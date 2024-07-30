С тех пор как появились игровые ноутбуки, не прекращаются споры между геймерами. Многие полагают, что такого понятия, как «игровой ноутбук» не существует. Что же, эксперты пишут, что любое мобильное устройство – это прежде всего компромисс. Внутри слишком мало места, а значит установить мощный процессор уже не получится. Любой чип окажется сильно ограничен, поскольку потенциал встроенного аккумулятора не очень большой. Есть сложности с установкой эффективной системы охлаждения, а в целом всё это так или иначе снижает потенциал устройства. Технологии не стоят на месте, ну а каждое поколение процессоров и видеокарт становится быстрее предыдущего, но иногда бывает сложно понять, насколько быстрым будет ноутбук, если сравнить его напрямую с настольным компьютером.

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Сказано – сделано. Команда Testing Games взяла ноутбук и обычный ПК, а после прогнала оба устройства через серию игровых тестов. Проблема в том, что процессоры на ПК и лэптопе не совпадали, но в целом оба устройства относятся к последнему поколению и оснащены видеокартой GeForce RTX 4060. Это не самая быстрая видеокарта на рынке, но в целом она способна тянуть новинки в 1080р на максимальных настройках графики. Судя по статистике Steam, ноутбуки с GeForce RTX 4060 пользуются высоким спросом, а значит самое время понять, стоит ли вообще инвестировать в покупку подобного гаджета, и есть ли смысл в большом и громоздком настольном компьютере.

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Тесты доказывают, что в лучшем случае между полноценным игровым ПК и ноутбуком разница достигает 10%. Часто настольной версии удаётся вырваться вперёд только на 5%, ну а всё это говорит о том, что вы можете смело покупать лэптоп. Эксперты пишут, что ставить знак равенства между всеми ноутбуками, которые вы можете встретить на рынке, всё же не стоит. Очень многое зависит от конечного производителя. Некоторые делают всё качественно, тогда как другие экономят на мелочах. Одна и та же видеокарта может демонстрировать существенные расхождения, что ставит потенциальных покупателей в тупик. Причина в попытках ограничить мощность видеокарты и процессора. Если ваш лэптоп оказывается существенно слабее эталонных моделей с аналогичными комплектующими, то дело в TDP. Производитель занизил выходную мощность видеокарты или процессора, что приводит к тому, что ваш ноутбук физически не способен соревноваться с одноклассниками. Часто владелец даже не подозревает, что его обманули, а особенно страдают устройства, представленные в тонком корпусе. Законы физики пока никто не отменял, ну а установить в супертонкий аппарат флагманскую видеокарту без потерь невозможно.

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Как бы там ни было, но на GeForce RTX 4060 свет клином не сошёлся. Предлагать вам ноутбуки мы не станем, а вот несколько интересных видеокарт разобрать в данном материале всё же стоит. Начнём с Radeon RX 6700 XT, которая намного быстрее, но при этом стоит почти столько же, как просят за GeForce RTX 4060. Видеокарта получила 12 Гб памяти и будет играючи справляться с самыми требовательными новинками. Во многих случаях вам даже удастся выставить разрешение 2К, но долго в таком режиме поиграть не удастся. Требования к играм становятся всё выше, а жизненный цикл у Radeon RX 6700 XT далеко не самый длительный. Кроме того, речь всё же о видеокарте предыдущего поколения, что само по себе настораживает. И всё же, видеокарта актуальная, недорогая, а значит может рекомендоваться к покупке.

Чего не скажешь о GeForce RTX 4060 Ti, которая неплохо продаётся и считается актуальной. Если вы планируете купить видеокарту до 50 тысяч рублей, то лучше GeForce RTX 4060 Ti оставить лежать на прилавке. Главная причина такого решения заключается в невысоком количестве установленной памяти. Если бы речь шла о видеокарте для игр в 1080р, то претензий бы не было, вот только GeForce RTX 4060 Ti позиционируется в качестве оптимального выбора для 2К. Тесты доказывают, что с таким количеством памяти двигаться вперёд нельзя, поскольку уже в некоторых играх владельцы GeForce RTX 4060 Ti сильно ограничены жадностью производителя. Благодаря технологии масштабирования играть в 2К всё же можно, но без жертв не обходится, ведь картинка сильно страдает, что не может не расстраивать.

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А вот GeForce RTX 4070 SUPER можно назвать полным успехом NVIDIA. Здесь 12 Гб памяти и очень приличный запас мощности. Тянуть игры в 2К такая видеокарта будет ещё очень много лет, имея длительный жизненный цикл. Купить дешевле 67 000 рублей GeForce RTX 4070 SUPER крайне сложно, но это и не удивительно, ведь рекомендованная цена в США стартует с 600 долларов. Если верить инсайдерам, то ожидать скидок на видеокарты NVIDIA в текущем поколении не приходится, а значит GeForce RTX 4070 SUPER остаётся прекрасным решением для тех, кто планирует собрать мощный игровой ПК с минимальными компромиссами. Если у вас монитор с разрешением 2К, то покупать что-то дороже мы вам не рекомендуем, поскольку даже GeForce RTX 4070 SUPER будет упираться в потолок, предлагая картинку максимального качества.

Ну и было бы неправильно забыть о существовании Radeon RX 7700 XT. Эта видеокарта имеет отличное соотношение между ценой и быстродействием, справляясь со всеми играми в разрешении 2К. GeForce RTX 4070 SUPER быстрее в любых сценариях, но это и неудивительно, ведь видеокарта NVIDIA намного дороже. И всё же, если вы не ставите перед собой цель выжать из всех требовательных новинок графику максимального качества в 2К, то Radeon RX 7700 XT вам хватит с головой. Видеокарта чрезвычайно быстрая и современная. Она обладает всеми актуальными технологиями и ещё долго будет работать на вашем игровом ПК, легко справляясь с поставленными задачами. Подводя итоги указанному выше тестированию, нужно добавить, что сборка ПК с игровой видеокартой обходится дешевле, чем ноутбук с аналогичными комплектующими. Пожалуй, это самая главная причина, вынуждающая миллионы геймеров выбирать настольный ПК.



