В новой классификации определено только 8 планет Солнечной системы

Несмотря на то, что человечество уже много тысячелетий назад обнаружило другие планеты в нашей Солнечной системе, единого определения планеты не существует. Все предложенные идеи отвергались, поскольку имели существенные недостатки. В настоящее время планета определяется несколькими критериями. Прежде всего она должна находиться на орбите звезды. Также планета должна иметь округлую форму, позволяющую её вращаться без значительного изменения орбиты. Кроме того, планете должна поглотить весь мусор вокруг себя, либо вытолкнуть его в открытый космос. Существуют также дополнения, предлагающие причислять к планетам только наиболее массивные объекты, тогда как другие считать астероидами или другими космическими телами. В рамках нового исследования, опубликованного в журнале The Planetary Science Journal, учёные пытаются дать более точное определение планеты. Исследовательская группа из США и Канады под руководством доктора Жана-Люка Марго из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе поставила под сомнение определение, данное Международным астрономическим союзом (МАС) в 2006 году, когда Плутон был переклассифицирован из планеты в карликовую планету.

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В интервью Universe Today доктор Марго указал на недостатки существующего определения планеты. По его мнению, определение имеет массу минусов и не работает, когда дело доходит до космических масштабов. Он уверен, что научное сообщество уже готов ко тому, чтобы дать более точное определение, основываясь на достоверных фактах и новых открытиях. Марго считает, что в 2024 году учёные более подготовлены, чем в 2006 году, а значит есть все шансы добиться более значимых результатов, которые будут приняты астрономами и физиками во всём мире. В настоящее время команда исследователей предлагает новое определение планеты, основанная на математических расчётах. Такой подход включает использование уравнений для расчёта способности планетарного тела очистить зону, что соответствует критерию резолюции B5 МАС. Новое определение планеты включает следующие характеристики:

Вращение вокруг одной или нескольких звёзд, коричневых карликов или частей мёртвых звёзд

Масса тела должна быть больше 10²³ килограмма, но не превышать 13 масс Юпитера (2.5 × 10²⁸ килограмма)

Спутник определяется как небесное тело, вращающееся вокруг планеты

Доктор Марго рассказал, что кластеризация тел Солнечной системы по орбитальным элементам и массам выделяет отдельные группы, показывая, что спутники отличаются от планет, а восемь планет существенно отличаются от других тел. Учёный подчёркивает, что группа под его руководством делает акцент на том, что космическое тело должно быть способно очистить зону вокруг в установленные сроки, но не находиться в этом процессе в момент изучения. Планета должна быть чётко сформирована, что поддаётся научной логике и проверяется при помощи существующих инструментов. Если космическое тело сформировалось относительно недавно и ещё не выполнило условия по очистке, то принадлежность его к планете вызывает сомнения. Известно, что МАС, основанный в 1919 году, рассмотрит новое предложение на ближайших генеральных ассамблеях. По мнению Марго, установленный процесс рассмотрения и голосования по резолюциям должен быть соблюдён. Несмотря на неудачу в 2024 году, Марго надеется на подачу повторной заявки до Генеральной ассамблеи 2027 года и на более позитивный результат.

Учёный отмечает, что вопрос о статусе Плутона остаётся открытым. В 2006 году Плутон был понижен из класса планет в класс карликовых планет, что вызвало значительное недовольство как среди учёных, так и в обществе. Марго считает, что Плутон является удивительным планетным телом, достойным исследования, но не видит смысла классифицировать наравне с остальными планетами Солнечной системы. По его словам, задача команды заключается в том, чтобы дать точную формулировку понятию планеты, а не в том, чтобы причислить какое-то тело к одной из существующих групп. В настоящее время NASA подтвердило существование 5690 экзопланет. Число планет за пределами Солнечной системы продолжает увеличиваться, но с ростом количества таких тел растёт неопределённость. Как выяснилось, многие планеты одновременно вращаются вокруг сразу нескольких звёзд, что вызывает необходимость в более точном определении понятия планеты. В аспекте всех этих открытий Жан-Люк Марго считает, что новая методика более жизнеспособна, поскольку не зависит от наших чувств. Некоторым учёным кажется, что Плутон должен оставаться планетой несмотря ни на что, тогда как команда Марго ставит во главу угла кластерный анализ. Неясно, когда научное сообщество будет готов пересмотреть текущее наименование планеты, но новое исследование способно стать отправной точкой для дальнейшей работы и избежать субъективности, так или иначе присущей исследователям.



