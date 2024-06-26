Довольно долго на рынке процессоров доминировала Intel. В какой-то момент руководство так уверилось в своей исключительности, что отказалось от освоения современных технологических процессоров. Переходить на новые технологии было дорого, ну а топтание на месте позволяло легко обходить неповоротливого конкурента. Релиз серии процессоров Ryzen спутал Intel все карты. Американская компания начала стремительно наращивать количество ядер, а после даже перешла на 10-нм технологический процесс. До сих пор флагманы создаются на базе этого узла, и только в конце 2024 состоится значительный рывок. Увы, но сделано это будет за счёт технологий TSMC, ведь пока сама Intel способна выпускать процессора на базе 3-нм норм только для опытных нужд (или не способна).

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Оглядываясь в прошлое стоит вспомнить Core i9-9900K, ставший одним из самых желанных процессоров 2019 года. Я помню, как раздумывал о покупке данного камня, но отказался от идеи, решив остаться на Core i7-7700K. Деньги были потрачены на более мощную видеокарту, поскольку инвестировать в дорогостоящую материнскую плату для нового флагмана не хотелось. В тестах Core i9-9900K внушал уважение, демонстрируя невероятные показатели в играх и рабочих задачах. Никто не ожидал, что вскоре AMD предложит ещё больше, ну а с тех пор прошло достаточно много лет.

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Флагман 2018 года разгонялся до 5 ГГц и хорошо продавался. Многие фанаты Intel уверяли, что инвестиции во флагман всегда оправдываются, ну а мы сегодня посмотрим, есть ли логика в подобных утверждениях. Команда Testing Games взяла Core i9-9900K и сравнила его в тестах с новеньким Core i3-14100F. Второй процессор имеет всего 4 ядра и принадлежит к бюджетному сегменту. Камни разделяет 5 поколений, ну а мы с вами изучим, можно ли назвать старый флагман актуальным. Прежде всего обратите внимание не ролик внизу, где есть вся информация. Для тех, кому лень листать видео, мы предлагаем несколько скриншотов. Судя по всему, оба процессора примерно равны. Тесты проводились в разрешении 1080р с видеокартой GeForce RTX 4090, что позволило раскрыть потенциал каждого камня. На момент выхода Core i9-9900K видеокарты были намного медленнее, поэтому в том же 2019 вы никогда бы не получили такое же количество кадров в секунду.

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Как видите, купить сегодня Core i3-14100F можно дешевле 10 тысяч рублей. Наличие недорогих материнских плат способствует экономии, ну а в итоге владелец такого процессора получит доступ к быстродействию, которое было у флагмана Intel пять лет назад. Если говорить об энтузиастах, то смысла экономить нет, поскольку производительность в бюджетном сегменте растёт медленно. Любители высоких скоростей предпочитают более мощные решения, ну а Core i3-14100F не может и не должен с подобными процессорами тягаться. Если вам действительно нужна ультимативная производительность, то выбора особенно нет, а вот покупатели бюджетных решений будут довольны, поскольку старый Core i9-9900K всё ещё актуален. Особенно процессор хорош в разрешении 1080р, где с нормальной видеокартой способен выдавать приличную производительность. Покупать GeForce RTX 4090 владельцы Core i3-14100F не будет, но даже GeForce RTX 3060 предлагает достаточно для запуска требовательных новинок на максимально возможной графике. Видеокарта получила 12 Гб видеопамяти и стоит до 30 тысяч рублей.

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На самом деле есть и другие процессоры, которые вы можете купить в данном ценовом сегменте. Например, сэкономить ещё пару тысяч можно выбрав Core i3-12100F. В бюджетном компьютере данный камень будет неотличим по скорости от Core i3-14100F, но точно порадует кошельки нетребовательных геймеров. Core i5-12400F стоит дороже, но здесь вы получаете доступ к полноценным шести ядрам. В играх такой камень сможет раскрыть более мощную видеокарту, хотя материнская плата под него такая же недорогая.

У AMD есть Ryzen 5 5600, спрос на который не падает уже много лет. Такой процессор понравится тем, у кого уже есть старый ПК на базе сокета АМ4. Поскольку процессор нетребовательный, то вам не понадобится даже покупать новую систему охлаждения. Не забудьте заменить термопасту, после чего система на старом Ryzen 5 1600 заиграет новыми красками. Есть также Ryzen 5 5600G, имеющий на борту довольно неплохую встроенную графику. Доступа к новым требовательным играм у вас не будет, но старые, выпущенные 10 лет назад, пойдут без проблем. Запустятся многие шутеры, ну а это довольно внушительный список. С Ryzen 5 5600G вам не понадобится отдельная видеокарта, ну а это снизит конечную стоимость системного блока до минимума.

Интересные предложения есть, но важно определиться с сегментом. Тесты доказывают, что за 5 лет даже самый бюджетный камень может достичь быстродействия флагмана одного из прошлых поколений. Эксперты полагают, что в этом году Intel совершит настоящую революцию. Может и так, но пока в подобные заявления верится с большим трудом. Нам то и дело рассказывают о грядущих прорывах, но каждый раз всё это оборачивается разочарованием. К примеру, в сегменте видеокарт до 400 долларов прирост быстродействия остановился 4 года назад, тогда как флагманы регулярно прибавляют по 50%. Прогресс медленно движется, ну а совсем скоро производители упрутся в непреодолимую стену, ведь создавать процессоры по нормам ниже 1-нм уже не выйдет. Как полупроводниковые гиганты будут решать данную проблему, нам ещё предстоит узнать. Ну а пока можно констатировать, что флагманы действительно устаревают, но происходит это не так быстро, как ожидалось.



