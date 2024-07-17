Довольно часто наушники способны обеспечивать стабильную работу только один год

Существует несколько типов наушников, но суть сводится к тому, каким способом они будут фиксироваться. Таким образом различают наушники, которые находятся непосредственно в ухе человека, а также те, что находятся вне органов слуха. Накладные наушники имеют свои виды, ну а в последнее время растёт популярность устройств, передача звука которых осуществляется через беспроводные интерфейсы. Чаще всего в магазинах можно встретить формат TWS. Они не имеют проводов и заряжаются при помощи специальных кейсов. Благодаря высокой конкуренции стоимость подобных товаров находится на приемлемом уровне, а у конечного потребителя есть огромный выбор. Всегда можно купить наушники за пару сотен долларов, но чаще всего любители музыки смотрят на менее дорогие гаджеты.

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По данным специалистов, значительная часть подобных устройств имеет небольшой срок службы. В результате пользователям чуть ли не каждый год приходится покупать новые наушники, а причин у происходящего несколько. Прежде всего нужно понимать, что внутри такого небольшого гаджета места для крупного аккумулятора нет. Чаще всего наушники выходят из строя именно из-за износа элементов питания. Вначале владелец замечает, что гаджет начинает выключаться чаще, чем было раньше. После этого срок автономной работы стремительно сокращается, до тех пор, пока постоянная зарядка не вызывает дискомфорт. Если вы купили дорогие наушники, то вправе рассчитывать на более длительный цикл работы аккумулятора, ну а недорогие китайские бренды нужно менять чаще, чем хотелось бы. Некоторые пользователи используют наушники даже после того, как ресурс батарейки снизился до 80%, но эксперты рекомендуют не делать этого. Причина в том, что низкий заряд батареи способен оказывать негативное влияние на работу всего устройства. Например, сигнал станет не таким сильным, как заявлено в технических характеристиках. Стоит вам отойти от смартфона не несколько метров, как музыка начнёт пропадать или станет негромкой.

Некоторые пользователи пытаются отнести наушники в ремонт, но специалисты считают, что обслуживание подобных гаджетов нецелесообразно. Намного выгоднее купить новые наушники, поскольку проработавшие год могут таить массу неприятных сюрпризов. Даже если вы успешно замените аккумулятор, это не решит всех проблем. Нужно помнить, что наушники долго находятся в ухе человека, где контактируют с серой и другими выделениями. В результате со временем контакты могут окисляться, что снижает скорость зарядки или делает её невозможной. Иногда достаточно почистить контакты, но пользователи прибегают к более агрессивным способам, используя химию для восстановления работы устройства. Даже дорогие наушники могут не перенести контакта с очищающими жидкостями, тогда как бюджетные тут же приходят в негодность. Специалисты рекомендуют использовать только идущие в комплекте щётки и салфетки. Твёрдые предметы, включающие скрепки и иголки, могут нанести больше вреда, чем пользы и приведут к окончательной поломке.

Эксперты рекомендуют не подвергать наушники влиянию остро негативных факторов. Гаджеты плохо переносят контакт с влагой, а также могут выйти из строя в случае длительного нахождения под прямыми солнечными лучами. Падение на твёрдую поверхность может стать фатальным, хотя чаще всего из-за небольшого веса наушники переживают контакт с асфальтом относительно нормально. Ну а поскольку наушники небольшие, то стоит всегда оставлять их в строго определённом месте. Подобные устройства плохо справляются с давлением, поэтому ломаются, если вы положили их в задний карман штанов, а после сели на стул. Стоит учитывать, что вокруг нас множество радиоволн. Иногда наушники теряют сигнал или работают плохо. Не спешите бежать в ремонт или покупать новые, ведь дело может быть в том, что в вашем доме или на рабочем месте слишком много помех. Вообще, если вы храните наушники в чехле, своевременно заряжаете и используете в нормальном режиме, то они способны проработать несколько лет. В случае интенсивных и сложных условий работы надеяться приходится только на 1 гарантийный год.