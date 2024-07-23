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NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам

Даже видеокарты 2019 года отлично справляются с играми, а топтание на месте не идёт на пользу продажам видеокарт
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Последние несколько поколений NVIDIA придерживается строго регламентированных сроков выхода настольной графики. Новинки можно купить уже в ноябре, но первыми в продажу попадают наиболее дорогие видеокарты. Спрос на новинки всегда остаётся высоким, ну а такой способ ведения бизнеса генерирует максимальную маржу. Ещё несколько дней назад никто не сомневался в том, что в этом году всё пройдёт по заранее утверждённому сценарию, но сегодня на этот счёт появились сомнения.

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По данным авторитетного инсайдера, серия GeForce RTX 50 заглянет на огонёк только в 2025 году. Таким образом анонс настольной графики состоится в начале января в рамках выставки CES, тогда как продажи начнутся спустя несколько недель. Неясно, насколько подобные слухи соответствуют действительности, но в пользу отмены релиза в 2024 говорит слишком много фактов. Прежде всего стоит учитывать, что мы до сих пор ничего не знаем о том, каким будет новый флагман NVIDIA. В сети есть несколько скромных слухов, но ничего конкретного в озвученной информации нет. Мы не видели ранних тестов и ничего не слышали о том, чтобы первые инженерные графические процессоры попадали в руки партнёров. 

Ну а самое главное: в настоящее время Дженсен Хуанг слишком занят выпуском высокопроизводительных решений для обучения ИИ на архитектуре Blackwell. Вполне возможно, что времени у главы NVIDIA просто нет, поэтому было решено с релизом повременить. Что любопытно, ранее инсайдеры писали, что AMD и Intel приняли решение перенести выпуск настольной графики на начало 2025 года. Таким образом серию Radeon RX 8000 и ARC Battlemage можно не ждать. Может показаться, что всё это очень плохая информация, ведь нам придётся сидеть без новых видеокарт много месяцев, но на самом деле это не так. В последние годы прирост быстродействия между поколениями замедлился, ну а в результате купленные 4 года назад видеокарты почти не потеряли своей привлекательности. Давайте рассмотрим несколько графических чипов прошлых поколений, которые до сих пор остаются актуальными, а после изучим перспективы. 

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Начнём с GeForce GTX 1660 SUPER. Это самая бюджетная видеокарта в нашем списке, цена на которую стартует с 21 тысячи рублей. Данное решение подходит для нетребовательных геймеров, которые не готовы тратить слишком много на развлечения. GeForce GTX 1660 SUPER справляется даже с требовательными новинками, но отсутствие технологии масштабирования делает её не лучшим выбором на рынке. Она также имеет всего 6 Гб памяти, но идеально впишется в системный блок фаната популярных шутеров. В качестве аналога можно посоветовать GeForce RTX 3050. Это самая бюджетная из игровых видеокарт, которые сегодня выпускает NVIDIA. Наследницы у GeForce RTX 3050 нет, ну а всё это говорит о том, что Дженсен Хуанг пытается поднять минимальную ценовую планку, искоренив как класс бюджетные видеокарты. GeForce RTX 3050 получила 8 Гб памяти и вполне годится для игр в 1080р. Она примерно равна по скоростным характеристикам с GeForce GTX 1660 SUPER, но считается более предпочтительной, поскольку имеет доступ к DLSS 2.0 и трассировке лучей. 

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Очень неплохо себя показывает GeForce RTX 2060 SUPER. Видеокарта вышла в 2019 году, но до сих пор может тянуть все игры в 1080р на максимальных настройках графики. За последние годы цена существенно снизилась, ну а сегодня неясно, выпускает ли NVIDIA такие графические чипы. Учитывая тот факт, что видеокарты встречаются на многочисленных рынках, то можно предположить, что производство пока не остановлено. Главными минусом GeForce RTX 2060 SUPER остаётся 8 Гб памяти. Долгое время видеокарта позиционировалась как оптимальное решение для 2К, но сегодня подходит только для 1080р. А вот более новая GeForce RTX 3060 не предложила значительных преимуществ по сравнению с GeForce RTX 2060 SUPER. Теоретически, геймеров могут привлечь 12 Гб памяти, но мощность графического чипа не позволяет экспериментировать в высоком разрешении. В итоге GeForce RTX 3060 остаётся в 1080р, где демонстрирует примерно сходные с GeForce RTX 2060 SUPER показатели. По уровню поддержки технологий здесь полный паритет, поэтому можно сделать вывод, что GeForce RTX 2060 SUPER будет выгоднее для конечного покупателя. 

Есть свои герои и у AMD. Например, AMD Radeon RX 7700 XT остаётся прекрасным выбором для игр в 1080, предлагая отличную альтернативу для GeForce RTX 3060. Стоят видеокарты одинаково, но Radeon RX 6650 XT ощутимо быстрее. Обе видеокарты не созданы для покорения вершин и рейтингов, поэтому выбор стоит делать без фанатизма. Неплохим выбором остаётся Radeon RX 6700 XT. За свои деньги – это чуть ли не самая лучшая видеокарта на рынке. Radeon RX 6700 XT подходит для игр в 2К, но сегодня ожидать от неё максимальных настроек графики не приходится. Геймеров порадуют 12 Гб памяти, а значит одна из проблем будет точно решена. Требования к играм растут, а значит вскоре владельцам Radeon RX 6700 XT придётся снижать настройки. Несмотря на это видеокарта остаётся актуальной. 

Как обычно инсайдеры пишут, что видеокарты следующего поколения станут революционными. На самом деле предпосылок к такому оптимизму нет, а значит есть высокая вероятность, что GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5070 будут всего немногим быстрее находящихся в продаже сегодня аналогов. Если релиз настольной графики будет перенесён на начало 2025 года, то график выхода видеокарт сильно разочарует небогатых геймеров. Можно предположить, что GeForce RTX 5060 появится в продаже не раньше лета или даже осени 2025, ну а это значит, что даже старушка GeForce RTX 2060 SUPER останется актуальной ещё несколько лет. К счастью, требования к играм растут не так быстро, ну а замедление в росте производительности идёт на пользу конечному потребителю. На первый взгляд кажется, что это не так, ведь пока в прибыли остаётся только Дженсен Хуанг. Ну а на самом деле подход NVIDIA далёк от идеального и не предусматривает того факта, что со временем любители компьютерных игр станут менять видеокарты на пару лет реже, чем раньше. Нечто подобное уже происходит на рынке смартфонов. Долгое время производители там топтались на месте, что сделало обновление бесполезным, ведь новых функций нет и не предвидится. 

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