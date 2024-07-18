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Bublik1
84% рядовых потребителей не готовы переплачивать деньги за умные технологии на ПК и ноутбуках
Судя по всему, разработки технологий на базе ИИ могут столкнуться с низким спросом

Если почитать новости о работе крупных технологических компаний, то можно сделать вывод, что весь сектор сошёл с ума. Десятки миллиардов долларов инвестируются в обучение систем на базе искусственного интеллекта, а эксперты рассказывают о перспективах, которые станут доступны каждому отдельному члену нашего общества в обозримом будущем. Умные технологии начали проникать в смартфоны и компьютеры, но пока всё это больше похоже на игрушки, чем на действительно полезные инструменты. Помощник Google также туп, как и 5 лет назад, а ChatGPT занимается плагиатом или вовсе выдумывает несуществующие новости. По запросу о проведении спортивного соревнования ИИ может написать вам целую историю победы той или иной команды. Там будут действующие герои и яркие моменты, вот только ничего этого никогда не происходило в реальности. Само собой, ChatGPT может извиниться за то, что вводил вас в заблуждение, но случится этот только в том случае, если вы начнёте спрашивать у ИИ, зачем он ведёт себя таким образом. 

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В сети то и дело появляются новые нейросети, но пока до большого прорыва также далеко, как до Марса. Или даже дальше, ведь спрос рождает предложение, а пока с этим большие проблемы. Как стало известно, популярный сайт TechPowerUP провёл любопытный опрос на тему того, готовы ли рядовые пользователи платить больше денег за появление на компьютерах умных технологий. Как выяснилось, 84% респондентов не настроены на дополнительные инвестиции, наотрез отказавшись платить за то, что не приносит никакой пользы. Стоит учитывать, что читатели подобных ресурсов подкованы в техническом плане и знакомы с одной или несколькими актуальными моделями ИИ. Так или иначе, но значительная часть респондентов изучала возможности умных алгоритмов, но так и не получила желаемого эффекта. Нейросети умеют рисовать, писать тексты и генерировать небольшие ролики, вот только делают они совсем не то, чего от них ждёшь. Рисунки получаются необычными, но добиться от машины желаемого практически нереально. С видео всё ещё хуже, не говоря уже о текстах. 

Разработчики уверяют, что следующее поколение ИИ сможет превзойти все существующие модели. Может и так, но пока коммерческим успехом здесь и не пахнет. А между тем именно рядовые потребители будут делать выбор, а значит многочисленные команды программистов заинтересованы в том, чтобы конечный продукт был интересен покупателю. Скорее всего, ведущие разработчики ИИ осведомлены о скептическом отношении со стороны пользователей, поэтому будут интегрировать умные алгоритмы постепенно. Первым делом всё это станет частью смартфонов. Возможно, случится это даже не в 2025 году, но со временем встроенная нейросеть будет брать на себя всё больше повседневных задач. Массовый спрос появится только в том случае, если потребители поймут, что новая технология им действительно полезна. К примеру, умные помощники давно стали частью телевизоров и колонок, но используются крайне редко. Ни один из алгоритмов не способен дать точного ответа и желаемого результата. Многие пользователи всё ещё пытаются бороться с технологиями, но большая часть осознала, что ввести запрос в текстовом виде, а после как следует поискать среди ответов – намного надёжнее и быстрее, чем доверять говорящей кнопке в телевизоре. 

Авторы TechPowerUP пишут, что интереса к появлению новых функций на базе ИИ нет даже у продвинутых пользователей. Только 7% респондентов готовы платить больше за умные алгоритмы на своих компьютерах, тогда как ещё 9% не могут определиться. Число колеблющихся довольно значительное, но в целом массовый потребитель пока смотрит в сторону ИИ скептически. Сегодня основную прибыль от разработки технологий на базе искусственного интеллекта делят между собой NVIDIA и TSMC. Первая продаёт конечные продукты для центров обработки данных, тогда как вторая выпускает чипы, цены на которые позволяют тайванцам уже несколько кварталов получать сверхприбыли. Известно, что AMD и Intel готовят линейки процессоров с тесной интеграцией технологий, улучшающий обработку умных алгоритмов. Красные совсем скоро выведут на рынок мобильную серию Ryzen AI, ну а синие порадуют архитектурой Lunar Lake. Обе компании увеличивают мощность интегрированного нейропроцессора, но пока всё это выглядит, как неудачная реклама. Мощности встроенного NPU недостаточно для проведения вычислений в реальном времени без использования сетевых ресурсов, а значит можно было обойтись без такой сложной технологии, делающей конечный продукт дороже. 

Как оказалось, далеко не все компании планируют интегрировать умные алгоритмы в свой бизнес. По запросу со стороны Reuters специалисты Nikkei Research провели опрос среди японских бизнесменов. Всего было изучено мнение руководителей 250 компаний, а результат оказался совсем не таким, как ожидалось. Так, всего 24% бизнесменов заявили о том, что используют ИИ в своей работе. Ещё 35% полагают, что умные алгоритмы станут частью рабочего процесса в ближайшие годы, тогда как 41% респондентов не видит никакого смысла в том, чтобы использовать умные технологии в своей работе. Всё это доказывает, что в настоящее время шумиха вокруг нейросетей преувеличивает реальную пользу от внедрения умных алгоритмов. Мы уже видели нечто подобное, когда производители телевизоров начали убеждать миллионы потребителей купить устройство с технологией 3D. Трёхмерная картинка на экране понравилась людям, но не годилась для повседневного просмотра. Технология никуда не исчезла и стала нишевой. Не исключено, что нечто подобное ждёт и разработчиков ИИ, вот только удар от падения будет больнее, поскольку в технологию вложено слишком много денег. 

#искусственный интеллект #нейросети
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