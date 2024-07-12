Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Основные системы немецких фрегатов серии Brandenburg F123 работают на устаревших 8-дюймовых дискетах
А между тем отказ от таких дискет начался в 80-х годах прошлого века, поскольку они вмещают всего 1 Кб информации

Несмотря на то, что Германия считается самой состоятельной страной Европы, назвать её высокотехнологичной крайне трудно. Простой пример, когда представитель одной компании кочет сообщить пользователю ту или иную информацию, то он обратится к традиционной почтовой службе. Печатается текст письма, после чего специальные службы развозят корреспонденцию по всей стране. Электронная почта используется, но немцы предпочитают доверять обычным конвертам, а в результате каждый житель этой страны активно переписывается с поставщиками электричества, тепла, интернета и многими другими компаниями. Вся корреспонденция годами и даже десятилетиями хранится на полке, поскольку даже самое незначительное письмо пятилетней давности может потребоваться для подтверждения или продления договора. Государственные ведомства до сих пор активно используют факсимильные аппараты, а власти крупных городов строят планы отказа от подобной технологии к концу текущего десятилетия. Страна погрязла в бюрократии. Любой вопрос там решается годами, но немцы привыкли и считают происходящее нормой.

реклама

Похоже, есть вещи, которые всё же придётся менять, поскольку происходящее угрожает национальной безопасности страны. По данным местной прессы, немецкий флот пытается найти замену устаревшим 8-дюймовым дискетам. Как оказалось, старая технология до сих пор применяется в фрегатах класса Brandenburg F123, а попытки решить проблему пока ничем не увенчались. Изначально фрегаты были созданы для противодействия подводным лодкам потенциального противника, но полагаются на технологии, которые перестали использоваться в 80-х годах прошлого века. Встретить дискеты в продаже сегодня невозможно, ну а немецкая армия заказывает небольшое количество, необходимое для работы и управления основных систем фрегатов, включая ходовую часть и судовую энергетическую установку. Корабли напичканы сильно устаревшим оборудованием, ну а заменить всё это без масштабной модернизации невозможно. Потребуется остановить эксплуатацию фрегатов на несколько лет, вот только в текущих условиях правительство ФРГ позволить себе такое решение не может. Прежде всего пострадает обороноспособность, не говоря уже о деньгах на ремонт и модернизацию, изыскать которые негде. 

Напомним, 8-дюймовые дискеты были первыми гибкими дисками, появившимися в середине 1960-х годов и начавшими продаваться в 1971 году. В 1976 году их сменили более компактные 5.25-дюймовые дискеты, а в 1981 году мир начал переходить на 3,5-дюймовые. В начале 2000-х годов вся информация начала записываться на более современные носители, включая диски форматов DVD и CD, а также USB-накопители. Несмотря на то, что технологии совершили несколько революционных циклов, всё это не коснулось немецкого флота. А между тем Германия остаётся самоё богатой страной Европы. В 2022 году уровень ВВП был зафиксирован на отметке в 4 триллиона евро, тогда как у Британии показатель с трудом превысил 3 триллиона евро. Что удивительно, первые фрегаты класса Brandenburg F123 были введены в эксплуатацию в 90-х годах. В это время на рынке господствовали 3.5-дюймовые накопители информации, но разработчики решили оставить конструкцию встроенных компьютеров без изменений. Тогда нужно было потратить несколько десятков миллионов евро, ну а сегодня речь о сумме, на два порядка превышающей первоначальную. Эксперты полагают, что требуется полностью заменить устаревшие компьютеры, поставив более современные модели. Кроме того, никак не обойтись без актуальной провальной части, ну а разработка её пока даже не началась. Учитывая масштабную бюрократию, немецкие фрегаты ещё как минимум десять лет будут работать на старых 80-дюймовых дискетах. 

А между тем подобная технология не только сильно устарела, но и снижает боеспособность военных кораблей. Причина в том, что на дискету помешается всего 1 Кб информации. На фрегатах класса Brandenburg F123 имеются специальные полки, на которых лежат несколько копий дискет, которые применяются в случае аварийных ситуаций. Известно, что информация на подобных носителях подвержена влиянию из вне больше, чем на более современных накопителях, а сложной процедуре включения и выключения боевых систем корабля приходится учиться месяцами. Что любопытно, проблема использования дискет продолжает быть актуальной и в других странах. Например, ещё недавно Япония полагалась на устаревшие носители информации, но в какой-то момент было принято решение отказаться от дискет в госсекторе. А вот в США дискеты до сих пор используются в системе железных дорог Сан-Франциско. Власти не планируют модернизацию до 2030 года, поскольку не могут себе позволить такие высокие расходы. Есть дискеты и на самолётах Boeing, выпущенных несколько десятилетий назад. В данном случае менять никто ничего не будет, ожидая завершения жизненного цикла старых лайнеров. 

#технологии #германия #интересное
+
Написать комментарий (0)
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
4
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
3
Ученые рассказали, что будет, если крошечную черную дыру поместить внутрь Солнца, Земли и человека
13
BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
1
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
2
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
1
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
4
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
19
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
1
Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
2
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
26
В РФ запустили производство тяжелого гексакоптера МиС-35 – гибрида DJI mavic, fpv-дрона и Бабы-Яги
1
Hamster Kombat: От мини-игры до криптофеномена
2
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
2
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
4
В устройствах Apple есть неактивный чип, благодаря которому гаджеты могут взаимодействовать
+
АвтоВАЗ пересмотрел ценовую политику линейки Lada Vesta
2
Sony выпустила беззеркальную камеру для видеоблогеров ZV-E10 II
+
Forbes: Польша может передать Украине свои последние истребители МиГ-29
13
Интегрированная среда разработки Zed доступна для Linux
+

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
36
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
4
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
51
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
34
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
57
О последних терактах в России
28
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
12
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
11

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:18
Очередной высер. Я про комментарий выше.
Дональд Трамп призвал к скорейшему мирному урегулированию украинского кризиса
Блейд
13:18
Приветствую парни, решил посидеть на природе.
Байден назвал Путина президентом Украины
OgoGoLog
13:16
Так гайки то есть и машины собираются, а ты как клоуном был, так им и остался.
АвтоВАЗ смог справиться с дефицитом ступичных гаек для Lada Vesta и продолжил передачу машин дилерам
Grotlon
13:12
Учитывая, что Granite Ridge не покажет серьезного буста, задержка Arrow Lake-S ничего не изменит.
Intel по неизвестным причинам сместила публичный дебют Core Ultra 200 на более позднее время
OgoGoLog
13:08
"Перефорс - суть украинства" Зеленского коллективно во всех проблемах страны не обвиняют, т.к. знают чья рука у него в заднице торчит. А вот на 404 всё с точностью наоборот. При этом Путин "стал бого...
Байден назвал Путина президентом Украины
Александр Сечков
13:07
Да другое. Яо уже давно в Германии, и гранички НАТО ближе стали. А это уже новый виток. Так что ципсо смени методичку!
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Victor Konovalov
13:06
выключили телевизор
Байден назвал Путина президентом Украины
Мимо
13:06
Есть на жопе шерсть... Ещё раз, специально для упоротых тупорылов - "если каких-то деталей на исходной картинке нет(!!!) - никакая обработка их не придумает.".
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
Александр Сечков
13:06
Это ципсошная пропаганда, их там давно нет. Иначе их бы уже использовали.
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Victor Konovalov
13:03
Да хоть президентом Америки! Мне уже давно пофиг на бред обоих этих старых дураков!
Байден назвал Путина президентом Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем