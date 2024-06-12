Речь о компании Миландр, руководство которой поделилось информацией о планах на следующий год.

Сегодня стало известно о планах Байдена расширить санкции против России. Часть мер будет направлена на усиление контроля за доставкой нефти, тогда как основной удар придётся по полупроводниковому сектору. Эксперты пока не готовы сказать, какое влияние всё это окажет на доступ к тем или иным электронным компонентам. Многое будет зависеть от решимости китайских компаний работать в условиях санкций, но в данном случае американские власти намерены усилить давление на бизнес в Гонконге. Предполагается, что будут контролироваться поставки не только электроники, которая может использоваться в оборонном секторе, но и обычных процессоров и видеокарт. На самом деле всё это и так запрещено к ввозу в РФ, но очередной пакет санкций предполагает ответственность поставщиков, которые долгое время игнорировали требования из Вашингтона. Если судить по тем мерам, что принимались этой весной, то могут наблюдаться перебои с поставками, а также проведением выплат. Какое-то время китайские банки тормозило оплату, но к началу лета ситуация разрешилась. Скорее всего, поставщики найдут новые каналы, успешно обходя ограничения, ну а в условиях санкций российские производители намерены существенно нарастить выпуск полупроводниковой продукции.

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Любопытными подробностями поделился генеральный директор компании «Миландр». По словам Алексея Новосёлова, производство расширяется, а в планах достичь выпуска 1 миллиона микросхем в месяц к началу 2025 года. О производстве высокотехнологичных процессоров речь не идёт, но потребительский сектор огромен и нуждается в умных счётчиках, не говоря уже о государственных заказах, где подобные устройства также востребованы. Новосёлов рассказал, что в настоящее время компания расширяет выпуск контроллеров серии К1986 и 1206. При этом большая часть из серии К1986 предназначена для авиации, тогда как серия 1206, используются в системах учёта энергоресурсов. Сегодня мощности «Миландр» способны выпускать до 1 миллиона микросхем в год, а значительное увеличение количества готовой продукции станет возможно за счёт расширения производственных мощностей и перехода на более зрелые технологии. Для реализации поставленного плана было закуплено более 2000 квадратных метров земли, где разместится новое оборудование. Новые установки, которые тестируются уже сегодня, способны обрабатывать по тысяче микросхем за раз, а ключевая задача заключается в снижении процента брака и сбалансировании производственных линий.

Что примечательно, значительный рост производства не потребует десятикратного увеличение парка оборудования, поскольку за счёт закупки наиболее современных установок можно более эффективно решать задачи масштабирования. Новосёлов отметил, что «Миландр» смог получить доступ к зарубежному оборудованию даже несмотря на действующие санкции и достигнет производственного плана в строго означенные сроки. Глава компании признаёт, что санкции оказали негативное влияние на российскую полупроводниковую отрасль, замедлив её развитие. Несмотря на это в 2023 году удалось выпустить на 40% больше продукции, чем в 2021, ну а совсем скоро ожидается десятикратный рост, о чём и было сказано выше. Напомним, АО «ПКК Миландр» зарегистрировано в Зеленограде 1 декабря 1993 года. В базе «Контур.фокус» содержатся данные о 64 госконтрактах компании на общую сумму 4.8 миллиарда рублей. По итогам 2018 года выручка компании составила 2.8 миллиарда рублей, выпуская до 500 тысяч микросхем в год.

Учитывая тот факт, что производство в 2025 году станет на порядок более массовым, доходы компании продолжат расти. В 2018 году «Росэлектроника» и «Миландр» заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству умных счётчиков электроэнергии. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит «Росэлектронике». В мае 2019 года была представлена 3D-модель первого интеллектуального счётчика электроэнергии на основе отечественных компонентов. В июне 2020 года «Росэлектроника» совместно с Фондом развития промышленности запустила производство умных счётчиков. В настоящее время компания выпускает электронные устройства как для потребительского сектора, так и является подрядчиком, выполняя целый ряд государственных заказов.