А между тем Core Ultra 9 285K уже показал в предварительных тестах впечатляющее быстродействие во время решения многоядерных задач

Релиз процессоров AMD серии Ryzen 9000 близится, а значит в сеть будет попадать всё больше тестов от известных инсайдеров. За последние дни мы видели целый ряд утечек, касающихся быстродействия Ryzen 9 9900Х. Это 12-ядерный процессор, обладающий высокой производительностью, но стоящий на втором месте в новой линейке. Сегодня пришло время изучить более мощный Ryzen 9 9950X, тесты которого подтверждают предположения экспертов. Напомним, речь идёт о 16-ядерном процессоре, способном разгоняться до 5.7 ГГц. Базовая тактовая частота стартует с 4.3 ГГц, что на 200 МГц ниже, чем у находящегося сегодня в продаже Ryzen 9 7950X. Есть мнение, что такое решение позитивно скажется на энергопотреблении, но данных на этот счёт пока нет. Общее количество кэш-памяти достигнет 80 Мб, из которых 64 Мб – это кэш-память третьего уровня (L3) и 16 Мб – второго (L2). TDP нового флагмана равняется 17- Вт, а эксперты ожидают, что камень будет не таким горячим, как его предшественник.

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Что же, многочисленные тесты свидетельствуют о том, что новая серия разочарует тех, кто планировал использовать процессоры AMD для решения сложных рабочих задач. На этот раз перед нами результаты Geekbench 6, где Ryzen 9 9950X демонстрирует отличные показатели в одноядерных сценариях, но пасует, когда дело касается многоядерных задач. Как видите, новый флагман набирает 3359 и 20 550 баллов, обходя Ryzen 9 7950X на 14% в одноядерных и на 7% в многоядерном тесте. Ранее в Geekbench 6 засветились результаты Ryzen 9 9900X. 12-ядерный камень продемонстрировал более высокие показатели в одноядерных дисциплинах, но уступил конкурентам из синего лагеря в многоядерных сценариях. Скорее всего, точные данные будут скорректированы к релизу, поскольку в тестах мог участвовать поздний инженерный образец. Есть мнение, что Geekbench 6 пока не способен верно оценить работоспособность флагмана AMD, а значит стоит ожидать появления новой версии с более точными алгоритмами. Проблема в том, что Ryzen 9 9950X оказался всего на 4% быстрее Ryzen 9 9900Х в многоядерных сценариях, хотя имеет на 33% больше ядер. Результат должен быть выше, но в данном случае всё это уже не так важно.

Целая серия тестов доказывает, что новые процессоры AMD действительно предложат значительный прорыв в игровых сценариях, но будут не очень хороши в рабочих задачах. Сводный график ниже демонстрирует распределение производительности и может сильно разочаровать фанатов тётушки Су. Как видите, Ryzen 9 9950X всего лишь третий в ранге, уступая Core i9-14900KS и Core i9-14900K. А между тем этой осенью Intel также выпустит новую серию процессоров с архитектурой Arrow Lake. Что примечательно, камни будут производиться по 3-нм нормам на заводах TSMC. Там же выпустят и серию Ryzen 9000, но только на 4-нм узле. Таким образом Intel оставит за собой технологическое преимущество, что может позитивно сказаться на скоростных показателях новой серии. Инсайдеры уже предоставили ряд тестов, но пока не готовы обнадёжить фанатов компании. Выяснилось, что Core Ultra 9 285K демонстрирует феноменальные показатели в многоядерных сценариях, но в работе с одноядерными задачами уступит даже Ryzen 9900Х. Таким образом для игр в 2024 и 2025 году бескомпромиссным геймерам стоит обратить внимание на процессоры AMD.

Добавим, что всё не так однозначно, как может показаться. Прежде всего мы видели всего несколько тестов Geekbench 6, значит делать выводы пока слишком рано. Рассматриваемый Core Ultra 9 285K мог быть ранним инженерным образцом, тогда как серийная версия покажет прирост и в одноядерных задачах. У Intel наблюдаются проблемы со стабильностью находящихся сегодня в продаже флагманов, тогда как AMD планирует использовать весь потенциал архитектуры Zen 5 для победы над конкурентом. Так, этой осенью стартуют продажи серии Ryzen 9 9000X3D, использующей хорошо себя зарекомендовавшую технологию 3D V-Cache. Процессоры получат возможность разгона и будут демонстрировать пиковую производительность в играх. Чем на это ответит, Core Ultra 9 285K, нам ещё предстоит узнать. Пока же инсайдеры уверены, что у Лизы Су есть потенциал для регулирования ценообразования. Не факт, что глава AMD воспользуется такой возможность. Например, на рынке настольной графики у красных дела идут крайне плохо, но задействовать ценовой фактор и демпинговать тётушка Су пока не готова.