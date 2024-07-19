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Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ

Сезонные скидки, которые уже заметны в США, пока до российской розницы не дошли, а в итоге видеокарты всё ещё дорогие.
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В ожидании выхода нового поколения настольной графики звучат самые различные идеи о том, как сэкономить деньги на покупке видеокарты. Кто-то предлагает инвестировать в прошлые поколения, указывая на снижение стоимости и привлекательные характеристики. Оказывается, за последние два поколения быстродействие видеокарт увеличилось незначительно, а значит даже решения 2020 года способны тянуть любые игры в своём ценовом диапазоне. Кто-то указывает на вторичный рынок, где выбор ещё больше. К сожалению, бывшие в употреблении видеокарты таят массу рисков, поскольку владелец не раскрывает сценариев использования. Иногда продавцы даже не готовы проводить тесты, а некоторые геймеры и вовсе покупают такие видеокарты по почте без проверки. 

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Сценариев множество, но только некоторые из них можно назвать относительно надёжными. Выбор видеокарты тревожит умы миллионов людей по всему миру, но эксперты Tom's Hardware решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Они взяли наиболее популярные решения, а после протестировали их в играх. После этого они выяснили, сколько сегодня стоит каждая видеокарта и определили коэффициент привлекательности от лучшего к худшему. В результате на первых местах оказались не те видеокарты, которые мы привыкли видеть в топе, ну а мы изучим список и проанализируем участников. После этого посмотрим, сколько такие видеокарты стоят в российской рознице и сделаем выводы. 

Давайте обойдёмся без продукции Intel. Несмотря на все усилия инженеров этой компании, видеокарты остаются нестабильными и в некоторых играх могут вести себя неадекватно. Особенно это касается проектов, вышедших более пяти лет назад. Если игнорировать продукцию Intel, то на первом месте расположилась GeForce RTX 4060. В тестах в разрешении 1080р удалось получить 66 кадров в секунду, а значит даже в самых сложных сценариях владелец такой видеокарты не будет чувствовать дискомфорта. В 2К придётся снижать настройки графики, ведь на максималках фреймрейт упал до 44 fps. Попытка протестировать GeForce RTX 4060 в 4К оказалась провальной, что неудивительно, ведь видеокарта NVIDIA не создана для таких высоких требований. В США купить её можно за 280 долларов, но в России придётся заплатить немного дороже.

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Довольно высокие показатели демонстрирует Radeon RX 7700 XT. Видеокарта AMD не только легко тянет все игры в 1080р, но и набирает средние 60 кадров в секунду в разрешении 2К. Это значит, что её можно рекомендовать для покорения более высоких вершин, получая картинку ультимативного качества. Благодаря наличию 12 Гб памяти можно не волноваться о нехватке ресурсов, тогда как многие решения NVIDIA не обеспечивают идеального соотношения между ценой и производительностью. В российской рознице за Radeon RX 7700 XT просят больше 50 тысяч рублей, а сама видеокарта потребляет в 2 раза больше энергии, чем GeForce RTX 4060.

GeForce RTX 4060 Ti занимает довольно высокую позицию, но есть большие сомнения, что видеокарта будет оставаться актуальной спустя 3 года. Проблема в том, что GeForce RTX 4060 Ti остро не хватает памяти. В тестах заметно, что некоторые игры требуют 10 Гб и больше, тогда как просадки в сложных сценах связаны именно с тем, что NVIDIA пыталась сэкономить, тем самым снизив жизненный цикл своей продукции. Возможно, так и было задумано, а значит покупать такую видеокарту мы вам не советуем. Более скоростная Radeon RX 7700 XT доступна за ту же цену или дешевле, а особенно это всё актуально для тех, кто предпочитает менять видеокарты не чаще, чем один раз в 5 лет. К этому моменту GeForce RTX 4060 Ti будет казаться сильно устаревшей, тогда как 12 Гб на Radeon RX 7700 XT позволят ей оставаться в строю.

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Radeon RX 7600 – это ещё одна видеокарта AMD, демонстрирующая впечатляющее соотношение между стоимостью и быстродействием. Она совсем немного уступает GeForce RTX 4060, но разница будет заметна только в том случае, если использовать идеальные условия. В текущем тесте был задействован один из самых быстрых процессоров на рынке, тогда как рядовые покупатели видеокарт до 300 долларов не могут себе позволить такие большие расходы. Radeon RX 7600 отлично себя показывает в играх, но нужно понимать, что её жизненный цикл окажется меньше, чем у видеокарт за 50 тысяч рублей и дороже. На самом деле цена – это самая сильная сторона Radeon RX 7600, ведь во всём остальном видеокарта AMD показывает себя посредственно.

Следом идёт ещё одна видеокарта производства AMD. Это Radeon RX 7800 XT, обладающая внушительным быстродействием и вполне адекватной ценой. Видеокарта неплохо продаётся в европейской рознице, а наличие 16 Гб делает её интересной даже для тех, кто привык к высоким настройкам в 4К. Добиться максимального качества картинки в ультравысоком разрешении не выйдет, но учитывая цену до 60 тысяч большего мы этого и не ожидали. В 2К Radeon RX 7800 XT демонстрирует стабильные 70 кадров в секунду, что говорит о наличии большого потенциала и длительного цикла эксплуатации. 

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А вот Radeon RX 7600 XT в российской рознице стоит дорого и не обеспечивает тех преимуществ, что можно получить в магазинах США. Видеокарта получила 16 Гб памяти, что сделало её близкой по скоростным характеристикам с GeForce RTX 4060. Даже без переплаты обычная Radeon RX 7600 смотрелась неплохо, а увеличение памяти в данном ценовом сегменте не играет никакой роли. Обе видеокарты созданы для 1080р, тогда как переход в 2К сулит потеряю фрамрейта и потребует снижения настроек графики. 

Ну и завершим наш обзор на GeForce RTX 4070 SUPER. В Российской рознице эта видеокарта немногим дороже Radeon RX 7800 XT, тогда как в США за неё просят на 120 долларов больше. Критики пишут, что у видеокарты NVIDIA всего 12 Гб памяти, но в данном случае это не проблема. Для 2К такого количества достаточно, тогда как в 4К она всё равно не способна тянуть все игры на максимальных настройках. GeForce RTX 4070 SUPER оказывается быстрее Radeon RX 7800 XT в большей части сценариев, а значит определяющей здесь будет именно цена. Если вы нашли GeForce RTX 4070 SUPER дешевле 60 тысяч рублей, то смело покупайте, ведь это действительно хорошее предложение. В пересчёте на рубли Radeon RX 7800 XT должна стоить около 50 тысяч, но реальная её стоимость выше. 

Какую бы вы видеокарту не выбрали, ориентируйтесь на несколько ключевых показателей. GeForce RTX 4060 кажется одной из лучших, но на самом деле она не тянет игры в 2К. Такая видеокарта хороша за свои деньги, а значит следует обращать внимание на стоимость, быстродействие, количество памяти и другие характеристики. Например, всё та же GeForce RTX 4060 будет работать даже на блоке питания мощностью до 400 Вт, тогда как для Radeon RX 7700 XT вам потребуется более дорогой и мощный блок питания. Если проигнорировать эту переменную, то можно купить то, что ваш старый ПК просто не потянет. Больше информации вы можете получить в первоисточнике по ссылке: https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-amd-and-intel-gpus-ranked-by-bang-for-the-buck-prime-day-deals-let-you-break-60-fps-for-dollar280

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