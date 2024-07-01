NVIDIA никогда не упускает шанса заработать. С целью расширения присутствия во всех популярных сегментах выпускаются видеокарты с самыми различными характеристиками, а иногда проводятся довольно странные эксперименты. Чаще всего такие решения оказываются не интересны рядовым потребителям и являются попыткой получить больше денег за слегка изменённые модели. Ярким примером подобной практики стал релиз GeForce RTX 4060 Ti, получившей 16 Гб памяти. Много лет геймеры недовольны политикой Дженсена Хуанга, упрекая главу зелёных в жадности. Что же, видеокарта оказалась крайне сомнительной и не вызвала ажиотажа.

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Дело в том, что GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб действительно нужна, поскольку сама видеокарта позиционируется как решение для игр в разрешении 2К. Многочисленные тесты доказывают, что 8 Гб памяти требовательным новинкам было мало ещё несколько лет назад, ну а увеличение такого важного показателя способно благоприятно сказаться на жизненном цикле видеокарты. Возможно, если бы дядюшка Хуанг не был таким жадным, то GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб стала бы бестселлером, но с ценой в 500 долларов у видеокарты не было шансов. Видеокарта не пользуется спросом, ну а сегодня мы изучим результаты тестирования, проведённого командой TheSpyHood.

Поскольку стоит достаточно дорого, то было решено сравнить её с GeForce RTX 4070. Вторая имеет 12 Гб памяти, но построена на более мощном графическом чипе. Давайте посмотрим, как обе видеокарты покажут себя в разрешении 2К и 4К, а после сделаем выводы. Начнём с того, что 16 Гб явно не помогают, поскольку в 2К GeForce RTX 4060 Ti@16 оказывается медленнее на 20-30%. Отрыв GeForce RTX 4070 очевиден, ну а наличие дополнительных 4 Гб памяти никак не помогает GeForce RTX 4060 Ti. В 4К разница между видеокартами снижается до 10-15%, но нужно признать, что даже флагманы в таком высоком разрешении не сильно отличаются друг от друга. Судя по тестам идея поставить на GeForce RTX 4060 Ti 16 Гб памяти была провальной. Как уже было сказано выше, если бы это случилось без значительного удорожания, то претензий было бы меньше, но в данном случае GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб не вызывает положительных эмоций.

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Обратите внимание на цены в российской рознице. Как видите, за GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб просят 55 тысяч рублей. Тесты доказывают, что в такая видеокарта способна показывать неплохую скорость в разрешение 2К, но только с отключённой трассировкой лучей. Если вы ничего не имеете против технологии масштабирования, то после активации DLSS 3.0 можно рассчитывать на прирост фрамрейта до 50%. Это существенно увеличивает жизненный цикл видеокарты, но не делает её выгодной. Как видите, за версию GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб памяти просят на целых 10 тысяч рублей меньше. Многочисленные тесты доказали, что между видеокартами с 8 Гб и 16 Гб памяти на данном графическом чипе почти нет разницы в производительности. Это значит, что большая часть геймеров предпочтёт сэкономить, оставив GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб и дальше пылиться на прилавке.

В тесте участвовала обычная GeForce RTX 4070, но мы предлагаем вам взглянуть на цену GeForce RTX 4070 SUPER. За видеокарту просят 62 тысячи рублей, ну а это всего на 8 тысяч больше, чем стоит GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб. Вот только последняя на 20-30% медленнее в 2К, а разницу вы заметите даже на процессоре за 300 долларов. Можно сделать вывод, что перед разумными геймерами стоит выбор между GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб памяти или же покупкой GeForce RTX 4070 SUPER. Первая не так хороша для 2К, как хотелось бы, но стоит на целых 18 тысяч рублей дешевле. Вторая позволяет запускать любые требовательные новинки на самых высоких настройках графики. GeForce RTX 4070 SUPER предлагает 12 Гб видеопамяти, что пока достаточно для любых игр в 2К. Видеокарта довольно дорогая, ну а мы рассмотрим несколько альтернативных решений для тех, кто устал от продукции NVIDIA.

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Прежде всего вы можете присмотреться к Radeon RX 7700 XT. Эта видеокарта оказывается на 10-15% быстрее GeForce RTX 4060 Ti и по умолчанию включает 12 Гб памяти. Для высокого спроса не хватает только хорошей рекламной политики, но с этим у AMD большие проблемы. Под руководством Лизы Су инженеры научились выпускать довольно неплохую продукцию, тогда как маркетинговый отдел пока не понимает, что со всем этим делать. Большая часть моделей на графическом чипе Radeon RX 7700 XT стоит дороже 50 тысяч рублей, ну а в итоге потенциальные покупатели выбирают обычную GeForce RTX 4060 Ti. Даже если геймер посмотрел тесты, то разница в цене оказывает решающее значение. По какой причине AMD до сих пор не снизила рекомендованную цену Radeon RX 7700 XT до 400 долларов, остаётся только догадываться.

Точно такая же проблема и с Radeon RX 7800 XT. Видеокарта демонстрирует отличные показатели, но вчистую проигрывает GeForce RTX 4070 SUPER. Было бы правильным в момент выхода видеокарты NVIDIA на рынок сбросить цену до 500 долларов, но пока Лиза Су на такие решительные действия не готова. В результате спрос на Radeon RX 7800 XT снижается даже в немецкой рознице. Так, самая популярная в сети Mindfactory – это GeForce RTX 4060 Ti. Следом идут GeForce RTX 4080 SUPER и GeForce RTX 4070 SUPER, ну а Radeon RX 7800 XT смогла пробиться только на пятое место. Видеокарта AMD получила сбалансированные характеристики, но сегодня не способна конкурировать с новинками NVIDIA, поскольку имеет слишком высокую цену.

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Тесты доказывают, что добиться высоких показателей в актуальных играх можно только при помощи действительно мощного графического чипа. Несомненно, количество видеопамяти важно, но когда дело касается выбора, то лучше ориентироваться на GeForce RTX 4070 SUPER. Попытка продавать GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти на целых 100 долларов дороже не увенчалась успехом, ну у AMD не может и не хочет ввязываться в ценовую войну. Спрос на видеокарты от тётушки Су продолжает снижаться, а геймеры вынуждены делать сложный выбор. Давление на любителей компьютерных игр оказывают блогеры и эксперты, рассказывающие о продвинутых технологиях NVIDIA. Даже если такие существуют, то на актуальные игры это оказывает незначительное влияние, тогда как выбор графического чипа порой бывает важнее, чем количество памяти на той или иной видеокарте.



