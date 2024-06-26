Мошенники не дремлют, постоянно совершенствую способы отъёма денег у рядовых покупателей

С каждым годом всё больше людей совершает покупки в интернете. Эксперты полагают, что резкий всплеск интереса к маркетплейсам позади, а позиции традиционной розницы остаются достаточно сильными. Потенциальные покупатели всё ещё хотят потрогать товар собственными руками, ну а возможность заказать понравившийся гаджет на сайте делает розничную торговлю привлекательной для самых различных групп населения. Человечество уже давно и прочно подсело на умные технологии, а со временем зависимость будет становиться прочнее. Иногда просто лень выйти из дома и отправиться в магазин, а особенно часто отовариваются в онлайне молодые люди до 25 лет. Логика простая, ведь потенциальный покупатель знает всё о нужном ему товаре, поэтому может заказать не только электронику, но и одежду, а также продукты питания и многое другое. И вот здесь и возникает проблема, ведь тысячи мошенников делают всё возможное, чтобы обмануть рядовых пользователей. Ну а учитывая тот факт, что все эти люди до сих пор благополучно здравствуют и не умерли с голоду, то можно сделать вывод, что речь о прибыльном бизнесе.

реклама

Эксперты отмечают, что каждый потенциальный клиент маркетплейсов должен знать о подводных камнях, стоящих на его пути. Давайте обсудим наиболее распространённые способы обмана, а после сделаем выводы. Итак, наиболее популярным способом обмана является фишинг. Мошенники с помощью специализированного ПО создают так называемые клоны известных сайтов. Копируется всё, вплоть до цветовой гаммы и настроек. Обычно ссылки на поддельные сайты приходят по почте или распространяются любым другим путём. Пользователь находит понравившийся товар, а после совершает покупку. Вот только деньги уходят мошенникам, а это наименьшее, что может случиться, ведь часто злоумышленники получают доступ к карточным данным клиента, снимая со счёта все деньги, вплоть до кредитного лимита. Вернуть средства не выйдет, а об обмане человек узнаёт спустя несколько дней, когда оплаченный товар не приходит. Часто люди обращаются к официальным маркетплейсам с претензиями, после чего выясняются детали хитроумного способа обмана. Ещё одна схема предполагает создание фальшивых ссылок. В популярных мессенджерах создаются каналы, авторы которых находят лучшие предложения дня или недели и дают советы о том, какой товар является наиболее выгодным.

Часто после описания идёт ссылка, ну а мошенники используют поддельные адреса, оплата на которых уходит на счета подставных лиц. Даже внимательные покупатели не всегда видя подвох, ведь изначально мошенники предлагаю ссылку на реально существующий товар. Способов обмана множество, а злоумышленники постоянно используют новые уловки, позволяющие зарабатывать деньги преступным путём. Часть мошенников специализируется только на одном или нескольких способах отъёма денег, тогда как другие готовы на любые ухищрения для заработка. Если мошенники каким-то образом получают данные о совершении покупки тем или иным человеком, то они могут выдать себя за менеджеров маркетплейса. Покупателю предлагают вернуть деньги или заказать новый товар. Для совершения действий требуется ввести свой банковский счёт в специальную форму, вот только в сообщении содержится фишинговый сайт, после чего денег пострадавший уже не увидит.

Эксперты рекомендуют переходить по ссылкам только с проверенных ресурсов. К примеру, если вы увидели ссылку на тот или иной товар на нашем сайте, ведущую на «ЯндексМаркет», то можете не волноваться. А вот в мессенджерах наблюдается полный нигилизм, а в результате обман процветает. В качестве способа избежать потенциальных рисков рекомендуется создать дополнительную цифровую карту. На неё нужно переводить ту или иную сумму, необходимую для оплаты конкретного товара или услуги. Даже если мошенники получат к вашей карте доступ, то денег там не будет. Если вы являетесь постоянным клиентом тех или иных онлайн-площадок, то нужно заранее сделать несколько закладок в браузере. Таким образом вы точно будете уверены, что перешли по правильной ссылке. Добавим, что даже на популярных маркетплейсах встречаются мошенники. Некоторые продавцы продают поддельные товары, указывая неверные характеристики. Чаще всего можно встретить видеокарты с изменённой прошивкой, а также твердотельные накопители. Покупатель выбирает понравившуюся ему модель графического чипа и даже не догадывается, что стал жертвой обмана. Система показывает то, что прописано в BIOS, а в результате геймер не понимает, почему мощная видеокарта выдаёт так мало fps. С SSD ситуация ещё проще, ведь продавцы указывают на упаковке и в описании неверные данные. Нужно понимать, что никто не станет продавать дорогую видеокарту в 2-3 раза ниже рыночной цены. Точно также и с твердотельными накопителями, ведь устройство на 4 Тб не может стоить копейки. Эксперты советуют сравнивать цены и обращать внимание на отзывы. Если тот или иной продавец взывает у вас подозрение, то лучше не идти на риск, ведь на соседней странице есть точно такой же товар.