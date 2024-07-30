Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК

Есть ли смысл покупать ноутбук, и насколько значительной будет потеря быстродействия с мобильной GeForce RTX 4060.
[ ] для раздела Блоги
3
3

С тех пор как появились игровые ноутбуки, не прекращаются споры между геймерами. Многие полагают, что такого понятия, как «игровой ноутбук» не существует. Что же, эксперты пишут, что любое мобильное устройство – это прежде всего компромисс. Внутри слишком мало места, а значит установить мощный процессор уже не получится. Любой чип окажется сильно ограничен, поскольку потенциал встроенного аккумулятора не очень большой. Есть сложности с установкой эффективной системы охлаждения, а в целом всё это так или иначе снижает потенциал устройства. Технологии не стоят на месте, ну а каждое поколение процессоров и видеокарт становится быстрее предыдущего, но иногда бывает сложно понять, насколько быстрым будет ноутбук, если сравнить его напрямую с настольным компьютером. 

реклама



Сказано – сделано. Команда Testing Games взяла ноутбук и обычный ПК, а после прогнала оба устройства через серию игровых тестов. Проблема в том, что процессоры на ПК и лэптопе не совпадали, но в целом оба устройства относятся к последнему поколению и оснащены видеокартой GeForce RTX 4060. Это не самая быстрая видеокарта на рынке, но в целом она способна тянуть новинки в 1080р на максимальных настройках графики. Судя по статистике Steam, ноутбуки с GeForce RTX 4060 пользуются высоким спросом, а значит самое время понять, стоит ли вообще инвестировать в покупку подобного гаджета, и есть ли смысл в большом и громоздком настольном компьютере. 

реклама



Тесты доказывают, что в лучшем случае между полноценным игровым ПК и ноутбуком разница достигает 10%. Часто настольной версии удаётся вырваться вперёд только на 5%, ну а всё это говорит о том, что вы можете смело покупать лэптоп. Эксперты пишут, что ставить знак равенства между всеми ноутбуками, которые вы можете встретить на рынке, всё же не стоит. Очень многое зависит от конечного производителя. Некоторые делают всё качественно, тогда как другие экономят на мелочах. Одна и та же видеокарта может демонстрировать существенные расхождения, что ставит потенциальных покупателей в тупик. Причина в попытках ограничить мощность видеокарты и процессора. Если ваш лэптоп оказывается существенно слабее эталонных моделей с аналогичными комплектующими, то дело в TDP. Производитель занизил выходную мощность видеокарты или процессора, что приводит к тому, что ваш ноутбук физически не способен соревноваться с одноклассниками. Часто владелец даже не подозревает, что его обманули, а особенно страдают устройства, представленные в тонком корпусе. Законы физики пока никто не отменял, ну а установить в супертонкий аппарат флагманскую видеокарту без потерь невозможно. 

реклама



Как бы там ни было, но на GeForce RTX 4060 свет клином не сошёлся. Предлагать вам ноутбуки мы не станем, а вот несколько интересных видеокарт разобрать в данном материале всё же стоит. Начнём с Radeon RX 6700 XT, которая намного быстрее, но при этом стоит почти столько же, как просят за GeForce RTX 4060. Видеокарта получила 12 Гб памяти и будет играючи справляться с самыми требовательными новинками. Во многих случаях вам даже удастся выставить разрешение 2К, но долго в таком режиме поиграть не удастся. Требования к играм становятся всё выше, а жизненный цикл у Radeon RX 6700 XT далеко не самый длительный. Кроме того, речь всё же о видеокарте предыдущего поколения, что само по себе настораживает. И всё же, видеокарта актуальная, недорогая, а значит может рекомендоваться к покупке. 

Чего не скажешь о GeForce RTX 4060 Ti, которая неплохо продаётся и считается актуальной. Если вы планируете купить видеокарту до 50 тысяч рублей, то лучше GeForce RTX 4060 Ti оставить лежать на прилавке. Главная причина такого решения заключается в невысоком количестве установленной памяти. Если бы речь шла о видеокарте для игр в 1080р, то претензий бы не было, вот только GeForce RTX 4060 Ti позиционируется в качестве оптимального выбора для 2К. Тесты доказывают, что с таким количеством памяти двигаться вперёд нельзя, поскольку уже в некоторых играх владельцы GeForce RTX 4060 Ti сильно ограничены жадностью производителя. Благодаря технологии масштабирования играть в 2К всё же можно, но без жертв не обходится, ведь картинка сильно страдает, что не может не расстраивать. 

