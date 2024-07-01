Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип

Делаем выбор на основе сравнения GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти и GeForce RTX 4070, у которой есть только 12 Гб
[ ] для раздела Блоги
6
6

NVIDIA никогда не упускает шанса заработать. С целью расширения присутствия во всех популярных сегментах выпускаются видеокарты с самыми различными характеристиками, а иногда проводятся довольно странные эксперименты. Чаще всего такие решения оказываются не интересны рядовым потребителям и являются попыткой получить больше денег за слегка изменённые модели. Ярким примером подобной практики стал релиз GeForce RTX 4060 Ti, получившей 16 Гб памяти. Много лет геймеры недовольны политикой Дженсена Хуанга, упрекая главу зелёных в жадности. Что же, видеокарта оказалась крайне сомнительной и не вызвала ажиотажа. 

реклама



Дело в том, что GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб действительно нужна, поскольку сама видеокарта позиционируется как решение для игр в разрешении 2К. Многочисленные тесты доказывают, что 8 Гб памяти требовательным новинкам было мало ещё несколько лет назад, ну а увеличение такого важного показателя способно благоприятно сказаться на жизненном цикле видеокарты. Возможно, если бы дядюшка Хуанг не был таким жадным, то GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб стала бы бестселлером, но с ценой в 500 долларов у видеокарты не было шансов. Видеокарта не пользуется спросом, ну а сегодня мы изучим результаты тестирования, проведённого командой TheSpyHood. 

Поскольку стоит достаточно дорого, то было решено сравнить её с GeForce RTX 4070. Вторая имеет 12 Гб памяти, но построена на более мощном графическом чипе. Давайте посмотрим, как обе видеокарты покажут себя в разрешении 2К и 4К, а после сделаем выводы. Начнём с того, что 16 Гб явно не помогают, поскольку в 2К GeForce RTX 4060 Ti@16 оказывается медленнее на 20-30%. Отрыв GeForce RTX 4070 очевиден, ну а наличие дополнительных 4 Гб памяти никак не помогает GeForce RTX 4060 Ti. В 4К разница между видеокартами снижается до 10-15%, но нужно признать, что даже флагманы в таком высоком разрешении не сильно отличаются друг от друга. Судя по тестам идея поставить на GeForce RTX 4060 Ti 16 Гб памяти была провальной. Как уже было сказано выше, если бы это случилось без значительного удорожания, то претензий было бы меньше, но в данном случае GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб не вызывает положительных эмоций. 

реклама



Обратите внимание на цены в российской рознице. Как видите, за GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб просят 55 тысяч рублей. Тесты доказывают, что в такая видеокарта способна показывать неплохую скорость в разрешение 2К, но только с отключённой трассировкой лучей. Если вы ничего не имеете против технологии масштабирования, то после активации DLSS 3.0 можно рассчитывать на прирост фрамрейта до 50%. Это существенно увеличивает жизненный цикл видеокарты, но не делает её выгодной. Как видите, за версию GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб памяти просят на целых 10 тысяч рублей меньше. Многочисленные тесты доказали, что между видеокартами с 8 Гб и 16 Гб памяти на данном графическом чипе почти нет разницы в производительности. Это значит, что большая часть геймеров предпочтёт сэкономить, оставив GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб и дальше пылиться на прилавке. 

В тесте участвовала обычная GeForce RTX 4070, но мы предлагаем вам взглянуть на цену GeForce RTX 4070 SUPER. За видеокарту просят 62 тысячи рублей, ну а это всего на 8 тысяч больше, чем стоит GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб. Вот только последняя на 20-30% медленнее в 2К, а разницу вы заметите даже на процессоре за 300 долларов. Можно сделать вывод, что перед разумными геймерами стоит выбор между GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб памяти или же покупкой GeForce RTX 4070 SUPER. Первая не так хороша для 2К, как хотелось бы, но стоит на целых 18 тысяч рублей дешевле. Вторая позволяет запускать любые требовательные новинки на самых высоких настройках графики. GeForce RTX 4070 SUPER предлагает 12 Гб видеопамяти, что пока достаточно для любых игр в 2К. Видеокарта довольно дорогая, ну а мы рассмотрим несколько альтернативных решений для тех, кто устал от продукции NVIDIA.

реклама



Прежде всего вы можете присмотреться к Radeon RX 7700 XT. Эта видеокарта оказывается на 10-15% быстрее GeForce RTX 4060 Ti и по умолчанию включает 12 Гб памяти. Для высокого спроса не хватает только хорошей рекламной политики, но с этим у AMD большие проблемы. Под руководством Лизы Су инженеры научились выпускать довольно неплохую продукцию, тогда как маркетинговый отдел пока не понимает, что со всем этим делать. Большая часть моделей на графическом чипе Radeon RX 7700 XT стоит дороже 50 тысяч рублей, ну а в итоге потенциальные покупатели выбирают обычную GeForce RTX 4060 Ti. Даже если геймер посмотрел тесты, то разница в цене оказывает решающее значение. По какой причине AMD до сих пор не снизила рекомендованную цену Radeon RX 7700 XT до 400 долларов, остаётся только догадываться. 

