Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Ангела Меркель празднует 70-летие – В. Путин не намерен поздравлять бывшего канцлера с юбилеем
А между тем долгое время между лидерами стран существовали дружеские отношения

Сегодня Ангела Меркель празднует своё 70-летие. Фрау довольно долго управляла страной, исполняя обязанности канцлера несмотря на действия со стороны союзников и оппозиции. Было известно, что между В. Путиным и Меркель существуют дружеские доверительные отношения, но в какой-то момент стало очевидно, что немецкий канцлер вводила российского лидера в заблуждение. Уже не так важно, насколько правдивы были последние интервью Меркель, ведь она сказала больше, чем следовало бы. Отвечая на вопросы пранкеров канцлер заявила, что Минские соглашения изначально на были нацелены на мир. Якобы, она вместе с Оландом (президент Франции) делали всё, чтобы Украина могла получить достаточно вооружений и подготовится к конфликту с Россией. Ну а русских водили за нос, обещая то, что никто и никогда не собирался выполнять. 

реклама

Пожалуй, у В. Путина есть более полная информация на этот счёт, а всё это положило конец дружбе, о которой так много писали в прессе. По словам Дмитрия Пескова, президент не планирует поздравлять Меркель с юбилеем. Пресс-секретарь отметил, что пока таких планов нет, ну а всё это выглядит вполне закономерным шагом, в ответ на действия правящих кругов ФРГ и наследие бывшего канцлера. Многие эксперты считают, что в настоящее время отношения между Германией и Россией находятся в нижней точке, а на восстановление уйдут годы дипломатической работы между ключевыми ведомствами. В канун 70-летия издание Berliner Zeitung провело опрос среди читателей, пытаясь выяснить, что сегодня немцы думают о бывшем канцлере. По мнению 61% опрошенных, дела в стране пошли намного хуже после прихода к власти Шольца. Ещё 25% полагают, что ничего не изменилось, и совсем незначительная часть считает, что при новом канцлере Германия стала жить лучше. 

Большая часть респондентов называет Меркель сильным политиком, умнеющим добиваться своих целей в ходе переговоров. Подобными качествам Шольц, по словам опрошенных читателей, не обладает, а в итоге действующий канцлер не способен навести порядок в коалиции и держать оппозицию в узде. 28% читателей издания Berliner Zeitung полагают, что именно Шольц ответственен за поражения и неудачи, преследующие ФРГ в последние годы. При этом ещё 15% уверены, что канцлер ничего не мог сделать, ведь внешние факторы порой оказываются сильнее. Как бы там ни было, но правление Меркель было знаковым для Германии. Она стала не только первым канцлером женского пола, но и пришла к власти на пике экономических возможностей страны.

Сегодня Германия последовательно теряет позиции. Антироссийские санкции и отказ от энергоносителей из РФ привели к снижению конкурентоспособности на мировом рынке. Продукты питания дорожают, а немецкая экономика перестала быть драйвером Европы. Аналитики полагают, что длительная конфронтация с Россией приведёт к ещё более плачевным последствиям. Бизнес нуждается в субсидиях и ищет новые возможности путём строительства новых предприятий в США и Китае. Если ничего не изменится, валовый продукт будет падать, но это уже не проблема Меркель. На самом деле решать эти трудности будет уже даже не Шольц. Политик крайне непопулярен среди рядовых немцев и с высокой вероятностью покинет свой пост в 2025 году.

#политика #германия #шольц #меркель
+
Написать комментарий (0)
Президент Польши: Поражение Украины приведёт к конфликту России с НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
11
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
3
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
2
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
2
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
+
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
12
Украина разрабатывает новый высокоскоростной беспилотник "Пуля" для борьбы с БПЛА
2
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
1
Шесть популярных смартфонов Samsung уже получили июльское обновление безопасности
+
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
10
Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
+
Активисты облили краской электрический пикап Tesla Cybertruck в Германии
12
Челябинский электрометаллургический комбинат внедрит систему автоматического контроля выбросов за 550 млн рублей
1
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
1
Ryzen 7 9700X на 2% быстрее процессора Ryzen 7 7800X3D в играх
1
Apple открыла публичный доступ к бета-версии операционной системы macOS Sequoia
+
В Чечне построят новую гидроэлектростанцию мощностью 23 МВт
3

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
1
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
21
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
16
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
62
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
1
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
35
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
12

Сейчас обсуждают

DIP48
18:47
Повышенная максимальная температура, пониженные срок жизни и срок гарантии.
Процессорам Intel позволят нагреваться до 105°
DIP48
18:46
Так война НАТО с Россией уже давно идет. Проснулся одаренный. Уже целые кладбища польских наёмников.
Президент Польши: Поражение Украины приведёт к конфликту России с НАТО
SlyBiBi
18:44
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
slikts
18:36
Оракул дяди Сэма!
Президент Польши: Поражение Украины приведёт к конфликту России с НАТО
glavhyilo
18:36
а соответственно и нату хана тогда прийдёт просто.
Президент Польши: Поражение Украины приведёт к конфликту России с НАТО
Павел Кандеев
18:32
Статья к чему,а бы что вырыгать?
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 дребезжит — компания предлагает использовать скотч или вернуть деньги
Тимон Комбинезон
18:26
Xeon пушка! 🔥🔥🔥
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
AndreySE-VL
18:21
>>Рядовые кликеры получили копейки Мой знакомый, над которым я ржал, получил 16 тыс. рублей. Для кого-то копейки, но меня это впечатлило.
Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
lelik1974
18:09
Мамкиных ОСИНТеров сношать не должно количество переданного в войска.
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
Bamboliny
17:51
Вообще ничего не понял, что хотел сказать автор и какую цель преследовал в этом блоге - все максимально путано и кусковато. Оценку, само собой, не ставлю ибо это какая-то страничка блога, которая, воз...
О создании идеального игрового репака
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем