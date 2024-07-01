Наиболее популярные марки в среднем требуют обслуживания на 7000 рублей

В последние два года наблюдается постоянный рост заработных плат в РФ. Многие наши читатели отметят, что ничего подобного нет, но статистика утверждает обратное. Неясно, как аналитики получают подобные сведения, но в данном случае все вопросы к тем, кто занимается сложными подсчётами. По данным сервиса «Авито Работа», из-за спроса на некоторые специальности, заработные платы растут быстрее инфляции и достигают внушительных показателей. Например, начиная с весны 2024 количество вакансий дальнобойщиков увеличилось в 4 раза. Только за последний год водители фур стали получать на 31% больше, чем это было в 2023, ну а дефицит кадров привёл к тому, что этой весной работодатели были готовы платить больше 200 тысяч рублей. Средний заработок дальнобойщика составляет 177 тысяч, ну а всё идёт к тому, что рост продолжится.

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Аналитики фиксируют оживление российского рынка в 2024 году. Количество реализованных новых легковых машин окажется рекордным после введения санкций, а основной поток идёт со стороны Китая. Ранее действующие логистические цепочки прекратили своё существование, ну а новые поставщики создают сети технического обслуживания по всей стране. По информации экспертов, всё это позволяет снизить расходы на ремонт, что позитивно сказывается на спросе со стороны рядовых потребителей. Проще говоря, чем лучше условия техобслуживания предлагает тот или иной производитель, тем ниже цены, и тем выше спрос. Сеть автосервисов Fit Service сообщает, что в 2024 году наиболее экономичными в плане обслуживания стали следующие китайские бренды: Haval, Chery и Geely. Представители сети автосервисов отмечают, что средний чек для каждого из указанных брендов равен 7000 рублей, ну а всё это происходит благодаря активному расширению присутствия китайских производителей на российском рынке.

Чаще всего в 2024 году на автосервисах замечены Chery Tiggo. Популярный внедорожник неплохо продаётся хотя и стоит довольно немало. На втором месте по количеству обращений в сервис значится Lifan X60. Следом идут Haval F7, Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray. Средняя стоимость обслуживания в сервисе для автомобилей бренда Haval равна 6800 рублей. Владельцам Chery приходилось платить 6900 рублей, ну а для Geely сумма составила 7100 рублей. За Lifan придётся выложить не меньше 9000 рублей, тогда как рекордный чек наблюдался для Great Wall. Автомобили этого бренда в среднем нуждаются в обслуживании на сумму 15 700 рублей. Как уже было сказано выше, китайские бренды штурмуют российский рынок, в том числе открывая собственные производственные мощности. В некоторых случаях выпуск налаживается на уже готовых заводах. Одним из отечественных лидеров остаётся «Москвич». За июнь 2024 завод реализовал 1300 легковых автомобилей, а за первые пять месяцев отгрузил 10 000 машин. В 2023 «Москвич» поставил на рынок всего 15 300 автомобилей, но уже в 2024 планирует продать 27 000 транспортных средств. Пресс-служба предприятия отмечает, что в мае удалось снизить цены, а также упростить условия приобретения.

Благодаря этому покупка стала более простой и понятной, что способствует высокому спросу со стороны рядовых автолюбителей. А вот для европейских, японских и американских производителей хороших новостей нет. После введения санкций позиции лидеров рынка пошатнулись, а на место ушедших брендов пришли китайцы. По итогам 2024 положение крупных мировых компаний станет ещё более удручающим, ну а эксперты не исключают, что вернуться на российский рынок будет невозможно или очень сложно. Китайские бренды выстраивают новые логические каналы и используют ранее принадлежавшие европейским и американским компаниям сети техобслуживания для ремонта собственных автомобилей. Осталось дождаться итогов 2 квартала, которые будут ещё более удручающими даже для южнокорейских компаний.