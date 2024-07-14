Многие эксперты полагают, что покупать новый компьютер нужно в момент выхода на рынок новых поколений процессоров и видеокарт. Так вышло, что уже 31 июля состоится релиз настольных процессоров AMD, а осенью нас ожидает появление настольной графики NVIDIA. Кроме того, свои процессоры представит Intel, тогда как AMD предложит очередную скучную линейку видеокарт. Если руководствоваться озвученной выше логикой, то самое время запастись терпением. Вот только всё это актуально только для тех, у кого есть значительные средства, ведь все перечисленные выше компании в первые месяцы предпочитают выпускать исключительно флагманы.

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Выходит, что ждать решений среднего и средневысокого ценового сегмента придётся чуть ли не год, ну а это слишком долго для рядового пользователя. И вот здесь самое время обратить на мнение экспертов, предлагающих покупать компьютеры без привязки к конкретным датам. Всё просто, если вам нужна игровая станция здесь и сейчас, то ждать с моря погоды не нужно. Просто берите то, что считаете для себя наиболее оптимальным, ведь уже завтра компьютер может быть дороже. Практика показывает, что незадолго перед релизом новых процессоров и видеокарт находящиеся в продаже решение немного дешевеют. Что же, это ещё один повод перестать играть в ждуна, сохранив хотя бы часть нервных клеток для действительно серьёзных жизненных потрясений. Сегодня мы с вами соберём актуальную сборку этого лета, которая полагается на продукцию AMD. В последние два года Intel гонит брак, тогда как NVIDIA давит геймеров жадностью и высокими ценами. Начнём.

В качестве процессора предлагаем взять Ryzen 5 7500F. В продаже есть и более мощные решения, но стоят они дороже, а проку от них никакого. Если вам компьютер нужен для тестов, то Ryzen 5 7500F не подходит. А вот в играх он себя показывает с лучшей стороны, вытягивая самые сложные сцены в паре с хорошей видеокартой. Один из главных плюсов данного процессора заключается в преемственности. Так, через пару лет, когда вы начнёте чувствовать острое желание сделать апгрейд, Ryzen 5 7500F можно убрать, а на его место поставить камень одного из следующих поколений. Считается, что актуальный сокет АМ5 получит ещё одну серию процессоров в 2025 или 2026 году, а это гарантирует длительный жизненный цикл вашему компьютеру.

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Под недорогой процессор было бы глупо покупать дорогую материнскую плату. Как правило, рядовые геймеры не умеют и не хотят учиться навыкам разгона. Что же, MSI PRO B650M-B понравится тем, кто не хочет инвестировать в бесполезные комплектующие деньги. Здесь есть только самые нужные интерфейсы, а также предусмотрен доступ к актуальному PCIe 4.0. Для флагманов такая материнская плата не подойдёт, ну а выбранный нами чипсет В650 отлично справится с процессором Ryzen 5 7500F. Если верить обзорам, плата позволяет экспериментировать с настройками таймингов оперативной памяти, но это уже совершенно другая история.

Чаще всего геймеры не готовы к экспериментам, поэтому мы предлагаем купить такую ОЗУ, которая будет хорошо работать из коробки. Например, две линейки по 16 Гб производства Team Group DDR5-6000. В наличии приличная тактовая частота и целых 32 Гб памяти. Тесты доказывают, что более скоростная ОЗУ не даёт линейного увеличения быстродействия. Это значит, что DDR5-7200 интересна только энтузиастам, тогда как для рядовых геймеров будет достаточно и 6000 МГц. Недостатка в количестве памяти владелец такого компьютера не ощутит ещё очень много лет, ну а цена двух линеек народная и в разы ниже, чем привыкли платить энтузиасты.

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А вот экономить на видеокарте мы вам категорически не советуем. Берём Radeon RX 7700 XT, которая отличается разумным соотношением между скоростью и быстродействием. Пользователю доступны 12 Гб памяти, ну а это очень хорошая новость, ведь игры становятся всё более требовательными. В интернете есть тесты, свидетельствующие о том, что привычные нам 8 Гб уже не могут считаться достаточными для запуска новинок в разрешении 2К. Radeon RX 7700 XT идеальная для данного разрешения и включает 12 Гб и довольно мощный графический чип. Энергопотребление не будет слишком высоким, ну а аналогичные по характеристикам решения дядюшка Хуанг продаёт на 10-15 тысяч дороже.

Обычно мы не рекомендуем тратить на скоростной твердотельный накопитель лишние деньги. Причина в том, что скоростные показатели современных SSD не имеют корреляции с производительностью. Проще говоря, в играх нет никакой разницы, к какому поколению принадлежит ваш накопитель, ведь даже самые старые демонстрируют столько же fps, как и дорогостоящие новинки. И всё же, сегодня ADATA Legend 960 стоит очень недорого, поэтому мы предлагаем обратить внимание именно на этот SSD. Скорость чтения превышает 7000 Мб, позволяя не только чувствовать себя комфортно в любых сценариях, но и порадовать своё эго в синтетических тестах. Твердотельный накопитель отличается высокой надёжностью. Время работы на отказ достигает 2 миллиона часов, ну а за это время вы можете записать 1500 Тб информации. В переводе на привычные нам цифры выходят десятки лет бесперебойной работы, что точно хватит до следующего апгрейда. Мы выбрали накопитель ёмкостью 2 Тб, намеренно отказавшись от жёсткого диска. Большая часть информации доступна в сети, ну а для хранения игр и домашнего видео свободного места будет достаточно.

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Блок питания должен быть эффективным и недорогим. Советы экспертов, предлагающих инвестировать десятки тысяч в подобные устройства, мы оставим в стороне, но не будем игнорировать здравый смысл. В продаже есть DEEPCOOL PK700D, цену которого можно назвать народной, тогда как характеристики очень впечатляющими. Блок питания выдаёт стабильные 700 Вт и поддерживает стандарт 80 PLUS Bronze. Всегда есть блок питания дороже, но перед покупкой нужно понимать, что вам требуется здесь и сейчас. DEEPCOOL PK700D в полной мере соответствует требованиям нашего компьютера, а также справится со следующим апгрейдом.

Корпус вы можете выбрать самостоятельно или купить 1STPLAYER TRILOBITE T3-G. В данном случае важна логика размещения комплектующих и наличие достаточного места для отвода тёплого воздуха. Всё это данный производитель предусмотрел, предлагая приличные характеристики по сходной цене. Внутри уже установлены 4 кулера, а значит наша система точно не будет перегреваться. Если сложить все комплектующие, то можно сделать вывод, что мы потратили 110 тысяч рублей. Для работающего геймера это очень неплохая сумма, позволяющая получить скоростной компьютер на ближайшие 4 года. Как мы уже писали выше, процессор можно легко заменить, что увеличит жизненный цикл игровой станции ещё на несколько лет. В итоге, если вам не потребуется флагманская видеокарта, то ваш ПК останется актуален 6-8 лет. Не забывайте менять видеокарты, но здесь уже всё индивидуально и зависит от вашего финансового положения.