим» наладила серийное производство автодомов под брендом U-Camp
+
Forbes: новейший северокорейский ПТРК замечен на вооружении российской армии
+

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
24
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
13
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
27
Что делать, если Windows не запускается
15
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
6
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
12:32
шешун по осликам спец вроде,это ему не интересно
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
Николай
12:16
А кто тут так активно минусит? Всё верно, сделайте свое а не шильдик переклеивайте
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Кантемир Агузаров
12:13
Ага, только стоит все там китайское, а не наше.
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Владимир
12:08
"Часть людей считает, что американский видеохостинг давно пора запретить" Дальше поток говна этого 15рублевого не читал)))
В Google заявили, что не причастны к замедлению работы YouTube в России
Alxndr
12:07
Вторая статья подряд про #аналоговнет , которого нет.
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
Андрей Жуков
12:07
Чувак я не знаю почему тебя минусуют, вроде говоришь про гарантию обычные вещи. От себя добавлю, - ну если тебе не нравится изначально система охлаждения или что-то ещё, ну так возьми другого производ...
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
UzBas
12:03
Символично. Нет дружбы - нет нефти.
Венгрия и Словакия останутся без нефти из РФ, поскольку Еврокомиссия встала на сторону Киева
Chihonya
12:01
ты снизу на бани смотришь и облизываешься,шишун-шалун?
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
Evgeny Chezarin
11:55
Очередной высер и конченая сборка с элементами мусора.
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
Дмитрий Малинин
11:55
Интел сыпаться начала-расслабилась когда выпустила процы намного лучше АМД и заняла 90% рынка-после этого потеряла хватку и не стала новейшие техпроцессы внедрять-тем временем АМД продала заводы свои ...
Intel сократит не менее 15 000 сотрудников, а также заметно урежет капитальные и операционные расходы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем