Особенно отличились Греция и Венгрия, увеличивающие закупки трубного газа из РФ

Сокращение импорта российского газа в Европейский Союз, начавшееся после конфликта на Украине, сменяется нарастающим обратным трендом. Снижение поставок с 40% в 2021 году до 8% в 2023 году, обусловленное политикой ЕС по снижению зависимости от российского газа, теперь замедляется, и поставки начинают расти. Издание Berliner Zeitung сообщает, что такие страны, как Греция, значительно увеличили объёмы закупок газа через «Турецкий поток», отказавшись от проектов по СПГ-терминалам. Известно, что примерно 60% всего импорта газа Греции приходятся на российские энергоносители. Это в целых 4 раза больше, чем было в 2022 году, а в результате под угрозой срыва оказались общеевропейские проекты. Напомним, в 2023 Афина объявили о планах постройки пяти крупных терминалов по переработке СПГ. Предполагалось, что туда будет поставляться газ из США, но в итоге решение было пересмотрено. Не так давно выступил министр экологии и энергетики, по словам которого существующих мощностей стране вполне достаточно, поэтому тратить значительные средства на постройку терминалов СПГ никто не станет.

реклама

Что примечательно, Греция не стала единственной страной Европы, нарастившей импорт российского газа. По официальным данным, идёт постоянное увеличение доли импорта газа в таких государствах ЕС, как Австрия и Венгрия. Так, если в 2023 российский газ обеспечивал 87% потребности Австрии, то по итогам второго квартала цифра достигла 91%. Ну а Венгрия и вовсе подписала новые контракты с «Газпромом», надеясь получать недорогие энергоносители без перебоев. В целом, если изучить данные по ЕС, то можно выяснить, что содружество в июне 2024 закупало у РФ на 100 миллионов кубических метров газа в неделю больше, чем годом ранее. Так, в первую неделю июля 2024 года страны ЕС закупили в России 648 миллионов кубометров газа, тогда как в 2023 году за тот же период объём составлял 562 миллионов кубических метров. Проблема лишь в том, что всё это стало возможно за счёт мощностей Турецкого потока. Сообщается, что трубопровод находится на максимуме возможностей. За 2024 год удалось нарастить поставки газа на 15%, но дальше увеличивать показатели уже почти невозможно.

В настоящее время большая часть ранее действующих трубопроводов повреждена или остановлена. Обе ветки Северного потока лежат на дне, а заинтересованные стороны не изъявляют желания вернуться к ранее существовавшим поставкам. Одна из веток украинской ГТС отключена по политическим соображением, тогда как вторая прекратит работу 31 декабря 2024 года. Трубопровод Ямал-Европа перекрыт по инициативе польской стороны, а в результате выйти на ранее существовавшие мощности не представляется возможным. Что примечательно, по итогам 2023 года Россия вышла на первое место в Европе по поставкам СПГ, обойдя США, но сегодня вновь начала терять позиции. Оказывается, причина не в давлении со стороны европейских регуляторов, а обычном бизнесе. Как только трубного газа стало больше, необходимость в закупках СПГ снизилась. Первый ощутимо дешевле и не требует особых условий хранения и переработки. В настоящее время Россия занимает второе место в мире по поставкам энергоносителей в Европу, а ранее установленные сроки отказа от газа из РФ кажутся аналитикам нереалистичными.

Напомним, власти ЕС заявили, что к 2027 году намерены очистить свой рынок от российского газа. Специалисты полагают, что реализация этого плана встретит на пути массу препятствий. Прежде всего очевидно, что заменить Россию пока нет никакой возможности. Даже Норвегия не спешит наращивать поставки, тогда как энергоносители из США обходятся дороже, чем готовы платить потребители. У многих стран выбора нет, поэтому в настоящее время Германия не закупает российский газ. Аналитики отмечают, что это привело к падению конкурентоспособности немецкого бизнеса. Производители сталкиваются со слишком высокой стоимостью химической продукции, а автомобильные гиганты медленно выводят заводы в другие страны. Многие государства ЕС не готовы следовать примеру ФРГ, занимаясь открытым шантажом. Власти Греции уверяют, что не против отказаться от газа из РФ, поскольку им совершенно всё равно, откуда поступают энергоносители. Вот только в ответ на такие действия Афины требуют субсидирования со стороны Брюсселя. Денег у Европы на подобные запросы со стороны союзников нет, ну а в результате пока отказываться от российского газа никто не намерен.