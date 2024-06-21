В 2022 году многие представители крупных иностранных компаний делали громкие заявления о скором уходе из России. Часть из них выполнила свои обещания, но по большей части бизнес не оценил перспективы потери крупнейшего в Европе рынка, предпочитая остаться несмотря на непрекращающееся давление. Ну а желающих учить других жить на нашей планете предостаточно. В первую речь идёт об американском и европейском правительстве, то и дело ставящим палки в колёса собственным предпринимателям. Не сидят без дела украинские чиновники, которым больше не чем заняться в своей стране. Прибавьте сумасшедших активистов со всего мира, и вы увидите только часть сложностей, поскольку существуют ещё проблемы с выводом заработанных денег, а также многие другие моменты. Как бы там ни было, но большая часть иностранного бизнеса не спешит сжигать за собой мосты. Многие надеялись, что санкции продляться всего несколько лет, но сегодня очевидно, что США не готовы смириться с поражением в Украине, а значит давление усилится. По данным Financial Times, настойчивые увещевания европейских и американских чиновников не помогают, ведь предприниматели упрямо игнорируют все обращения.

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Если исходить из данных Киевской школы экономики, после 24 февраля 2022 года в России продолжили работать более 2100 транснациональных корпораций. При этом около 1600 компаний приняли решение об уходе или временно заморозили продажу продукции и оказание услуг. Венский институт международных экономических исследований даёт совершенно иные данные, уверяя в том, что за 2 года после начала СВО только 9.5% иностранных компаний полностью прекратили в России юридическое присутствие. При этом ещё 32.2% сократили своё присутствие, но остаются в юридическом поле РФ. Европейские чиновники уверены, что бизнесмены сталкиваются с ужесточением регулятивных барьеров, поэтому для многих прекращение деятельности – слишком дорогое удовольствие. Среди компаний, оставшихся в России, значатся косметический бренд Avon Products, французский производитель промышленных газов Air Liquide и британская группа Reckitt. Reckitt, известная своими товарами, такими как Cilit Bang, Vanish, Strepsils, Durex и Nurofen, ещё в апреле 2022 года объявила о намерении продать свой российский бизнес, хотя ничего подобного пока не наблюдается.

По данным Financial Times, часть бизнесменов попыталась продать свой бизнес российским покупателям, но не смогла получить одобрения вышестоящих инстанций. Как оказалось, требуется не только согласовать все вопросы с российскими властями, но и найти такого покупателя, который бы устраивал чиновников из Евросоюза и США. Как уже было сказано выше, количество компаний, оставшихся в РФ, огромно, поэтому мы перечислим только часть из них. Например, Philip Morris, Leroy Merlin, Metro и Auchan. Прибавьте сюда Procter & Gamble и Unilever, а также Novartis и Johnson & Johnson. Что любопытно, иностранный бизнес не только смог удержать ранее занимаемые позиции, но и стал зарабатывать больше денег. Так, выручка иностранных предпринимателей за 2023 год выросла на 6.7%, а некоторые и вовсе игнорируют санкции, получая сверхприбыли. Ну и представители Венского института констатируют, что большая часть компаний из так называемых дружественных стран и вовсе не думали покидать российский рынок (например, Иран, ОАЭ, Китай, Южная Корея и другие). Есть досадные исключения из правил, но происходит это только в том случае, когда давление на тот или иной бренд особенно велико.

В Financial Times пишут, что зарубежные компании не хотят продавать бизнес в России с большим дисконтом. Очень часто требования таковы, что приходиться пожертвовать половиной бизнеса, а также внести 15% стоимости от полученной суммы в российский бюджет. Это сильно усложняет процесс и отбивает охоту у многих иностранных бизнесменов быстро свернуть свою деятельность. Так, французская Air Liquide объявила о планах покинуть Россию ещё в сентябре 2022 года, но в итоге сделка не была одобрена властями. В июле 2023 года стало известно, что британская Reckitt Benckiser и вовсе передумала уходить с российского рынка. Представители компании уклончиво отвечают на вопросы, но уверяют, что пока не готовы сворачивать свою деятельность. Указанная выше Avon полтора года назад заявила о прекращении инвестирования российского отделения, но всё ещё предлагает продукцию собственного изготовления. Журналисты узнали, что компания готовилась к продаже предприятия в Наро-Фоминске, но сделка не состоялась из-за нежелания уступать бизнес с дисконтом. В начале 2024 года британские СМИ сообщили, что Avon продолжает набирать торговых представителей в России, ну а представители компании и вовсе заявили, что будут и дальше поддерживать российских женщин, для которых такая работа остаётся важным источником дохода.

