Статистика Steam подтверждает одну простую истину: рядовые геймеры не покупают видеокарты дороже 400 долларов. Даже в Европе и США любители компьютерных игр пытаются экономить, ну а на российском рынке энтузиастов ещё меньше. В результате выбор стоит между не самыми быстрыми видеокартами, способными тянуть игры только в разрешении 1080р. Даже в этом случае можно рассчитывать на картинку приличного качества без использования современных технологий. И всё же, находятся энтузиасты, которые могут себе позволить потратить значительную сумму денег на развлечения.

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Это значит, что геймерам приходится делать выбор, ну а в верхнем ценовом сегменте есть несколько видеокарт, которые вызывают интерес и способны обеспечить графику ультимативного уровня даже в разрешении 4К. Большая часть геймеров выбирает продукцию NVIDIA, тогда как многие эксперты рассказывают о том, что решения AMD более выгодны с точки зрения соотношения цены и быстродействия. Не все энтузиасты обращают внимание на конечную стоимость, ну а сегодня мы рассмотрим результаты тестирования команды Testing Games, заставляющие задуматься.

Итак, в левом углу ринга Radeon RX 7900 XTX. Это флагман AMD имеет целых 24 Гб видеопамяти и должен был стать самым быстрым на рынке. Уже не так важно, что пошло не так. Инсайдеры писали, что архитектура оказалась провальной, а повышать потребление энергии для достижения более значительных показателей руководство красной команды не решилось. На момент своего выхода видеокарта была второй на рынке по чистой скорости, но с тех пор прошло много времени, а значит иерархия могла измениться. Именно поэтому мы обратим внимание на GeForce RTX 4080 SUPER. Видеокарта получила 16 Гб памяти и появилась в продаже за 1000 долларов. Ранее GeForce RTX 4080 можно было купить не дешевле 12000, ну а небольшое удешевление пошло видеокарте на пользу.

RTX-OF

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RTX-OF

Кажется, что даже сегодня Radeon RX 7900 XTX удерживает втрое место в абсолютном зачёте, но тесты свидетельствуют о том, что это не так. Несмотря на то, что флагман AMD в играх выглядит очень солидно, сегодня он претендует только на третье место. Доступны тесты в обычном режиме без включения технологии масштабирования и трассировки лучей, а также несколько случаев, когда фирменные лучи Дженсена Хуанга были активны. В первом случае наблюдается паритет. Есть несколько игр, в которых GeForce RTX 4080 SUPER оказывается немного быстрее, но есть и сценарии, где Radeon RX 7900 XTX лидирует с большим отрывом. К сожалению, таковых намного меньше, а требовательные новинки последних лет всё больше склоняются в сторону зелёного лагеря. Как уже было сказано выше, в обычном режиме разница между видеокартами оказывается незначительной, но всё меняется, когда речь заходит о трассировке лучей.

RTX-ON

RTX-ON

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Несмотря на то, что Radeon RX 7900 XTX представляет собой вторую серию настольной графики AMD с данной технологией, инженеры красной команды всё ещё не достигли мастерства своих коллег из NVIDIA. На скриншотах выше можно увидеть значительный разрыв между видеокартами, как только включается режим трассировки лучей. Здесь GeForce RTX 4080 SUPER оказывается в 2 раза быстрее, ну а это значит, что сегодня Radeon RX 7900 XTX находится только на третьем месте глобального рейтинга. В целом, если обойтись без фанатизма, то трассировка лучей остаётся нишевой технологией. Разглядеть её можно далеко не везде, а прежнего восторга у геймеров волшебные лучи больше не вызывают. Данная технология стала своеобразной нормой, но включают её даже не все владельцы видеокарт NVIDIA. Причина в том, что в настоящее время существуют игры, в которых ни одна видеокарта не тянет трассировку лучей на максимальных настройках графики в разрешении 4К.

Чтобы оценить логику рядового покупателя, требуется знать цены в российской рознице. Если хорошенько поискать, то Radeon RX 7900 XTX можно найти за 110 тысяч рублей. Это не самое выгодное предложение, поскольку иногда в продажу поступают аукционные видеокарты, но в данном случае мы говорим о вполне реальной видеокарте, которую можно купить здесь и сейчас. GeForce RTX 4080 SUPER оказывается на 20 тысяч рублей дороже, ну а фанаты тётушки Су сразу же предлагают сравнить количество памяти на обеих видеокартах. Что же, у Radeon RX 7900 XTX действительно значительно больше, вот только сегодня нет ни одной игры, где можно было бы применить 24 Гб видеопамяти. Скорее всего, даже через 4 года 16 Гб будут чествоваться комфортно, а значит такой довод не имеет смысла. А вот более выгодная стоимость решает. Если вы не собираетесь включать трассировку лучей, то выбор однозначный. Radeon RX 7900 XTX выглядит интереснее, ну а дополнительные 8 Гб памяти будут ещё долго согревать вас холодными зимними вечерами.

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А вот любителям трассировки покупать Radeon RX 7900 XTX всё же не стоит. В некоторых играх вы потеряете до 50% кадров в секунды, ну а это самым негативным образом отразиться на пользовательском опыте. На самом деле, если с деньгами проблем нет, то можно не забивать себе голову проблемой выбора, ведь в продаже находится GeForce RTX 4090. Самая быстрая видеокарта на рынке лишена недостатков, но заплатить за неё придётся в 2 раза больше, чем GeForce RTX 4080 SUPER. Тесты доказывают, что разница между флагманами NVIDIA в играх не превышает 10%, ну а это значит, что переплачивать будут только самые отчаянные энтузиасты.

Добавим, что ключевое значение имеет также процессор. В тесте использовался Ryzen 7 7800X3D, который остаётся одним из самых быстрых на рынке. В играх такой камень показывает себя с лучшей стороны и вытянет видеокарту уровня GeForce RTX 4090. В последнее время авторы тестов всё реже используют флагман Intel. Причина в том, что Core i9-14900K остаётся нестабильным, а разработчик уже много месяцев не может решить сложившуюся проблему. Представители Intel уверяют, что к середине августа решение будет найдено, ну а пока остаётся только запастись терпением. Как бы там ни было, но без мощного процессора покупка любой из указанных выше видеокарт не имеет никакого смысла. Что любопытно, у владельцев Ryzen 7 7800X3D есть значительное преимущество. Руководство AMD утверждает, что сокет АМ5 останется актуален до 2026 года, тогда как владельцам Core i9-14900K придётся в будущем не только покупать новый процессор, но и материнскую плату. Какую видеокарту выбрать, решайте сами. Radeon RX 7900 XTX кажется оптимальной за свои деньги, но только до тех пор, пока вы не захотите включить трассировку лучей. GeForce RTX 4080 SUPER отлично держит удар, но обойдётся дороже. Многие потенциальные покупатели полагают, что лучше один раз переплатить, а после не переживать о потере фрамрейта в сложных сценах. GeForce RTX 4090 лишена любых проблем, он стоит столько, что за эту сумму можно собрать полноценный флагманский компьютер с GeForce RTX 4080 SUPER и Ryzen 7 7800X3D на борту.



