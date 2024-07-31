Всё дело в цене видеокарты, ведь производительные графические чипы стоят очень дорого

Если вы откроете статистику Steam, то сможете увидеть, что среди пяти наиболее популярных видеокарт нет ни одной дороже 300 долларов. На четвёртом месте значится GeForce RTX 3060 Ti, но многие геймеры купили её когда вышло новое поколение, что привело к снижению рекомендованной стоимости. На седьмом месте находится GeForce RTX 3070, но и здесь всё не так просто, ведь популярность видеокарты стала заметна только тогда, когда майнеры начали массово избавляться от оборудования на фермах. В итоге можно сделать вывод, что рядовые любители компьютерных игр не покупают дорогие видеокарты. В лучшем случае геймеры раскошеливаются на 400 долларов, ну а все остальные графические чипы остаются уделом энтузиастом.

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Если посчитать, то десятка наиболее популярных видеокарт занимает чуть более 35%, ну а это очень серьёзная цифра. Не менее удручающая картина раскрывается, если обратить внимание на первые 20 наиболее популярных видеокарт. Выясняется, что здесь есть всего две относительно дорогие видеокарты. Это GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 4070, плюс GeForce RTX 4060 Ti за 400 долларов. Первые 20 видеокарт занимают больше 50% рынка, ну а это сводит на нет усилия разработчиков по созданию и продвижению флагманов. Многие эксперты спорят о том, когда начнётся эра мониторов с разрешением 4К. Судя по полученной статистике, этого не случится никогда, ведь цены на видеокарты растут, а требования к играм постоянно увеличиваются.

Обратите внимание, за почти два года с начала продаж GeForce RTX 4090 находится на руках 0.94% геймеров, что явно не соответствует проводимой рекламной компании. Тысячи блогеров и экспертов хвалят флагман NVIDIA, но массовый геймер не готов тратить такие суммы на развлечения. Доля GeForce RTX 4080 ещё ниже, тогда как наиболее быстрые видеокарты AMD настолько плохо продаются, что даже не входят в первую сотню наиболее популярных решений. Что же, ожидать успехов от мониторов с разрешением 4К в рознице после такой информации было бы наивным. Обратите внимание на таблицу ниже. Как видите, народное 1080р остаётся наиболее востребованным, а в итоге почти 59% всех любителей компьютерных игр владеют мониторами с таким разрешением. Неплохо себя показывают мониторы с разрешением 2К, а вот у 4К большие проблемы. Похоже, пиковый спрос на подобные мониторы сходит на нет, ну а в результате владельцев подобных устройств стало даже меньше.

Если изучить статистику продаж дорогостоящих видеокарт, то можно отметить, что часть владельцев мониторов с разрешением 4К имеет не самые мощные видеокарты и часто сталкивается с падением фрамрейта. Неудивительно, что некоторые геймеры переходят на 2К, поскольку понимают всю бесперспективность 4К. В результате мы видим, что количество владельцев мониторов с разрешением 2К продолжает увеличиваться и за пару лет с 10% превратилось в 20%, тогда как проценты в отношении 4К остаются без изменений. Ну а если посмотреть на цены видеокарт, которые тянут все игры в 4К, то становится вполне очевидно, почему такое разрешение не пользуется популярностью. Например, купить GeForce RTX 4090 дешевле 1800 долларов невозможно даже в США, тогда как в Европе за такую видеокарту придётся выложить почти 2000 евро. О том, сколько за флагман просят в России говорить просто неприлично, а вот средневысокий сегмент обходится дешевле.

Например, за GeForce RTX 4070 SUPER просят 600 долларов, что делает эту видеокарту востребованной (старт продаж конец января 2024). Поиграть в 2К можно даже на GeForce RTX 3060 Ti, ну а это одна из наиболее популярных видеокарт в рейтинге. Если NVIDIA не изменит стратегию продвижения видеокарт, то спрос на мониторы с разрешением 4К останется низким. При этом нужно учитывать, что качество картинки на максимальных настройках графики в разрешении 2К будет лучше, чем в 4К на средних. Именно поэтому 2К претендует на роль народного, продолжая отвоёвывать у 1080р всё большую часть рынка. На самом деле, если бы производители не жадничали, массово продавая ноутбуки с мониторами 1080р в тандеме с видеокартами уровня GeForce RTX 4070, то процент в пользу 2К был бы ещё выше.