реклама



А вот GeForce RTX 4070 SUPER можно назвать полным успехом NVIDIA. Здесь 12 Гб памяти и очень приличный запас мощности. Тянуть игры в 2К такая видеокарта будет ещё очень много лет, имея длительный жизненный цикл. Купить дешевле 67 000 рублей GeForce RTX 4070 SUPER крайне сложно, но это и не удивительно, ведь рекомендованная цена в США стартует с 600 долларов. Если верить инсайдерам, то ожидать скидок на видеокарты NVIDIA в текущем поколении не приходится, а значит GeForce RTX 4070 SUPER остаётся прекрасным решением для тех, кто планирует собрать мощный игровой ПК с минимальными компромиссами. Если у вас монитор с разрешением 2К, то покупать что-то дороже мы вам не рекомендуем, поскольку даже GeForce RTX 4070 SUPER будет упираться в потолок, предлагая картинку максимального качества. 

Ну и было бы неправильно забыть о существовании Radeon RX 7700 XT. Эта видеокарта имеет отличное соотношение между ценой и быстродействием, справляясь со всеми играми в разрешении 2К. GeForce RTX 4070 SUPER быстрее в любых сценариях, но это и неудивительно, ведь видеокарта NVIDIA намного дороже. И всё же, если вы не ставите перед собой цель выжать из всех требовательных новинок графику максимального качества в 2К, то Radeon RX 7700 XT вам хватит с головой. Видеокарта чрезвычайно быстрая и современная. Она обладает всеми актуальными технологиями и ещё долго будет работать на вашем игровом ПК, легко справляясь с поставленными задачами. Подводя итоги указанному выше тестированию, нужно добавить, что сборка ПК с игровой видеокартой обходится дешевле, чем ноутбук с аналогичными комплектующими. Пожалуй, это самая главная причина, вынуждающая миллионы геймеров выбирать настольный ПК. 


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения тесты geforce rtx 4060
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
7
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
2
Мост, который в Казахстане ждали со времен СССР, построят к концу 2024 года
+
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
55
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
+
В России построят первый завод по производству специальных преформ для оптоволоконной продукции
+
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Киев передумал использовать поступившие американские истребители F-16
4
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
1
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
44
Идёт разработка чипа Kirin 9100 с энергоэффективностью на уровне Snapdragon 8 Gen 2
+
В Саратовской области стартовало строительство моста через реку Большой Иргиз
+
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Honor, Xiaomi и Realme готовят новые недорогие смартфоны
+
Redmi Note 14 будет оснащен 1,5K-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой
3
The Washington Post: F-16 встанут на вооружение ВВС ВСУ через две недели
4
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Vivo представила в Китае смартфон Y37 5G на MediaTek Dimensity 6300
+

Популярные статьи

ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
9
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
30
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
4
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
57
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
97
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
5
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
13
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

swr5
14:09
Круто!
Метро Минска получило первый суперсовременный поезд «Минск 2024» российского производства
FelsheR-BANz
14:09
Напиши когда что ни будь измениться.
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
Артём Николаев
14:08
Нужно брать такую машину, которую через 3 года выкинуть не жалко. В идеале как твой доход за 3 мес. А то берут пепелац за 50 зарплат и тянут лямку в кредит на 5 лет, после чего приходится продавать и ...
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Александр Карпенко
14:05
У меня уж как года 2 на телефоне кодовую фразу не принимает, в браузере с ПК всё ок.
Сбой в работе Google Chrome стал причиной временной потери доступа к сохранённым паролям у 15 млн пользователей
Алексей Баев
14:05
Только метал в китайцах как был консервными банками так и остался, через 3 года новое авто уже гнить начинает..
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Легенда
14:04
чтоб вы меня не потеряли. это не сложно 7 сек альтабнутся + комент
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Артём Николаев
14:02
Но ведь зашёл же и даже камент написал.
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Легенда
13:57
ухахахах гамаю в потомка писдец тут веселуха. уже на оверклокеш заходить даже нехочется
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Колючка
13:54
Я
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Колючка
13:53
1. Нет. 2. Нет. 3. ? 4. Да.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем