А между тем долгое время между лидерами стран существовали дружеские отношения

Сегодня Ангела Меркель празднует своё 70-летие. Фрау довольно долго управляла страной, исполняя обязанности канцлера несмотря на действия со стороны союзников и оппозиции. Было известно, что между В. Путиным и Меркель существуют дружеские доверительные отношения, но в какой-то момент стало очевидно, что немецкий канцлер вводила российского лидера в заблуждение. Уже не так важно, насколько правдивы были последние интервью Меркель, ведь она сказала больше, чем следовало бы. Отвечая на вопросы пранкеров канцлер заявила, что Минские соглашения изначально на были нацелены на мир. Якобы, она вместе с Оландом (президент Франции) делали всё, чтобы Украина могла получить достаточно вооружений и подготовится к конфликту с Россией. Ну а русских водили за нос, обещая то, что никто и никогда не собирался выполнять.

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Пожалуй, у В. Путина есть более полная информация на этот счёт, а всё это положило конец дружбе, о которой так много писали в прессе. По словам Дмитрия Пескова, президент не планирует поздравлять Меркель с юбилеем. Пресс-секретарь отметил, что пока таких планов нет, ну а всё это выглядит вполне закономерным шагом, в ответ на действия правящих кругов ФРГ и наследие бывшего канцлера. Многие эксперты считают, что в настоящее время отношения между Германией и Россией находятся в нижней точке, а на восстановление уйдут годы дипломатической работы между ключевыми ведомствами. В канун 70-летия издание Berliner Zeitung провело опрос среди читателей, пытаясь выяснить, что сегодня немцы думают о бывшем канцлере. По мнению 61% опрошенных, дела в стране пошли намного хуже после прихода к власти Шольца. Ещё 25% полагают, что ничего не изменилось, и совсем незначительная часть считает, что при новом канцлере Германия стала жить лучше.

Большая часть респондентов называет Меркель сильным политиком, умнеющим добиваться своих целей в ходе переговоров. Подобными качествам Шольц, по словам опрошенных читателей, не обладает, а в итоге действующий канцлер не способен навести порядок в коалиции и держать оппозицию в узде. 28% читателей издания Berliner Zeitung полагают, что именно Шольц ответственен за поражения и неудачи, преследующие ФРГ в последние годы. При этом ещё 15% уверены, что канцлер ничего не мог сделать, ведь внешние факторы порой оказываются сильнее. Как бы там ни было, но правление Меркель было знаковым для Германии. Она стала не только первым канцлером женского пола, но и пришла к власти на пике экономических возможностей страны.

Сегодня Германия последовательно теряет позиции. Антироссийские санкции и отказ от энергоносителей из РФ привели к снижению конкурентоспособности на мировом рынке. Продукты питания дорожают, а немецкая экономика перестала быть драйвером Европы. Аналитики полагают, что длительная конфронтация с Россией приведёт к ещё более плачевным последствиям. Бизнес нуждается в субсидиях и ищет новые возможности путём строительства новых предприятий в США и Китае. Если ничего не изменится, валовый продукт будет падать, но это уже не проблема Меркель. На самом деле решать эти трудности будет уже даже не Шольц. Политик крайне непопулярен среди рядовых немцев и с высокой вероятностью покинет свой пост в 2025 году.