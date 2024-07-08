12-ядерный процессор AMD демонстрирует отличные скоростные показатели

Продажи процессоров AMD серии Ryzen 9000 стартуют 31 июля. Осталось совсем немного времени, а значит в сеть будет попадать всё больше любопытных слухов и утечек. Прежде всего стоит обратиться к проверенным фактам. По словам представителей AMD, новая серия не будет прорывной, предлагая разумное увеличение производительности по сравнению с находящимися сегодня на прилавках решениями. Вместо того чтобы пытаться выжать из серии Ryzen 9000 все соки, инженеры сосредоточились на энергоэффективности. Относительно того, насколько быстрыми или медленными окажутся новые процессоры существует масса противоречивых мнений. Эксперты уверены в своей правоте, но для понимания реальной картины стоит обратиться к тестам. Так вышло, что именно сегодня были опубликованы крайне любопытные результаты, позволяющие сделать некоторые выводы о скоростных характеристиках новых процессоров красной команды.

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Ниже вы можете увидеть сводный график, отражающий скоростные показатели процессора Ryzen 9 9900X в Geekbench 6. Перед нами 12-ядерный камень, занимающий высокое положение в линейке. Выше только 16-ядерный Ryzen 9 9950X, но пока развёрнутых тестов этого камня мы не видели. Ryzen 9 9900X продемонстрировал довольно спорные результаты. Некоторым экспертам тестирование показалось обнадёживающим, тогда как другие полагают, что перед нами очередной провал Лизы Су. Если исходить из простых цифр, то 12-ядерный процессор AMD в одноядерном забеге оказался быстрее Core i9-14900KS. Это самый быстрый процессор Intel на рынке, но сравнение не совсем корректное, поскольку осенью мы увидим в продаже новую серию. В многоядерных тестах Ryzen 9 9900X слегка уступил Core i9-14900K, но в многоядерном оба процессора идут вровень. Если исходить из того, что процессор AMD получит больше двух месяцев форы, то перед нами очевидный успех. Камень будет недорогой и окажется более эффективным, по сравнению со всеми конкурентами. Например, Ryzen 9 7900X потребляет 170 Вт, тогда как Ryzen 9 9900X даже на максимальной тактовой частоте довольствуется 120 Вт.

Говорить о том, что Core i9-14900KS может легко сжечь больше 300 Вт, не стоит, но всё познаётся в сравнении. Осенью Intel выпустит серию Arrow Lake, которая физически не может быть медленной. Известно, что все процессоры будет выпускаться по 3-нм технологическому процессу, тогда как Core i9-14900KS соответствует 10-нм нормам. Это значительный прорыв, а значит уже осенью серия Ryzen 9000 может стать неактуальной. Эксперты отмечают, что не всё так просто, ведь у Лизы Су есть план. Прежде всего нужно понимать, что новые процессоры красной команды будут выпускаться по 4-нм технологическим нормам. Это значит, что производство 3-нм Arrow Lake будет дороже, а Intel будет сильно ограничена в ценовой политике. Нет никаких сомнений, что Core Ultra 9 285K окажется быстрее Ryzen 9 9950X, вот только камень AMD стоит дешевле, а вся серия получит гибкий контроль за ценами. На этом сюрпризы от тётушки Су не завершаются, ведь в руках красной команды есть технология 3D V-Cache. Как уже отмечалось выше, серия Ryzen 9000 не станет прорывной, ну а осенью порадовать энтузиастов должны представители семейства Ryzen 9 9000X3D.

Важно учитывать, что многие геймеры не готовы гнаться за максимальными тактовыми частотами и платить огромные деньги за пиковую производительность. Тесты показывают, что Ryzen 9 9900X окажется намного быстрее Core i7-14700K, ну а это один из самых скоростных игровых процессоров Intel. Что до владельцев Core i9-14900K, то положение этих ребят осложняется неспособностью производителя добиться стабильной работы флагманов последних серий. В прессе пишут, что процессоры могут выходить из строя даже на стандартных настройках BIOS. Попытка контролировать напряжение и хорошее охлаждение не помогает, но всё это не значит, что стратегия красной команды окажется выигрышной. Судя по всему, первый раунд будет за Лизой Су, но многое будет зависеть от быстродействия серии Arrow Lake. Особенно это актуально для игр, но до выхода процессоров Intel осталось слишком много времени, поэтому до публикации тестов ещё очень далеко.