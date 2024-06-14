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Bublik1
Илон Маск одержал важную победу, убедив совет директоров Tesla одобрить бонусный пакет на $56 млрд
Ранее крупные инвесторы подали на Илона Маска в суд, требуя отменить выплату такого крупного пакета.

Много лет назад между Илоном Маском и советом директоров Tesla было подписано соглашение, согласно которому директору компании причитается щедрый пакет выплат. Вот только для получения бонусов потребовалось добиться значительного прорыва, увеличив количество выпускаемых автомобилей и сделав акции компании стабильными. Долгое время аналитики и вовсе сомневались, что добиться поставленных целей возможно, ну а в итоге Маск выполнил и перевыполнил план, завершив его за несколько лет раньше конечного срока. Ну а поскольку к тому времени стоимость Tesla значительно возросла, то финальный пакет бонусов оценивался в 56 миллиардов долларов. До этого ещё ни один руководитель крупной компании не получал такие огромные деньги, ну а мнение относительно происходящего разделились. Некоторые полагают, что все свои миллиарды Илон заслужил, тогда как другие утверждают обратное. 

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Ну а поскольку речь идёт о действительно значительной сумме, то в итоге совет директоров решил отменить своё решение и подал в суд, потребовав отнять у Илона пакет акций на сумму в 56 миллиардов долларов. Дошло до прямого противостояния, ну а предварительные итоги таковы, что судья поддержал претензии совета директоров. В ответ на это основатель компании заявил, что покинет свой пост и в целом перешёл к открытому шантажу. Казалось, что Маск в меньшинстве и может потерять контроль над ситуацией, но сегодня стало известно, что акционеры одобрили выплату гигантского бонуса, который долгое время блокировался из-за юридических причин. Осведомлённые источники пишут, что большая часть инвесторов поддерживает главу компании, тогда как некоторые крупные дельцы остались в меньшинстве. Последние намеревались разделить между собой гигантскую премию, но всё идёт к тому, что Илон скоро получит свои деньги. Важное событие произошло на собрании акционеров в Остине, где Маск назвал себя патологическим оптимистом и заявил, что завод в Техасе никогда бы не был построен, если бы он не был оптимистом. Миллиардер заверил присутствующих, что намерен добиться успеха и не сомневается в победе над стоящими на пути бюрократами. 

Проблема в том, что данное решение не отменяет судебный иск по поводу зарплатного пакета. Дело рассматривается в суде штата Делавэр и может затянуться на несколько месяцев. В январе судья уже заблокировал пакет, называя его слишком большим для одного человека. По мнению ведущих юристов, всё это ещё не конец истории. Судья в Делавэре внимательно рассмотрит результаты голосования и потребует от Tesla доказательств, что решение было получено законным путём. Таким образом Маск не должен был оказывать влияние на результаты голосования, ну а доказать или опровергнуть подобные доводы крайне сложно. Само по себе выступление перед публикой уже можно считать давлением, а значит судьба миллиардов всё ещё висит в воздухе. Во время предварительных слушаний судья заявил, что в 2018 году пакет был одобрен под сильным давлением Илона. Якобы, совет дикторов тогда не был самостоятельным, поэтому решение о выделении такого значительного бонуса не имеет юридической силы. В целом, пока всё складывается для основателя компании хорошо. 

В четверг акционеры также одобрили перенос юридического офиса компании из Делавэра в Техас и переизбрали двух членов совета директоров: брата Маска, Кимбала Маска, и Джеймса Мердока, сына Руперта Мердока. Таким образом Илон получил больше влияния на инвесторов, а сами акционеры приняли решение сократить срок полномочий членов совета директоров до одного года. Кроме того, снижаются требования к голосованию по предложениям до простого большинства, а значит Маск сможет проводить любые непопулярные решения благодаря тому, что его поддерживает больше инвесторов. Результаты голосования Tesla ещё не раскрыла, но они ожидаются в ближайшие дни. Примерно полмиллиона зрителей следили за встречей в прямом эфире на платформе X, а на YouTube её смотрели около 40 000 человек. Аналитики отмечают, что сегодня члены совета директоров готовы идти на уступки главе Tesla, а инвесторы не хотят рисковать будущим компании. Многие осознают, что такое решение ставит совет директоров в ещё большую зависимость от Илона, но предпочитают меньшее зло потере всех инвестиций. Есть мнение, что Маск был готов идти на крайние меры, что привело бы к резкому обрушению стоимости ценных бумаг. Аналитики отмечают, что новость снизила напряжённость, которая буквально витала в воздухе. В последнее время противостояние главы компании и инвесторов сделало акции непривлекательными, ну а всё это мешает бизнесу развиваться. Представители совета директоров заявили, что Илон заслуживает этого пакета, поскольку достиг всех амбициозных целей по рыночной стоимости, доходам и прибыльности. Некоторые крупные инвесторы, включая пенсионную систему государственных служащих Калифорнии, назвали бонусы чрезмерными, ну а окончательное решение будет принято в суде. 

#tesla #илон маск
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