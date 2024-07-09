А между тем на подходе серия Ryzen 9 9000X3D, которая в играх покажет ещё более высокие показатели

До выхода процессоров AMD осталось совсем немного времени. Инсайдеры пишут о том, что массовое производство уже давно стартовало, а сегодня ключевые партнёры насыщают склады. Удерживать в тайне процессоры до 31 июля не выйдет, поэтому в сеть всё чаще просачиваются тесты. Например, вчера можно было увидеть Ryzen 9 9900X, который в одноядерном бенчмарке Geekbench 6 обошёл Core i9-14900KS. Эксперты пишут, что сравнение не совсем корректно, поскольку речь идёт о процессоре AMD следующего поколения, который ожидаемо обходит флагман Intel текущего поколения. Что же, выбора у нас всё равно нет, ведь серия Arrow Lake появится поздней осенью, а значит линейка Ryzen 9000 так или иначе будет продолжать играть против действующей Raptor Lake. Инсайдеры всё ещё спорят о том, какой производитель на этот раз окажется быстрее, но в сети уже есть масса любопытных фактов, подытожить которые мы сегодня и попытаемся.

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Прежде всего можно сделать вывод, что на этот раз инженеры AMD решили сосредоточить усилия на одноядерных задачах. Указанный выше Ryzen 9 9900X легко обходит все находящиеся на рынке процессоры, набирая в Geekbench 6 внушительные 3401 балл. А вот многоядерные дисциплины даются процессору с большим трудом. Всего было получено 19 756 баллов, что даже меньше, чем набирает Core i7-14700K. На этом фоне показатели Ryzen 9 7950X выглядят устрашающе, но инсайдеры всё же полагают, что в тестировании участвовала не финальная версия процессора. Не исключено, что заводская версия Ryzen 9 9900X будет быстрее не только в одноядерных, но и в многоядерных задачах. Пока же всё идёт к тому, что процессоры Ryzen 9000 не станут лучшим выбором для тех, кто планирует использовать их для сложных вычислений. Не менее интересны тесты Core Ultra 9 285K. Этот процессор придёт на замену Core i9-14900K, но судя по полученным данным, флагман Intel разочаровывает, предлагая небольшой прирост производительности по сравнению с находящимися на рынке решениями.

Ниже вы можете увидеть сводную таблицу, отражающую незначительный рост до 10% в одноядерных и многоядерных тестах. Так, в Cinebench R23 будущий флагман набирает 2323 и 39 454 балла. В то же время даже у Core i9-13900K было 2252 и 34308 балла. Пока Core Ultra 9 285K выглядит неубедительно, хотя и предлагает стабильный прирост быстродействия в многоядерных задачах. Инсайдеры пишут, что проблема нового флагмана заключается в отсутствие многопоточности. В следующем поколении руководство Intel решило отказаться от технологии под названием Hyperthreading, что может повлиять на конечную производительность всей линейки. Также утверждается, что в тестах участвовал финальный образец, а значит скоростные показатели магазинных вариантов будет отличаться незначительно. Особенно тревожно выглядят результаты Cinebench 2024, где Core Ultra 9 285K показывает себя неубедительно, а вперёд с огромным отрывом вырывается Ryzen 9 9950X.

Высказывается мнение, что для Intel текущий год может стать одним из наиболее сложных. Руководство компании выбрало в качестве подрядчика TSMC. Это значит, что значительная часть средств, выручаемых за процессоры, достанется тайваньскому производителю. Сама Intel пока не способна выпускать процессоры по широко разрекламированным 2-нм нормам. Хвалёный технологический процесс Intel20А существует только в фантазиях руководства компании и используется для выпуска ограниченных партий мобильных процессоров. Использование 3-нм узла TSMC сулит значительные расходы, тогда как стоимость процессоров окажется без изменений. С другой стороны – AMD выбрала 4-нм нормы, что позволит сэкономить на производстве. Если процессоры красной команды ещё и будут быстрее в игровых дисциплинах, то шансов у синих нет. Не стоит забывать, что осенью с большим опережением сроков в продажу поступят процессоры серии Ryzen 9 9000X3D. Технология 3D V-Cache уже отлично зарекомендовала себя в рабочих и игровых сценариях, а на этот раз владельцы процессоров получат возможность разгона. Что до Intel, то инженеры компании всё ещё не могут решить проблемы со стабильностью флагманов последних поколений, а эксперты рекомендуют переходить на решения AMD. В ближайшие недели мы увидим больше тестов, но пока всё идёт к тому, что Лиза Су сможет одержать верх, предлагая более дешёвые и скоростные процессоры, чем оппоненты из синего лагеря.