Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Windows 3.1 спасла американскую авиакомпанию Southwest Airlines от глобального сбоя в ПО CrowdStrike
Как выяснилось, Southwest Airlines осуществляла работу на базе старой операционной системы, поэтому не получала новых патчей с антивирусным ПО

На прошлой неделе десятки миллионов людей по всей земле столкнулись с последствиями глобализации. Политики делали громкие заявления, журналисты устраивали разбор полётов, но всё это уже не изменит того, что одна компания стала монополистом и контролирует 25% рынка кабербезопасности на планете. Речь о CrowdStrike, допустившей глобальный сбой на 8.5 миллиона компьютеров по всей планете. По состоянию на вечер воскресенья, большая часть устройств уже вернулась к работе. Ключевые инфраструктурные объекты подключались в первую очередь, ну а для менее значимых клиентов Microsoft выпустила утилиту, позволяющую вернуть компьютер к работе. Требуется скачать файл с официального сайта, а после поместить его на флешку. После этого использовать внешний накопить в качестве загрузочного, ну а всё остальное сделает программное обеспечение. 

реклама

Ранее сама CrowdStrike выпустила инструкцию, позволяющую решить проблемы без использования дополнительного ПО. Для этого требовалось перейти в безопасный режим и удалить всего один файл в папке Windows. Аналитики полагают, что недавний сбой ещё долго будет оставаться на слуху. Стоило бы сделать определённые выводы, но проблема в том, что рынок программного обеспечения только кажется большим. На самом деле альтернатив не так много, а в итоге о массовой миграции пользователей речь не идёт. Эксперты пишут, что в будущем подобных сбоев может стать ещё больше. Программное обеспечение становится сложнее, ну а конкуренты не дремлют и готовы идти на самые опасные способы борьбы за рыночную долю. Расследование продолжается, но всё идёт к тому, что специалисты CrowdStrike так и не смогут назвать виновного. Крупные клиенты пока от резких заявлений отказываются, а на острие атаки оказались американские аэропорты. Как выяснилось, всегда есть исключения из правил, ведь аэропорт Southwest Airlines не был затронут глобальным сбоем только потому, что руководство его предпочитало экономить.

Как стало известно, аэропорт Southwest Airlines не использовал для работы операционную систему Windows 10, в которой и случился сбой. Вместо этого там полагались на древнюю Windows 3.1, которая вышла в далёком 1992 году. В итоге кривое обновление антивируса не затронуло этот аэропорт, тогда как более крупные Delta Airlines, United Airlines и American Airlines приостанавливали полёты, закрывали кассы по продаже билетов и в целом сеяли хаос среди пассажиров. По словам экспертов, обслуживающие Southwest Airlines компьютеры не могли получить обновление технически, ведь старая операционная системы давно завершила жизненный цикл. В теории использование Windows 3.1 сегодня крайне опасно, поскольку операционная система не имеет современных защитных механизмов. Аэропорт пользуется дополнительным программным обеспечением, которое также считается устаревшим. В любом другом случае старая ОС оказала бы на работу Southwest Airlines негативное влияние, но только не на этот раз. 

Когда все вокруг паниковали, из этого аэропорта спокойно вылетали самолёты. На самом деле негативный эффект всё же был, ведь приземлиться в аэропортах, где были зафиксированы сбои, оказалась невозможно, но это уже другая история. По словам экспертов, руководству аэропорта всё же следует задуматься об обновлении программного обеспечения. Windows 3.1 сильно устарела и может сыграть с Southwest Airlines злую шутку. Что любопытно, даже Southwest эксплуатирует часть компьютеров на операционной системе Windows 95. Подобное железо занимается планированием расписания сотрудников и не раз становилось объектом для критики. Добавим, что российские компании по большей части от глобального сбоя не пострадали. Причина в том, что отечественный бизнес массово отказался от услуг американских разработчиков и перешёл на российское программное обеспечение. На фоне массового сбоя Россия казалась островком стабильности, но на самом деле проблема затронула незначительную часть работающих устройств. Влияние на работу международных корпораций могло сталь более значительным, ну а эксперты полагают, что всё это может стать реальностью, если Southwest и подобные компании не примут мер дополнительной защиты своих клиентов. 

#crowdstrike #southwest airlines
1
Показать комментарии (1)
Microsoft представила новый инструмент для борьбы с системными сбоями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
7
РИА Новости: Военным инженерам РФ попал в руки дрон-дальнолет ВСУ с реактивным двигателем
+
Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
32
Watercool представила новую линейку систем водяного охлаждения
1
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
1
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Reutres: США и Япония не могут нарастить производство ракет для Patriot из-за дефицита комплектующих
1
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Компилятор LLVM для процессоров AMD прекращает поддержку легендарного набора инструкций 3DNow!
+
В следующем году миллиарды укороченных Google URL-адресов перестанут работать
+
Boeing считает, что в ближайшие 20 лет число коммерческих самолётов удвоится
+
Раскрыты предварительные характеристики и дизайн iPhone SE 4
+
Создан новый пропиленовый катализатор, который может изменить нефтехимическую промышленность
+
Инсайдеры озвучили финальные цены AMD Ryzen 9000 – за Ryzen 5 9600X будут просить всего $229
2
Windows 11 слишком активно призывает пользователей подписаться на облачный сервис Onedrive
4
Материнская плата ASUS X870E получит эксклюзивные функции BIOS
4
Меркурис: Потеря Киевом Угледара положит конец битве за Черное и Азовское моря
+
МО РФ начнёт возводить укрытия для самолётов на аэродромах
3
Bank of America: мировая полупроводниковая отрасль будет сильно зависеть от Тайваня ещё лет пять
+

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
16
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
41
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
8
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
15
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
5
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
4
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
2

Сейчас обсуждают

Gamandril
11:59
Автор, ты бы сначала поискал хоть какую-то информацию. Можешь взглянуть на то как у других получается хотя бы тут https://www.youtube.com/@Malinovsky-Channel/videos Ну давай разбирать твои горы сомн...
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Роман Холод
11:58
Скажу короче. Если машина Х Е Р Н Я и хоть заоптимизируйся она Х Е Р Н Е Й и останется.
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
Nvidia&Intel Hater
11:56
это физика,на которую там болт положили с прибором.такое пятно контакта неминуемо привело бы к проблемам.что мы и видим.слишком малые геометрические размеры для такой силы тока.ну давайте киловатт еще...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Роман Холод
11:56
Спрос рождает предложение. Пока пипл хабает такие цены то цены будут такими. Это же два монополиста. Я очень надеюсь что китайцы допилят свои ускорители и выпустят новые и цены у них если будут ниже ч...
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
AggroShkolyar
11:56
Если в большинстве случаев может быть твоя видеокарта за 2к баксов не сгорит. Не, ну инженеры прям гении.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Андрей Богданов
11:50
Передовая страна, что тут сказать)
Windows 3.1 спасла американскую авиакомпанию Southwest Airlines от глобального сбоя в ПО CrowdStrike
Pandas
11:50
Скажем так - мне понятна логика этого разъема, она мне импонирует. И если его использовать нормально то в большинстве случаев ничего с ним не будет.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
11:49
Щас тебе про 200 штук за 2 года расскажут, с пруфами прям.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Фёдор Двинятин
11:42
меня устраивает = хороший разъём? Првильно понял? )
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Фёдор Двинятин
11:40
Дело не в кривых руках, а именно в дизайне разъёма, все мастерские завалены картами с жжёными разъёмами. Инженеры такого гиганта как НВ - говно.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем