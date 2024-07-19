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Bublik1
Microsoft закрывает цифровой магазин Xbox 360 и проводит большую распродажу легендарных игр
Самая продаваемая игровая приставка производства Microsoft заканчивает свой жизненный цикл

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Xbox 360 стала самой популярной игровой приставкой Microsoft за всю историю. Несмотря на инновации и продвинутые технологии ни одна консоль нового поколения не смогла повторить успех Xbox 360, ну а сегодня дела у компании идут из рук вон плохо. Инсайдеры то и дело сообщают, что Софтверный гигант рассматривает вариант закрытия игрового подразделения. Сообщается, что планов выпуска приставки следующего поколения нет, поскольку Xbox текущего поколения демонстрирует спад продаж, а аналитики фиксируют снижение интереса среди геймеров. Вполне возможно, что вина за происходящее лежит на менеджерах верхнего звена компании. В иностранной прессе пишут, что встретить Xbox Series X в магазинах практически невозможно. Приставка есть в ассортименте, но заказывать её нужно через интернет. А вот прийти в розницу и приобрести консоль там не получится, поскольку все полки отданы на откуп конкурентам.

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На самом деле даже Sony сталкивается с замедлением продаж, поскольку спрос на PlayStation 5 стремительно снижается. Руководство японской корпорации то и дело снижает прогнозы, но успеть за меняющимся рынком не выходит. Относительно неплохо дела идут у Nintendo, но Switch выглядит сильно устаревшей и требует обновления. Эксперты полагают, что главная причина резкого снижения спроса на приставки Xbox текущего поколения заключается в полном отсутствии эксклюзивов. В какой-то момент Microsoft сделала все игры доступными для владельцев ПК, тогда как конкуренты привлекают уникальными предложениями. В последние годы даже Sony начала выпускать эксклюзивы на компьютеры, но происходит это через два года после того, как игра стала доступна на PlayStation. Как бы там ни было, но в обозримом будущем Microsoft должна будет выработать новую стратегию, поскольку текущие решения доказали свою эффективность. Ну а поскольку совсем скоро Xbox 360 Store закрывается, то геймеры получили от компании небольшой подарок. 

Напомним, 29 июля официальные игровые магазины Xbox 360 прекращают свою работу, а значит после этого срока уже нельзя будет провести покупку. Все ранее приобретённые игры будут работать в прежнем режиме, а геймерам даже удастся подгружать контент, если он был ранее куплен. Дабы подсластить пилюлю в Microsoft решили порадовать владельцев старой игровой приставки большой распродажей. Прежде всего всем геймерам доступен бесплатный динамический фон. Ничего прорывного нет, но такое решение позволит хотя бы немного кастомизировать консоль. Ну а главная новость заключается в огромных скидках на некогда популярные проекты. Например, Dead Island можно купить всего за 74 цента, тогда как The Evil Within придётся выложить 2.99 доллара. Strider оценена в 1.49 доллара, ну а Resident Evil 4 можно отхватить за 1.99 доллара. Легендарная Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory стоит 2.99 доллара, а при желании можно найти массу классических игр до 1 доллара. Неясно, какие цели преследует Microsoft, ведь количество активных владельцев старой приставки крайне мало. 

Напомним, планы закрыть игровой магазин Xbox 360 были озвучены ещё в начале 2023 года, но в итоге сроки были перенесены на конец июля 2024. Добавим, что остановка работы Xbox 360 Marketplace никак не отразится на доступе к играм для энтузиастов. Прежде всего стоит заметить, что приставка вышла в 2005 году и продалась тиражом более 84 миллионов единиц. Хакеры быстро взломали Xbox 360, после чего способы доступа к пиратским копиям игр разлетелись по всему миру. Даже сегодня на вторичном рынке достаточно предложений от владельцев взломанных Xbox 360. Часто к приставке в комплекте идёт жёсткий диск на 100 Гб, содержащий внушительную коллекцию игр. При желании скачать любую игру можно на фанатских репозиториях, ну а это значит, что даже после закрытия магазина Xbox 360 продолжит свой жизненный цикл. Поскольку приставки более новых поколений Microsoft так и не были взломаны, то ничем подобным новые консоли похвастать не смогут. Пожалуй, смысла взламывать подобные устройства нет, поскольку все игры выходят также и на персональные компьютеры. Неплохо себя чувствует и PlayStation 3. Sony уже давно закрыла игровой магазин, но благодаря доступу к пиратскому контенту приставка имеет обширную библиотеку. Хакерам удалось взломать и PlayStation 4, но из-за ограничений со стороны разработчика доступных игр здесь меньше. Ну а актуальная PlayStation 5 осталась не взломана. 

#microsoft #игровые приставки #xbox 360
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