Точно такая же проблема и с Radeon RX 7800 XT. Видеокарта демонстрирует отличные показатели, но вчистую проигрывает GeForce RTX 4070 SUPER. Было бы правильным в момент выхода видеокарты NVIDIA на рынок сбросить цену до 500 долларов, но пока Лиза Су на такие решительные действия не готова. В результате спрос на Radeon RX 7800 XT снижается даже в немецкой рознице. Так, самая популярная в сети Mindfactory – это GeForce RTX 4060 Ti. Следом идут GeForce RTX 4080 SUPER и GeForce RTX 4070 SUPER, ну а Radeon RX 7800 XT смогла пробиться только на пятое место. Видеокарта AMD получила сбалансированные характеристики, но сегодня не способна конкурировать с новинками NVIDIA, поскольку имеет слишком высокую цену. 

реклама



Тесты доказывают, что добиться высоких показателей в актуальных играх можно только при помощи действительно мощного графического чипа. Несомненно, количество видеопамяти важно, но когда дело касается выбора, то лучше ориентироваться на GeForce RTX 4070 SUPER. Попытка продавать GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти на целых 100 долларов дороже не увенчалась успехом, ну у AMD не может и не хочет ввязываться в ценовую войну. Спрос на видеокарты от тётушки Су продолжает снижаться, а геймеры вынуждены делать сложный выбор. Давление на любителей компьютерных игр оказывают блогеры и эксперты, рассказывающие о продвинутых технологиях NVIDIA. Даже если такие существуют, то на актуальные игры это оказывает незначительное влияние, тогда как выбор графического чипа порой бывает важнее, чем количество памяти на той или иной видеокарте. 


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения тесты geforce rtx 4070 geforce rtx 4060 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
7
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
20
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
12
Flightradar24: Тяжелые военно-транспортные Y-20A китайской армии летят в Москву
3
В Иркутской области построят завод, который планировали еще при СССР
7
Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile представил первую в мире SIM-карту с процессором RISC-V на борту
6
Сразу три крупных предприятия построят свои производства на базе ОЭЗ «Кулибин» — объём инвестиций превышает 8 млрд рублей
+
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад «научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»
1
Porsche отзывает все электромобили Taycan из-за возможной несправности тормозов
+
Army Recognition: Китай испытал новейший истребитель-невидимку с отсоединяемыми дронами
1
Названа стоимость дорожного проекта «Архыз – Красная Поляна»
+
Auterion предложила военным беспилотникам Украины технологию обхода помехи и РЭБ с точностью до 90%
4
Россия создает теневой флот газовозов под прикрытием компании из Дубая
2
Axios: Байден покинет предвыборную гонку, если его попросят близкие родственники
1
Первый российский трактор на электрической тяге будет сделан на 90 % из отечественных компонентов
6
Чехол на видео показывает детали дизайна iPhone 16 со всех сторон
+
OPPO готовит к выходу смартфон Oppo A3x
+
Ударом ОТРК Искандер-М был поражен эшелон с военнослужащими и техникой ВСУ
5
SK Hynix планирует вложить в свой полупроводниковый бизнес 74,8 миллиарда долларов до 2028 года
+
TrendForce: GeForce RTX 50 будут дороже в связи с высокой стоимостью GDDR7, цены ОЗУ тоже вырастут
7
Трамп пообещал в случае победы защитить США с помощью аналога «Железного купола»
1
Rockstar готовит второй трейлер GTA 6 - обновлена ссылка на первый ролик
+

Популярные статьи

Нужно ли смотреть на год выпуска китайских смартфонов и почему Xiaomi 11 хуже Redmi Note 13 Pro
13
Почему для мощного игрового ПК не нужна дорогая материнка, а поддержка PCIe 5.0 сильно переоценена
70
ТОП-5 игровых смартфонов до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году — Poco F6 и другие модели
1
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июня
1
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
18
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
90
Собираем недорогой народный игровой компьютер в июле 2024 года, легко справляющийся с новыми играми
5
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
6
Разбираем "белый" цифровой магазин EVAULT и его интервью популярному белорусскому блогеру
1

Сейчас обсуждают

АМуДя
16:27
похож, но не, оригинальный ворврот более женственный пирожок, румяный как персик
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
АМуДя
16:26
ща вротворт докажет в своей статье, что он зайчик (гэйчик) одуванчик, а куртка виновата в том что амд просрала видеокарты
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
irnwlf
16:26
Фанатом вообще быть не нужно. Надо трезво и объективно оценивать.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
glavhyilo
16:25
там дефолт скоро будет у экономики украины,с этим проектом пиндосы походу решили закругляться,тут провал полный уже. 14:46 01.07.2024 The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе.
Арестович: на Украине всё ещё верят в возможность «тотальной победы» над Россией
ЧВК Вагнер 1
16:23
Так в чем проблема , сравняйте там все с землей и все . Даже можно ТЯО отправить .
В Кремле назвали поводом для беспокойства концентрацию ВСУ у границ Беларуси
N1ghtwish
16:23
Ты пишешь, цитата: "руки из попенгауза вытащи, может все работать будет?" а потом: "нет банальный перегрев при переразгоне - не выдержала старушка разгон" Так у кого руки из жопы растут? У него карта ...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
SlyBiBi
16:22
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Red Line
16:21
Это Великая Гойда
В распоряжении военных специалистов РФ оказалась система наведения ракеты ATACMS – ее начали изучать
SlyBiBi
16:21
Всем дружно ссать на рекламо-дрочера!
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
RadeonFooker
16:20
Бублик, ты - болван.
Что для требовательных игр важнее: 16 Гб памяти на видеокарте, или более мощный игровой чип
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем