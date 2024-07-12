А между тем отказ от таких дискет начался в 80-х годах прошлого века, поскольку они вмещают всего 1 Кб информации

Несмотря на то, что Германия считается самой состоятельной страной Европы, назвать её высокотехнологичной крайне трудно. Простой пример, когда представитель одной компании кочет сообщить пользователю ту или иную информацию, то он обратится к традиционной почтовой службе. Печатается текст письма, после чего специальные службы развозят корреспонденцию по всей стране. Электронная почта используется, но немцы предпочитают доверять обычным конвертам, а в результате каждый житель этой страны активно переписывается с поставщиками электричества, тепла, интернета и многими другими компаниями. Вся корреспонденция годами и даже десятилетиями хранится на полке, поскольку даже самое незначительное письмо пятилетней давности может потребоваться для подтверждения или продления договора. Государственные ведомства до сих пор активно используют факсимильные аппараты, а власти крупных городов строят планы отказа от подобной технологии к концу текущего десятилетия. Страна погрязла в бюрократии. Любой вопрос там решается годами, но немцы привыкли и считают происходящее нормой.

реклама

Похоже, есть вещи, которые всё же придётся менять, поскольку происходящее угрожает национальной безопасности страны. По данным местной прессы, немецкий флот пытается найти замену устаревшим 8-дюймовым дискетам. Как оказалось, старая технология до сих пор применяется в фрегатах класса Brandenburg F123, а попытки решить проблему пока ничем не увенчались. Изначально фрегаты были созданы для противодействия подводным лодкам потенциального противника, но полагаются на технологии, которые перестали использоваться в 80-х годах прошлого века. Встретить дискеты в продаже сегодня невозможно, ну а немецкая армия заказывает небольшое количество, необходимое для работы и управления основных систем фрегатов, включая ходовую часть и судовую энергетическую установку. Корабли напичканы сильно устаревшим оборудованием, ну а заменить всё это без масштабной модернизации невозможно. Потребуется остановить эксплуатацию фрегатов на несколько лет, вот только в текущих условиях правительство ФРГ позволить себе такое решение не может. Прежде всего пострадает обороноспособность, не говоря уже о деньгах на ремонт и модернизацию, изыскать которые негде.

Напомним, 8-дюймовые дискеты были первыми гибкими дисками, появившимися в середине 1960-х годов и начавшими продаваться в 1971 году. В 1976 году их сменили более компактные 5.25-дюймовые дискеты, а в 1981 году мир начал переходить на 3,5-дюймовые. В начале 2000-х годов вся информация начала записываться на более современные носители, включая диски форматов DVD и CD, а также USB-накопители. Несмотря на то, что технологии совершили несколько революционных циклов, всё это не коснулось немецкого флота. А между тем Германия остаётся самоё богатой страной Европы. В 2022 году уровень ВВП был зафиксирован на отметке в 4 триллиона евро, тогда как у Британии показатель с трудом превысил 3 триллиона евро. Что удивительно, первые фрегаты класса Brandenburg F123 были введены в эксплуатацию в 90-х годах. В это время на рынке господствовали 3.5-дюймовые накопители информации, но разработчики решили оставить конструкцию встроенных компьютеров без изменений. Тогда нужно было потратить несколько десятков миллионов евро, ну а сегодня речь о сумме, на два порядка превышающей первоначальную. Эксперты полагают, что требуется полностью заменить устаревшие компьютеры, поставив более современные модели. Кроме того, никак не обойтись без актуальной провальной части, ну а разработка её пока даже не началась. Учитывая масштабную бюрократию, немецкие фрегаты ещё как минимум десять лет будут работать на старых 80-дюймовых дискетах.

А между тем подобная технология не только сильно устарела, но и снижает боеспособность военных кораблей. Причина в том, что на дискету помешается всего 1 Кб информации. На фрегатах класса Brandenburg F123 имеются специальные полки, на которых лежат несколько копий дискет, которые применяются в случае аварийных ситуаций. Известно, что информация на подобных носителях подвержена влиянию из вне больше, чем на более современных накопителях, а сложной процедуре включения и выключения боевых систем корабля приходится учиться месяцами. Что любопытно, проблема использования дискет продолжает быть актуальной и в других странах. Например, ещё недавно Япония полагалась на устаревшие носители информации, но в какой-то момент было принято решение отказаться от дискет в госсекторе. А вот в США дискеты до сих пор используются в системе железных дорог Сан-Франциско. Власти не планируют модернизацию до 2030 года, поскольку не могут себе позволить такие высокие расходы. Есть дискеты и на самолётах Boeing, выпущенных несколько десятилетий назад. В данном случае менять никто ничего не будет, ожидая завершения жизненного цикла старых лайнеров.