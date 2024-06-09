Пока аналитики считают уход Илона Маска со своего поста опасным для Tesla, разберемся в том, что происходит, и кто виноват в масштабном кризисе.

В 2018 году Tesla выплатила Илону Маску один из крупнейших компенсационных пакетов в истории американского бизнеса на сумму 56 миллиардов долларов. Сделка была согласована заранее и укладывалась в действующий план, согласно которому руководителю компании причитались акции в рамках достижения тех или иных целей. Когда сам Илон озвучивал этот план много лет назад, то конечные его пункты казались многим неосуществимыми. Что ж, Маск смог удивить большую часть человечества, ну а размер компенсационного пакета не должен вызывать удивление. Суть вопроса в том, что на момент подписания договора акции Tesla стоили намного дешевле, чем в 2018 году, и в результате успешной деятельности самого Илона курс ценных бумаг увеличился.

Как бы там ни было, но ещё никогда ни одна корпорация не выплачивала руководителю такую крупную сумму, что вызвало дебаты среди тех, кто и сам хотел бы наложить лапу на эти деньги. Уже в 2022 году было инициировано судебное разбирательстве, в рамках которого акционеры компании обратились в канцлерский суд Делавэра с требованием аннулировать действующий план выплат.

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Инвесторы заявляли, что план был придуман лично Маском и принимался под его давлением. Фактически, тогда у совета директоров не было другого выбора, ведь на кону стояло выживание компании. План изначально был нереалистичным, а согласование его нарушало целый ряд внутренних правил. Недолго думая судья канцлерского суда Делавэра Кэтэлин Ст. Дж. Маккормик поддержала истцов и аннулировала компенсационный пакет на 56 миллиардов долларов. Дама демонстрировала своё негативное отношение к миллиардеру и одним росчерком пера отняла у него 204 миллиона неиспользованных опционов на акции, что составляло около 9% от 3.2 миллиардов находящихся в обращении ценных бумаг Tesla. Даже после этого в распоряжение Маска находится примерно 13% акций компании. Илон был явно недоволен таким решением суда и потребовал у совета директоров перенести штаб-квартиру компании в Техас. Ещё до вынесения вердикта миллиардер заявлял, что теряет контроль над своим детищем, а происки оппонентов грозят Tesla значительными финансовыми трудностями.

В какой-то момент Маск и вовсе потребовал увеличения своих голосов в совете директоров до более чем 25%, заявляя о том, что в противном случае может начать создавать продукты за пределами юридического поля Tesla. Уже 13 июня состоится ежегодное общее собрание акционеров, в рамках которого инвесторы определят дальнейшую судьбу компании. Нужно принять сразу два решения, каждое из которых вызывает бурные разногласия между голосующими сторонами. Илон требует восстановить его в правах на указанный выше пакет акций, а также сменить место регистрации компании, разместив штаб-квартиру в Техасе. До недавнего времени казалось, что основатель компании нашёл консенсус с советом директоров, но в последние дни всё говорит о росте напряжённости между сторонами. Похоже, сила не на стороне Маска, а значит без последствий не обойтись. Как стало известно, в конце мая крупнейшие консалтинговые структуры Glass Lewis и ISS рекомендовали акционерам голосовать против предложений Илона, поставив окончательную точку в спорах. А недавно аналогичное заявление сделали представители норвежского суверенного фонда благосостояния, владеющего активами на сумму 1.67 триллиона долларов. Это Государственный пенсионный фонд Global, владеющий почти 1% акций Tesla и активно принимающий участие в дебатах по ключевым вопросам.

Если обратить внимание на виртуальные обмены любезностями между сторонами, то можно сделать вывод, что у Маска осталось мало козырей, а в итоге он перешёл к шантажу. Недавно миллиардер заявил, что уйдёт со своего поста в случае принятия против него агрессивных мер со стороны совета директоров. Илон справедливо замечает, что является ключевой фигурой, но готов уволиться и сосредоточить усилия на других проектах, если инвесторы отнимут у него право голоса и честно заработанные деньги. Сторонники Маска полагают, что уход лица компании приведёт к катастрофическим последствиям. Например, председатель, генеральный директор и портфельный менеджер Baron Funds приводит любопытную статистику. Так, только за 2024 год 6 миллионов специалистов выразили желание работать в Tesla. При этом каждый из них писал в резюме, что хочет выполнять свои обязанности под началом Илона, пытаясь изменить мир к лучшему. Эксперты отмечают важность фигуры действующего руководителя автомобильной компании. Именно Маск ведёт ключевые переговоры с китайскими властями, а после его ухода курс акций может рухнуть. Сам Илон намекнул, что способен подбросить дровишек в огонь, инициировав массовую продажу собственных ценных бумаг. В этом случае инвесторы потеряют миллиарды долларов, чего многие из них допустить не хотят.

Противостояние продолжается. Не исключено, что 13 июня никаких важных решений принимать не станут, поскольку любой исход кажется неудовлетворительным.