Несмотря на то, что большая часть геймеров покупает видеокарты производства NVIDIA, именно решения AMD обладают лучшим соотношением между ценой и быстродействием. Давно известно, что продукция инженеров красного лагеря предлагает больше видеопамяти и позволяет экономить, не ограничивая себя настройками графики и разрешением дисплея. Споры о том, кто делает видеокарты лучше, будут идти ещё долго, но преданные фанаты дядюшки Хуанга имеют целый арсенал аргументов, прибегая к ним каждый раз, когда требуется доказать свою правоту.

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Особенно активно используется технология трассировки лучей, позволяющая поставить точку в спорах и убедить себя в том, что деньги были потрачены не зря. В реальности же волшебные лучи выглядят крайне сомнительно. Увидеть эффект в игре бывает непросто, ну а попытка переключиться на RTX-ON оказывает негативное влияние на фрамрейт. Количество кадров в секунду снижается до двух раз, после чего приходится включать технологию масштабирования. Всё это выглядит нелепо. Только подумайте, вначале для того, чтобы получить более красочную и реалистичную картинку вы активируете трассировку лучей, но после этого вынуждены снизить визуальные характеристики, поскольку количество fps вас перестаёт устраивать. Несмотря на абсурдность положения есть множество геймеров, усложняющих себе жизнь, а значит самое время понять, насколько плохо видеокарты AMD справляются с трассировкой лучей.

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Обратимся к тестированию, проведённому авторами канала Testing Games. Блогеры взяли видеокарты GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6700 XT, сравнив их скоростные показатели в трассировке лучей. Что же, если обратиться к скриншотам, то становится ясно, что обвинения фанатов NVIDIA были голословными. Как видите, в большинстве игр Radeon RX 6700 XT демонстрирует значительное преимущество. Чаще всего эта видеокарта оказывается впереди на 20% и больше, но в некоторых играх GeForce RTX 3060 удаётся сократить расстояние до минимума. Можно было бы заявить, что сравнение некорректное, поскольку видеокарты принадлежат к разным ценовым диапазонам. Что же, первоначально так и было, ведь Radeon RX 6700 XT стоила дороже, но сегодня цена видеокарты AMD существенно снизилась. Купить её вы можете за 35 тысяч рублей, что всего на 2 тысячи больше GeForce RTX 3060.

Если игнорировать трассировку лучей и сравнить обе видеокарты в стандартных сценариях, то разрыв окажется ещё больше. При этом обе имеют 12 Гб памяти, но только Radeon RX 6700 XT способна тянуть новые игры в разрешении 2К. Видеокарта NVIDIA неплохо показывает себя в 1080р, но в более сложных сценариях демонстрирует не лучшие показатели. На самом деле сегодня Radeon RX 6700 XT не является идеальным выбором для 2К, поскольку в продаже находится Radeon RX 7700 XT. К сожалению, стоимость её ощутимо выше, что понравится далеко не всем геймерам. Более новая видеокарта предлагает прирост до 25% в играх, а также хорошо справляется с трассировкой лучей.

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Со стороны NVIDIA есть GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Первая получила 8 Гб памяти и улучшенную трассировку лучей. В идеальных условиях она примерно на 10% обгоняет GeForce RTX 3060, хотя принадлежит к новому поколению. Скорее всего, в трассировке лучей GeForce RTX 4060 не продемонстрирует значительных прорывов, а значит мы видим, что и здесь Radeon RX 6700 XT оказывается более привлекательной. Что до GeForce RTX 4060 Ti, то геймеры покупают такую видеокарту от безысходности. Как уже отмечалось выше, многие просто не готовы приобретать продукцию AMD, поэтому вынуждены идти на компромисс со своим кошельком. Более мощные решения стоят ощутимо дороже, ну а GeForce RTX 4060 Ti позволяет опробовать свои силы в 2К. За счёт того, что эта видеокарта получила всего 8 Гб памяти, жизненный цикл её будет не таким значительным, как хотелось бы, но стоит она дешевле Radeon RX 7700 XT. Придётся делать сложный выбор, но даже здесь не всё так очевидно.

Представьте себе, что вы долго не улучшали свой компьютер, но решили докупить одну из видеокарт, указанную в материале выше. К сожалению, даже если вы собираете новый компьютер на базе бюджетного процессора Ryzen 5 5500, то заметить разницу между Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3060 не получится. Нужно понимать, что подобные камни созданы для решения офисных задач и плохо справляются с игровыми нагрузками. Ryzen 5 5500 уже не тянет современные видеокарты, ну а более старые процессоры совсем не подходят на роль игровых.

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Если вы не сильно ограничены в средствах, то стоит обратить внимание на Ryzen 5 7600. Процессор принадлежит к самой актуальной серии и создан на базе сокета АМ5. Не так давно представители AMD заявили, что планируют поддерживать платформу в актуальном состоянии до 2027 года. Это значит, что вы сможете усилить ваш компьютер путём замены процессора даже спустя 3 года. Ryzen 5 7600 отлично себя показывает в актуальных играх и вытянет любую из предложенных выше видеокарт.

Если вы всё ещё смотрите в сторону сокета АМ4, то самое время обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D. По своим скоростным характеристикам данный процессор обходит Ryzen 5 7600, но может довольствоваться бюджетной материнской платой. Кроме того, оперативная память DDR4 почти в 2 раза дешевле аналогов DDR5, ну а это отличная возможность сэкономить. С таким процессором даже любители трассировки лучей будут довольны. Помните, что нужно выбирать такую видеокарту, которая подходит под ваш монитор. Если у вас народное 1080р, то можно не тратить деньги на дорогую Radeon RX 7700 XT, ведь Radeon RX 6700 XT покажет себя с лучшей стороны. А вот в 2К пытаться экономить и покупать GeForce RTX 3060 уже не стоит. Согласимся, что технологии масштабирования позволяют продлить жененный цикл видеокарт, но всё это время вы будете испытывать дискомфорт, ведь подобный технологии оказывают негативное влияние на визуальную составляющую. Никакая трассировка лучей улучшить положение не сможет.



