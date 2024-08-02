Если бы вы 7 лет назад спросили любого геймера о том, кто делает более мощные и качественные процессоры, то услышали бы в ответ только смех. Тогда всем было очевидно, что лучше Intel с такой задачей никто не справляется, ведь в те времена AMD увязла в долгах и с трудом умудрялась удерживаться на плаву. Что же, времена меняются, ведь за последние годы стратегия тётушки Су не давала сбоев, тогда как руководство Intel то и дело отказывается от тех или иных решений. Дошло до того, что американская компания даже не способна выпустить настольные процессоры нового поколения, полностью полагаясь на TSMC.

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Мало того, у Intel есть ещё и проблемы с качеством, ведь флагманы продолжают гореть, а решение проблемы не появится раньше середины августа. Если вообще таковое будет выпущено, ведь очень многие эксперты склоняются к тому, что вернуть напряжение в норму на процессорах последних поколений невозможно. И всё же, многие пользователи продолжают покупать процессоры Intel, а главный вопрос, волнующий потенциальных покупателей, заключается в том, насколько быстрее стали процессоры за последние годы.

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Ответ на этот вопрос можно найти на канале Testing Games, где сравнили Core i7-4770K и Core i3-14100F. Перед нами два четырёхъядерных процессора, выпущенных с разницей в 10 лет. Первый мог разгоняться не выше 3.9 ГГц, но в тесте участвовала сильно разогнанная система, где Core i7-4770K работал на частоте 4.7 ГГц. В те далёкие времена вам не потребовалась бы даже система жидкостного охлаждения, а некоторые даже умудрялись поднять тактовую частоту до 5 ГГц. В данном случае выжать максимум из старого флагмана не получилось, тогда как Core i3-14100F без проблем работал на стоковых 4.7 Гц. Что же, за 10 лет мы видим, что даже в бюджетном сегменте удалось значительно поднять тактовую частоту, ну а это очень неплохое движение вперёд.

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Посмотреть ролик целиком вы можете в конце материала, ну а мы предлагаем несколько скриншотов, демонстрирующих значительный разрыв в быстродействии между процессорами. Похоже, минимальная разница стартует с 40%, но в некоторых играх бюджетный камень последнего поколения оказывается на целых 80% быстрее. Если учитывать, что тесты Core i7-4770K проводились под разгоном, то можно предположить, что в стоковом виде старый флагман оказался бы в 2 раза медленнее нового Core i3-14100F. Можно сделать вывод, что сегодня выгодно заменить старый флагман даже на откровенно бюджетный камень. В целом Core i3-14100F неплохо справляется со своими задачами, но для игр лучше подобрать что-то более мощное. К примеру, вы можете обратить внимание на Core i5-12400F. Цена почти такая же, но зато вы получите более высокую производительность за счёт наличия шести ядер. В играх камень чувствует себя прекрасно, а за годы с его выхода в продажу поступило множество недорогих материнских плат. Сборка на базе Core i5-12400F будет актуальной и очень выгодной в финансовом плане.

А вот смотреть в сторону Core i5-14400F мы вам не рекомендуем. Дело в том, что этот процессор немногим быстрее Core i5-12400F, но стоит значительно дороже. В интернете есть игровые тесты, которые доказывают, что камень нового поколения в играх демонстрирует 5% прирост к количеству кадров в секунду. На самом деле это ещё не всё, ведь для получения такого результата потребуется видеокарта за 100 тысяч рублей, тогда как графические чипы за 40 тысяч рублей вообще не покажут никакой разницы. Стоит признать, что в последнее время Intel топчется на месте, не предлагая ничего стоящего. Как уже было сказано выше, дошло до откровенного брака, хотя так было не всегда.

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Ну а поскольку потенциально бракованные процессоры нравятся не всем, то мы перейдём к AMD. Здесь особый интерес вызывает Ryzen 7 5700X3D, обладающий внушительной производительностью. На самом деле в рабочих задачах он ничем не выделяется на фоне конкурентов, а вот в играх может дать фору более дорогим решениям Intel. Ryzen 7 5700X3D востребован в новых сборках, где под него можно взять недорогую материнскую плату до 10 000 рублей. Смысла покупать нечто дороже нет никакого, поскольку данный камень не разгоняется и хорошо работает в стоковом состоянии. Вы также можете использовать Ryzen 7 5700X3D во время апгрейда. В этом случае нужно найти материнскую плату с сокетом АМ4, а после заменить устаревший камень на новенький Ryzen 7 5700X3D. Значительный прирост быстродействия гарантирован, а за всё это вы заплатите очень недорого, ведь владельцы компьютеров на базе процессоров Intel вынуждены каждые два года покупать не только процессор, но и материнскую плату.

Если вы хотите собрать компьютер, имеющий максимальный жизненный цикл, то стоит обратить внимание на Ryzen 5 7500F. На первый взгляд камень непримечательный, ну а секрет кроется в длительной поддержке сокета АМ5 со стороны AMD. Представители производителя заявляют, что даже после 2026 года будут выпускать чипы, которые смогут поддерживаться материнскими платами с сокетом АМ5. Благодаря этому вы в 2026 можете усилить вашу систему без замены материнской платы и переустановки Windows. Ну а многим пользователям проще потратить немного денег, чем получить чистую операционную систему. Придётся долго восстанавливать настройки и приложения, тогда как с Ryzen 5 7500F таких сложностей не возникнет. В целом, сегодня этот процессор способен тянуть очень неплохую видеокарту, полностью раскрывая её потенциал в разрешении 2К и 1080р.

10 лет для рынка процессоров – это довольно большой срок. За это время случиться может всякое, ну а мы видим, как аутсайдер поменялся местами с лидером. Какими будут последующие 10 лет, нам остаётся только догадываться. Кроме обещаний, у Intel пока предложить нечего, тогда как Лиза Су планомерно захватывает всё большую долю на рынке настольных и серверных процессоров. Даже самый бюджетный процессор нового поколения обходит старый флагман почти в 2 раза, ну а современные мощные камни за 30 тысяч и дороже и вовсе демонстрируют очень впечатляющие возможности. Но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов.



