Если у вас нет значительных средств на покупку компьютера, то всё становится проще. Вы выбираете недорогой процессор, комплектуете его материнской платой и видеокартой, которая укладывается в ваш бюджет. Приходится экономить, ведь нужно ещё взять твердотельный накопитель и скоростную оперативную память. Выбор здесь небольшой, а в результате можно за пару часов изучения в интернете найти наиболее выгодные предложения.

реклама





Совсем другая ситуация у тех, кто может себе позволить потратить на развлечения немного больше денег. Специально для энтузиастов существуют прокачанные процессоры, дорогие видеокарты и мощные материнские платы. Всё это стоит ужасно дорого, но пользуется спросом в определённых кругах. Как правило, зажиточные геймеры не ограничивают себя в количестве оперативной памяти. Принято брать 32 Гб или 64 Гб, а вопрос лишь в том, сколько линеек нужно покупать. И вот здесь и возникает загвоздка, ведь на этот счёт есть две точки зрения. Первые уверяют, что вам достаточно два канала из двух модулей оперативной памяти. Вторые считают, что нужно брать 4 планки максимального объёма, ведь в этом случае система будет работать лучше.

Что же, сегодня у нас на повестке тестирование, проведённое командой Testing Games. Блогеры взяли процессор Ryzen 7 7800X3D и видеокарту GeForce RTX 4090, измерив разницу в быстродействии с учётом двух и четырёх линеек ОЗУ DDR5. Разгон не применялся, а результаты будут максимально похожи на те, что видят у себя дома рядовые геймеры. Что же, ролик с показателями находится в конце материала, вот только там нет ничего интересного. Как выяснилось, все разговоры о приросте быстродействия с четырьмя линейками оказались пустой болтовнёй. Тесты доказали, что игровая система будет работать без изменений, даже если вы поставите на неё 4 линейки ОЗУ. Пожалуй, лучше побеспокоиться о быстродействии оперативной памяти DDR5, улучшив тайминги и другие показатели.

реклама





Представьте, что вы зашли на сайт и решили купить указанный выше Ryzen 7 7800X3D. Под него есть отличная материнская плата Asrock, созданная на базе чипсета В650. Никаких откровений данная материнская плата не несёт, поскольку предлагает стандартный набор компонентов. А вот стоимость её невысокая, а характеристики укладываются в требования выбранного процессора. Ryzen 7 7800X3D не разгоняется, поэтому для него не нужна дорогая материнская плата. Asrock имеет два слота ОЗУ, но иногда хочется себя побаловать. Что же, рядом на полке пылится ASUS на флагманском чипсете X670E. Это очень солидная материнская плата, созданная для тех, кто умеет обращаться с системами жидкостного охлаждения и знает толк в разгоне. Здесь четыре слота для скоростной оперативной памяти и масса других возможностей. Если вы знаете, для чего всё это вам нужно, то самое время задуматься о покупке такой платы, вот только не надейтесь, что от этого ваш компьютер станет быстрее. Четыре линейки DDR5 работают также, как и две, ну а разогнать Ryzen 7 7800X3D вы всё равно не сможете. Получается, что расходы превышают все разумные пределы, но никакой пользы вы всё равно не получите.

реклама





А можно обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D. Это шустрый процессор AMD, который подключается к сокету АМ4. Он прекрасно показывает себя в играх и стоит очень недорого. Камень не подлежит разгону, а значит может обойтись без дорогой материнской платы. Подойдёт Asus PRIME на чипсете В450, у которой есть два слота под оперативную память DDR4. Тесты доказывают, что больше и не нужно, но глаза смотрят в сторону ASUS TUF Gaming на чипсете X570. Одна из лучших материнских плат в серии создана для бескомпромиссных геймеров и содержит всё нужное для оверклокеров. В нашем случае Ryzen 7 5700X3D не разгоняется, ну а выжать немного больше из оперативной памяти можно и на бюджетной материнской плате. А между тем продвинутый чипсет обойдётся вам в 3 раза дороже, хотя не окажет никакого влияния на производительность системы.

реклама





Простой пример, вы купили процессор Ryzen 7 7800X3D и хотите собрать максимально мощный игровой компьютер. Если деньги не валятся у вас из ушей, то вы остановитесь на недорогой материнской плате, а к ней добавите видеокарту Radeon RX 7900 XT. Сборка окажется одной из самых производительны на рынке и будет справляться с требовательными новинками даже в разрешении 4К. Представьте себе, что вы потратили все деньги на дорогую материнскую плату, а в итоге смогли себе позволить только GeForce RTX 4070 SUPER. Видеокарта неплохая, но Radeon RX 7900 XT намного быстрее. Вариантов множество, но попытки увеличить быстродействие путём покупки дорогой материнской платы, как правило, ни к чему не приводят. Тесты доказали, что разницы в производительности между двумя и четырьмя линейками ОЗУ нет. Единственный, кто почувствует изменения – это ваш кошелёк. Он будет неприятно удивлён, если вы сэкономите на видеокарте, но купите дорогую материнскую плату под разгон. Ещё удивительнее, если процессор не разгоняется, а значит деньги вы потратили впустую.



