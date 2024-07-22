Как выяснилось, Southwest Airlines осуществляла работу на базе старой операционной системы, поэтому не получала новых патчей с антивирусным ПО

На прошлой неделе десятки миллионов людей по всей земле столкнулись с последствиями глобализации. Политики делали громкие заявления, журналисты устраивали разбор полётов, но всё это уже не изменит того, что одна компания стала монополистом и контролирует 25% рынка кабербезопасности на планете. Речь о CrowdStrike, допустившей глобальный сбой на 8.5 миллиона компьютеров по всей планете. По состоянию на вечер воскресенья, большая часть устройств уже вернулась к работе. Ключевые инфраструктурные объекты подключались в первую очередь, ну а для менее значимых клиентов Microsoft выпустила утилиту, позволяющую вернуть компьютер к работе. Требуется скачать файл с официального сайта, а после поместить его на флешку. После этого использовать внешний накопить в качестве загрузочного, ну а всё остальное сделает программное обеспечение.

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Ранее сама CrowdStrike выпустила инструкцию, позволяющую решить проблемы без использования дополнительного ПО. Для этого требовалось перейти в безопасный режим и удалить всего один файл в папке Windows. Аналитики полагают, что недавний сбой ещё долго будет оставаться на слуху. Стоило бы сделать определённые выводы, но проблема в том, что рынок программного обеспечения только кажется большим. На самом деле альтернатив не так много, а в итоге о массовой миграции пользователей речь не идёт. Эксперты пишут, что в будущем подобных сбоев может стать ещё больше. Программное обеспечение становится сложнее, ну а конкуренты не дремлют и готовы идти на самые опасные способы борьбы за рыночную долю. Расследование продолжается, но всё идёт к тому, что специалисты CrowdStrike так и не смогут назвать виновного. Крупные клиенты пока от резких заявлений отказываются, а на острие атаки оказались американские аэропорты. Как выяснилось, всегда есть исключения из правил, ведь аэропорт Southwest Airlines не был затронут глобальным сбоем только потому, что руководство его предпочитало экономить.

Как стало известно, аэропорт Southwest Airlines не использовал для работы операционную систему Windows 10, в которой и случился сбой. Вместо этого там полагались на древнюю Windows 3.1, которая вышла в далёком 1992 году. В итоге кривое обновление антивируса не затронуло этот аэропорт, тогда как более крупные Delta Airlines, United Airlines и American Airlines приостанавливали полёты, закрывали кассы по продаже билетов и в целом сеяли хаос среди пассажиров. По словам экспертов, обслуживающие Southwest Airlines компьютеры не могли получить обновление технически, ведь старая операционная системы давно завершила жизненный цикл. В теории использование Windows 3.1 сегодня крайне опасно, поскольку операционная система не имеет современных защитных механизмов. Аэропорт пользуется дополнительным программным обеспечением, которое также считается устаревшим. В любом другом случае старая ОС оказала бы на работу Southwest Airlines негативное влияние, но только не на этот раз.

Когда все вокруг паниковали, из этого аэропорта спокойно вылетали самолёты. На самом деле негативный эффект всё же был, ведь приземлиться в аэропортах, где были зафиксированы сбои, оказалась невозможно, но это уже другая история. По словам экспертов, руководству аэропорта всё же следует задуматься об обновлении программного обеспечения. Windows 3.1 сильно устарела и может сыграть с Southwest Airlines злую шутку. Что любопытно, даже Southwest эксплуатирует часть компьютеров на операционной системе Windows 95. Подобное железо занимается планированием расписания сотрудников и не раз становилось объектом для критики. Добавим, что российские компании по большей части от глобального сбоя не пострадали. Причина в том, что отечественный бизнес массово отказался от услуг американских разработчиков и перешёл на российское программное обеспечение. На фоне массового сбоя Россия казалась островком стабильности, но на самом деле проблема затронула незначительную часть работающих устройств. Влияние на работу международных корпораций могло сталь более значительным, ну а эксперты полагают, что всё это может стать реальностью, если Southwest и подобные компании не примут мер дополнительной защиты своих клиентов.