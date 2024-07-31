Сегодня приличная видеокарта, которая тянет все игры в разрешении 1080р, стоит около 30 тысяч рублей. Ясно, что многие геймеры платить столько не хотят и не могут. Некоторые сидят без видеокарты годами, надеясь на то, что у Дженсена Хуанга появится совесть. Увы, но этого никогда не случится. Даже если бы глава NVIDIA и захотел, то снизить цену ему бы не позволили инвесторы и совет директоров. Скорее всего, цены продолжат расти, а значит нужно готовиться к трудным временам.

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На самом деле далеко не каждому геймеру нужна мощная видеокарта, которая могла бы тянуть даже самые требовательные игры в разрешении 2К. Кто-то играет в шутеры, другим достаточно и Майкрафта, ну а значительная часть готова снижать настройки графики и довольствуется народным 1080р. Именно поэтому много лет не снижается спрос на старые видеокарты, которые уже давно не выпускаются, но остаются актуальными даже сегодня. Скорее всего, если бы прирост быстродействия между поколениями не замедлился, то интерес к старым видеокартам был бы не таким значительным, но спорить о том, чего нет, бесполезно. Предположим, что вы хотите купить недорогую видеокарту на вторичном рынке. Пытаясь сэкономить, вы обнаруживаете несколько предложений и пытаетесь понять, какое выбрать здесь и сейчас.

Можно купить Radeon RX 580, GeForce GTX 1060 или GeForce GTX 1660. Понять, какая быстрее, не так просто. Мы предлагаем взглянуть на тестирование на канале NJ Tech, а после сделать выводы. Давайте не будем смотреть промежуточные результаты. Всё это есть в ролике ниже. Нас интересует сколько кадров в секунду покажет каждая из выбранных видеокарт. Как выяснилось, на последнем месте закрепилась GeForce GTX 1060. Старушка набирает 67 fps, но в целом прилично показывает себя в актуальных играх. Radeon RX 580 смогла получить 71 fps, что позволило ей закрепиться на втором месте. Лидирует GeForce GTX 1660, у которой зафиксировано 84 fps.

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Спорить о том, какая видеокарта лучше, глупо, ведь все они обеспечивают приемлемое качество графики в разрешении 1080р. Большего и не нужно, а значит потребуется выяснить, какая из видеокарт выгоднее в финансовом плане. Купить GeForce GTX 1060 можно за 11 тысяч рублей. При желании можно найти эту видеокарту и дешевле, но мы выбрали продавца, который заявляет о проведении всех необходимых профилактических работ перед продажей. Также даётся небольшая гарантия на проверку, а значит можно не беспокоиться, что нас обманут. Примерно столько же стоит и Radeon RX 580. У этой видеокарты 8 Гб памяти, но в разрешении 1080р эта переменная ни оказывает никакого влияния на конечную производительность. Разница между двумя видеокартами небольшая, поэтому выбирайте ту, что нравится вам больше.

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Мы не смогли найти бывшую в употреблении GeForce GTX 1660 в нормальном состоянии, поэтому предлагаем обратить внимание на GeForce GTX 1660 SUPER. Она быстрее, но стоит 17 тысяч рублей. Доплата за производительность кажется логичной, но на самом деле всё не так очевидно, как может показаться. Обратите внимание, что все три видеокарты ранее уже использовались. С высокой вероятностью все они добывали криптовалюту, ну а это значит, что ресурс у них далёк от максимального. Случиться может всякое. Покупать видеокарту за 11 тысяч может и не самый лучший выбор, но тратить на решение с вторичного рынка уже 17 тысяч – это настоящая глупость. Тем более, что за 21 700 рублей доступна GeForce RTX 3050. Эта видеокарта примерно равна по скоростным показателям с GeForce GTX 1660 SUPER, но продаётся в новом виде. Это значит, что вы получите полноценную гарантию, но заплатите за это всего на пару тысяч дороже.

Стоит учитывать, что все перечисленные выше видеокарты имеют минимальный жизненный цикл и устареют ещё до того, как вы принесёте их домой. У купленных на вторичном рынке есть своё шарм, тогда как GeForce RTX 3050 обходится дороже, но почти не отличается по скорости. Остаётся только выбирать, ну а мы предлагаем присмотреться к более мощным решениям. Если вы не сильно ограничены в средствах, то можно купить Radeon RX 7600. Эта видеокарта ощутимо быстрее GeForce RTX 3050 и принадлежит к последнему поколению настольной графики AMD. Никаких рекордов Radeon RX 7600 уже не покажет, но это и не требуется, ведь она прекрасно справляется даже с требовательными новинками в 1080р. Можно выставить настройки графики на максимум, а в итоге Radeon RX 7600 вам хватит на несколько лет. Многое зависит от роста требований в играх, но пока мы видим, что в этом сегменте наблюдается длительный застой.

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Любителям продукции NVIDIA не остаётся ничего другого, кроме GeForce RTX 4060. Видеокарта примерно равна по скорости с Radeon RX 7600, но предлагает сниженное энергопотребление. Владельцам старых компьютеров с маломощными блоками питания точно понравится. Для игр в 1080р подойдёт, ну а на большее рассчитывать не приходится. Руководство NVIDIA рассказывает о том, как перспективно выглядит технология масштабирования. В теории, вы можете с GeForce RTX 4060 запускать игры даже в 2К, но в этом случае придётся мириться с потерей качества картинки. Выбор в любом случае за вами, ну а какую из бывших в употреблении видеокарт купить, вы теперь знаете.