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Аналитики подчёркивают, что иностранные компании просто не готовы потерять российский рынок. После того как часть бизнеса ушла из страны, оставшиеся осознали, что новые российские владельцы неплохо справляются с работой, а в итоге поставки уже идут и на рынки других стран. Цены там оказываются ниже, хотя продукция ничем, кроме цены, не отличается от узнаваемых международных брендов. Во многих отраслях конкуренция и так слишком высокая, ну а российский бизнес и вовсе грозит иностранным компаниям банкротством. Российские аналитики полагают, что большая часть компаний, которые находятся в процессе прекращения юридического присутствия, с высокой вероятностью завершит задуманное. Давление со стороны Европейских и американских чиновников растёт, а шансов остаться у многих попросту нет. Ну а поскольку для многих вопрос ухода – сродни выживанию, то бизнес ищет пути обхода санкций. Стратегии применяются разные, например, некоторые меняют бренд, продолжив выпуск продукции под новым именем. Так, косметическая компания L'Occitane переименовалась в 'л'Окситан' и продолжил работу. Некоторые компании формально ушли, передав бизнес локальным владельцам с опционом на выкуп. Яркий пример – McDonald's, который теперь работает под брендом «Вкусно – и точка». Многие спортивные марки также перезапустили свою деятельность под новыми названиями.

Эксперты отмечают, что в 2023 году российская экономика показала признаки роста, что привело к увеличению потребительской активности. В свою очередь это принесло выгоду иностранным компаниям, оставшимся в стране. Присутствие зарубежных компаний поддерживает российскую экономику, смягчая необходимость немедленного и полного импортозамещения, которое могло бы ухудшить качество продукции, повысить цены и вызвать сбои в цепочках поставок. Так, PepsiCo в марте 2022 года объявила о приостановке продажи и производства газировки под узнаваемыми брендами. Несмотря на это компания продолжила вести молочный бизнес под брендами «Домик в деревне», «Чудо» и «Весёлый молочник». В 2024 году PepsiCo продала один из своих молочных заводов, после чего новым владельцем предприятия в Краснодарском крае стал агрохолдинг, принадлежащий бывшему министру сельского хозяйства РФ. Coca-Cola прекратила поставки и производство сиропов для безалкогольных напитков в России, но её место заняла российская Coca-Cola Hellenic, частично принадлежащая материнской компании. Местное подразделение сменило название на «Мултон Партнерс» и начало выпускать бренды «Добрый», «Богатый» и «Моя семья». Чистая прибыль подразделения в 2023 году выросла в 2.2 раза, а сегодня компания владеет десятью заводами в РФ, закупая сырьё на местном рынке.

Среди более 2000 компаний, решивших остаться в России, некоторые стали более открыто говорить о своих планах. Например, гендиректор Mondelez (шоколад Milka и печенье Oreo) Дирк Ван де Пут заявил, что инвесторы не заботятся о моральной стороне работы. Для бизнеса важны доходы, ну а держателей акций очень волнует тот факт, что уход из России нанесёт лично им значительный финансовый ущерб. Польский концерн LPP S.A. (бренды Reserved, Cropp и Sinsay) продолжает работать в России, а американские журналисты уверены, что одежда в магазинах сети Far East Services (FES), выкупившей бизнес польского ритейлера, идентична коллекциям LPP в Польше. Аналитики Reuters полагают, что иностранные компании потеряли от ухода из России 107 миллиардов долларов. Многие эксперты считают, что убытки могут быть намного выше, ведь нужно ещё учитывать недополученную прибыль. Российский рынок остаётся одним из самых больших в Европе, ну а это огромные суммы, рассчитывать на которые не приходится. Только британская нефтегазовая компания BP оценила свои убытки от ухода из России в 25 миллиардов долларов. Ну и некоторые компании не только сделали выводы, но и намерены вернуться обратно. К примеру, американская сеть Starbucks зарегистрировала целый ряд торговых марок. Что будет дальше, предсказать сложно, но пока складывается крайне любопытная картина, ведь бизнес оказался заложником политических игр и сильно недоволен происходящим.