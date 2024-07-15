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Чем опасен высокий нагрев смартфона, и что делать, если ваш телефон слишком долго лежал на солнце

Разбираем основные рекомендации для тех, кто столкнулся с высоким нагревом смартфона
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Современная электроника считается энергоэффективной, поскольку потребляет в разы меньше электричества, чем аналоги двадцатилетней давности. Если вы возьмёте старый телевизор, то сможете убедиться в том, что он генерирует больше тепла во время работы, ну а подобных примеров множество. И всё же, инженеры так и не смогли полностью избавиться от перегрева, ведь внутри многочисленных гаджетов стоят мощные процессоры. Особенно всё сложно со смартфонами, температура которых иногда доходит до критического уровня. Всё это приводит к сбоям и может самым негативным образом отразиться на стабильности отдельных комплектующих. Больше всего страдает батарея. Эксперты отмечают, что ресурс элементов питания при нагреве снижается, а иногда слишком высокая температура и вовсе может привести к фатальным последствиям. 

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Каждые два года крупные производители смартфонов переходят на более быстрые процессоры, использующие высокотехнологичные нормы. Сегодня флагманы выпускаются на базе 3-нм узла, ну а в 2025 появятся аппараты, внутри которых будут стоять 2-нм чипы. В теории производители могли бы остановить наращивание тактовых частот и общего быстродействия, сконцентрировавшись на энергоэффективности. Могли бы, но не делают это по самым разным причинам. Как бы там ни было, но процессоры становятся быстрее, а в условиях жаркого лета даже рядовые пользователи сталкиваются с перегревом своих гаджетов. По словам популярного блогера с ником Wylsacom, чаще всего беспокоиться не стоит, но иногда всё же нужно предпринять определённые меры. Особенно всё это актуально, если вы живёте на юге, где высокая температура оказывает губительное влияние на электронику. Прежде всего нужно понимать, что смартфоны могут нагреваться даже во время жары. Это нормально. Но температура не может быть такой высокой, чтобы доставлять дискомфорт владельцу аппарата. Если вы ощущаете, что ваш телефон стал греться даже во время выполнения стандартных задач, то самое время обратиться к специалисту. Во всех остальных случаях достаточно знать несколько простых способов решения данной проблемы.

По словам блогера, было бы неплохо определить причину высокого нагрева. Предположим, вы слишком долго лежали на пляже или сидели на свежем воздухе. Что же, немудрено, если находящийся на солнце аппарат стал слишком горячим. Прежде всего не допускайте длительного попадания на корпус солнечных лучей, ведь внутри есть масса других компонентов, выходящих из строя также быстро, как и аккумулятор. Если вы заметили, что в последнее время ваш аппарат греется больше обычного, то можно снять с него чехол. Все производители решают проблемы перегрева особым способом, но тестовые стенды не включают чехлы. Сам по себе смартфон способен неплохо отводить тепло, поэтому в жару температура вашего гаджета будет ниже, если вы откажетесь от громоздких бамперов и тому подобных аксессуаров. Здесь важно обойтись без фанатизма, ведь без чехла телефон может разбиться во время падения, а значит бросаться из крайности в крайность всё же не стоит. 

Блогер предлагает снимать чехол в том случае, если вы смотрите видео дома на диване или слушаете музыку, тогда как сам смартфон находится в это время в сумке. Также было бы неплохо избавиться от чехла во время игры и выполнения других ресурсоёмких задач. Рекомендуется как можно чаще использовать режим энергосбережения. Современные смартфоны обладают достаточно быстрыми процессорами и значительным запасом оперативной памяти, а значит даже в таком режиме будут работать быстро. А между тем вы сможете избавиться от части фоновых задач, которые приводят к пассивному перегреву даже когда вы телефоном не пользуетесь. Было бы неплохо покопаться в настройках, предоставив доступ в интернет только для наиболее важных приложений. Здесь же стоит обратить внимание на автоматическую работу в фоне. Если этого не сделать, то пытаться соединиться с удалённым сервером будет самые бесполезные программы, что обязательно повлияет на потребление энергии и приведёт к росту температурного режима. 

Если ваш аппарат уже горячий, то первым делом нужно его выключить. Через несколько минут он придёт в норму, после чего оставленный на песке или мирно лежащий на солнце смартфон можно снова использовать по назначению. Для быстрого охлаждения подходят и подручные способы. Например, на время телефон можно положить в лёд или убрать в холодильник. Помните, что всё это одноразовые меры, ведь резкие перепады температур не идут на пользу аккумулятору и другим электронным компонентам. Несмотря на то, что смартфоны уже давно стали продолжением человека, они нуждаются в особом уходе. Может показаться, что важно не допустить падения и возникновения царапин, но на самом деле есть и другие проблемы, одну из которых мы с вами сегодня детально изучили. 

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