Проблема актуальна и может затронуть несколько поколений британцев

По данным ВОЗ, проблема ожирения становится всё более актуальной для жителей целого ряда стран. Неправильное питание стало нормой, а порой у людей нет возможности получать здоровую пищу. Как правило, фастфуд оказывается дешевле привычных для миллионов людей по всему миру продуктов, а сегодня даже у властей Западных стран нет средств для решения накопившихся проблем. По мнению медиков, менее всего защищены дети, регулярно посещающие рестораны быстрого питания и в целом не имеющие доступа к здоровому рациону. Обычно о последствиях бездействия властей СМИ предпочитают помалкивать, но пассивность чиновников оказалась настолько разрушительной, что вынудила английских журналистов озвучить неутешительные прогнозы.

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По данным Sky News, среди подрастающего поколения молодых британцев появляется всё больше больных и тучных детей. Ожирение фиксируется ещё в начальной школе, а к выпускному любитель фастфуда имеет целый букет хронических заболеваний. Подобные люди не только не способны служить в армии, но и в целом не могут справляться с физическим трудом. Люди с ожирением становятся рабами офисов, а многие и вовсе запираются у себя дома, предпочитая удалённую работу. Английские журналисты ссылаются на результаты исследования, проведённого специалистами The Food Foundation. Согласно докладу, дети в стране становятся ниже ростом, толще и чаще болеют. Виной всему тотальная бедность, ведь многие рядовые граждане не могут себе позволить здоровое питание. Налицо быстрое ухудшение здоровья нации, со всеми вытекающими последствиями. В отчёте сказано, что с 2013 года средний рост пятилетних детей в Британии постоянно снижался. На основе предоставленных медицинских данных, по факторам риска инфекционных заболеваний, британские мальчики и девочки заняли самое низкое и второе место по росту среди других стран с высоким уровнем дохода.

Количество тучных детей в возрасте 10-11 лет увеличилось на 30% с 2006 года, а в результате каждый пятый ребёнок к моменту окончания начальной школы страдает ожирением. Важно учитывать, что данные носят официальный характер и основаны на информации Национальной программы измерения детей. По данным Food Foundation, число заболеваний, связанных с неправильным питанием (например, диабет 2 типа), возросло среди людей в возрасте до 25 лет на 22% за последние пять лет. Национальная служба здравоохранения классифицирует ребёнка или подростка как человека с избыточным весом, если его индекс массы тела (ИМТ) превышает показатели 98% его сверстников. Вот только в последнее время наблюдается массовое увеличение веса детей и подростков, а значит в реальности всё обстоит намного хуже, чем в отчётах. Эксперты уверяют, что кризис стоимости жизни сделает проблему ожирения ещё более актуальной, а следующее правительство должно принять срочные меры. Скорее всего, пока рядовым британцам ждать помощи не приходится. Стоящие у руля Консерваторы сделали всё, чтобы проникнуть как можно глубже в карманы населения, а в результате говорить о здоровом питании не приходится.

Активисты требуют от властей пересмотреть программу питания школьников, но пока подобные призывы не возымели должного эффекта. Авторы отчёта пишут, что пассивность правительства приведёт к тому, что несколько поколений британцев будет страдать от заболеваний, связанных с питанием. Это окажет негативное влияние на психическое здоровье рядовых граждан и увеличит нагрузку на Национальную службу здравоохранения. Проще говоря, пассивность обернётся значительными расходами в будущем, поэтому будет дешевле принять меры здесь и сейчас. Не так давно были опубликованы научные данные, согласно которым страдающие тяжёлым ожирением дети имеют длительность жизни в 2 раза меньше обычных людей. Активисты призывают остановить действие различных рекламных акций, предлагающих два бургера (любой фастфуд) по цене одного по всей стране. Предполагалось, что рекламу остановят ещё в 2023 году, но в итоге правительство решило, что уровень жизни населения и без того низкий, а значит отказываться от второй порции картошки фри пока не время.