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Bublik1
В 2029 году учёные NASA выведут на орбиту Земли искусственную звезду
Исследователи полагают, что это станет одним из главных прорывов в области астрономии за целое десятилетие

По мнению физиков, если бы вокруг Земли вращалось хотя бы три спутника, то точность астрономических вычислений стала бы намного выше. Учёным требуется константа, на основе которой можно делать сравнительный анализ, ну а наша планета имеет только один спутник. Судя по всему, исследователи хотят исправить данную проблему, и планируют вывести в космос искусственный объект, важность которого сложно переоценить. Новый спутник окажется размером с небольшую хлебницу, но уже сегодня называется одним из наиболее революционных астрономических инструментов человечества. 

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Мини-спутник будет функционировать как искусственная звезда, позволяя астрономам более точно измерять яркость космических объектов. Это поможет лучше понять такие загадки Вселенной, как тёмная энергия. NASA недавно одобрило идею стоимостью 19.5 миллионов долларов для запуска этого мини-спутника на орбиту Земли. Учёные уверены, что спутник позволит получить более точные данные о размерах и удалённости экзопланет, а также ответит на многие другие вопросы, будоражащие умы астрономов уже много десятилетий. Мини-спутник, получивший название CubeSat, будет выведен на орбиту Земли на расстояние 22 236 миль (35 785 километров). На такой высоте его скорость будет соответствовать вращению Земли, а это значит, что в ночном небе спутник будет казаться полностью неподвижным. Это сделает его простым для отслеживания при помощи телескопов, способных использовать яркость данного объекта для сложных вычислений. 

Несмотря на то, что без специального оборудования спутник увидеть будет нельзя, в объективе телескопов он покажется обычной звездой. Миссию планируется запустить в 2029 году, и это будет первый инструмент такого рода. Исследователи уже строят планы и разрабатывают сложные алгоритмы, в которых потребуется внести только данные о яркости нового спутника Земли. Сегодня есть только теоретические подсчёты, но после того, как CubeSat окончательно займёт своё место, появится возможность вычислить все переменные более точно. Астрономы рассказывают об уникальности эксперимента, ведь все исследователи на нашей планете будут точно знать, сколько именно света спутник излучает. CubeSat сможет запускать лазеры с определённым количеством световых частиц или фотонов, что позволит астрономам калибровать свои телескопы для измерения света, идущего от далёких галактик и других космических тел. 

Это устранит многие догадки, которые астрономы делают при использовании настоящих звёзд для калибровки своих инструментов. Проблема в том, что невозможно точно узнать, сколько света излучают звёзды, находящиеся от нас на расстоянии миллионов световых лет. Приходится совершать допущения, а также использовать многочисленные инструменты для проверки гипотез. Данных слишком много, но свет от далёких галактик идёт не всегда равномерно. Кроме того, атмосфера Земли поглощает много света из космоса, что также влияет на точность калибровки. Ожидается, что новый спутник позволит астрономам измерять свет, излучаемый звёздами, с точностью в 10 раз большей, чем текущие методы

Один из учёных пишет, что вся астрономия основана на свете, поэтому астрономам нужно знать, сколько света мы на самом деле получаем. Сегодня по лучу света можно узнать многое: температуру звезды, её массу, типы экзопланет, вращающихся вокруг неё, и могут ли они потенциально содержать жизнь. Например, знание температуры звезды может указать, на каком расстоянии должна находиться экзопланета, чтобы на её поверхности могла существовать жидкая вода. Но это лишь начало. Астрономы могут использовать CubeSat для измерения света от далёких взрывающихся звёзд, называемых сверхновыми, что поможет рассчитать скорость расширения Вселенной. В настоящее время космологи сталкиваются с проблемой несоответствия в значениях скорости расширения Вселенной, ну а решение этой загадки может пролить свет на тёмную энергию, невидимую силу, разрывающую нашу Вселенную.

#космос #наука #интересное
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