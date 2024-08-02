По словам американской компании, никаких технических проблем нет

На прошлой неделе стало известно о том, что в России ожидается замедление работы YouTube. Власти отмечали, что это неизбежно, а в качестве одной из причин называли устаревшее оборудование. Якобы, за последние два с половиной года Google не привозила нового железа в Россию, а значит основная тяжесть обслуживания трафика с американского видеохостинга ложится на плечи российских операторов. Отмечалось, что замедление будут чувствовать только пользователи проводного интернета, тогда как на мобильных телефонах YouTube продолжит работать без сбоев. Вчера миллионы жителей России столкнулись с суровой реальностью. Выяснилось, что посмотреть ролик в разрешении 4К нельзя, а некоторые писали, что постоянная буферизация делает невозможной трансляцию потоковых каналов даже в 1080р.

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Ну а поскольку тема блокировки YouTube так или иначе всплывает в средствах массовой информации, то общество разделилось на две противоположные стороны. Часть людей считает, что американский видеохостинг давно пора запретить. Причина в том, что Google не соблюдает российские законы и действует в интересах других государств. Каналы с порочащими Россию материалами не удаляются неделями, тогда как в последнее время даже российские деятели культуры столкнулись с блокировками. Такая позиция вполне логична, но не учитывает внутреннюю ценность YouTube. За многие годы там было размещено множество научных и научно-популярных роликов. Тысячи блогеров работали для создания уникального контента, ну а значительная часть всей этой информации может быть утеряна. На фоне происходящего журналисты обращаются к представителям Google. Долгое время американская компания от комментариев отказывалась, но сегодня решила всё же высказать своё мнение на этот счёт.

Представители Google заявляют, что замедление работы сервиса в России никак не связано с техническими проблемами. Американцы уверяют, что с их стороны ничего не изменилось, а значит происходящее дело рук российских операторов. По информации сервиса «Детектор сбоев», ночью 1 августа средняя скорость соединения с YouTube составляла 322 Кбит/с. Для сравнения, 25 июля показатель равнялся 8.5 Мбит/с, тогда как к 30 июля снизился до 918 Кбит/с. Российские операторы предпочитают ничего не комментировать, тогда как в «Ростелекоме» и «Мегафоне» заявили, что оборудование работает без сбоев. Эксперты полагают, что проблема связана с работой технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов связи в рамках закона «о суверенном интернете».

Выступающие за блокировку YouTube политики и общественные деятели предлагают всем российским блогерам переходить на Рутуб. Эксперты полагают, что рано или поздно американский сервис всё равно будет заблокирован в России, но считают, что нужно дать всем заинтересованным сторонам как можно больше времени. Сегодня российские аналоги не способны обеспечить пользователей всем спектром нужной информации. Даже если представить себе, что российские блогеры перенесут все свои ролики на Рутуб остаются зарубежные компании, годами переводившие свои передачи, мультфильмы и другую продукцию развлекательного характера на русский язык. Ничего переносить на Рутуб иностранные компании не станут, ну а это лишит российских пользователей ценного контента. Кроме того, есть ещё и контент, созданный авторами с других государств. Как быть с многочисленными видео, клипами и другой полезной информацией? Ответов на эти вопросы горячие головы не дают.