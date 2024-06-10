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Bublik1
Американский сенатор назвал главную причину участия США в конфликте на Украине
Речь о гигантских залежах полезных ископаемых, стоимость которых может превышать 10 триллионов долларов

За последние несколько лет США передали Украине оружия на десятки миллиардов долларов. Если подсчитать всё то, что отправили европейцы и американцы, то сумма давно перевалила за 150 миллиардов долларов и продолжает увеличиваться. Что примечательно, ещё три года назад спонсоры Зеленского не готовы были дать ни копейки на культурные, социальные и другие проекты, а сегодня с завидной регулярностью бросаются миллиардами. Эксперты указывают, что указанная сумма существует только на бумаге, тогда как в реальности деньги остаются вне досягаемости Киева. На самом деле какая-то сумма всё же идёт на поддержание украинского бюджета, но большая часть средств оседает в карманах представителей военно-промышленного комплекса. В США не скрывают, что таким образом избавляются от старого оружия, получая колоссальные средства на обновление парка техники, закупку снарядов и многое другое. 

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В Европе только пытаются двигаться по пути к перевооружению, но в целом большая часть денег всё равно уплывает за океан. Производятся закупки самолётов и систем противоракетной обороны, а многие производители заявляют, что завалены контрактами на много лет вперёд. Немецкий концерн Rheinmetall фиксирует огромную прибыль и продолжит и дальше извлекать прибыль из украинского конфликта. Выборы в Европарламент ничего не изменили на политическом поле Старого света, а представители американских и европейских элит очень часто делают довольно любопытные заявления. Недавно очередным откровением с прессой поделился Линдси Грэм*. Напомним, американский сенатор включён в список экстремистов и террористов в РФ и успел отметиться довольно агрессивными заявлениями в адрес России. Так вот, на этот раз политик решил пойти ещё дальше, озвучив реальную причину участия США в конфликте. Оказывается, для Америки Украина представляет важный интерес, поскольку богата полезными ископаемыми. Согласно неким подсчётам, только залежи критически важных минералов и металлов оцениваются в 12 триллионов долларов, ну а такие колоссальные средства нельзя отдать России. 

По словам Линдси Грэма*, нужно сделать всё, чтобы ресурсная база стала собственностью американцев, ну а для этого можно раскошелится на небольшую военную помощь. Если учитывать тот факт, что реальных денег американцы Зеленскому не дают, то выходит двойная выгода. Белый дом стимулирует собственный ВПК, а также пытается получить контроль над богатой природными ресурсами территорией. В данном случае можно констатировать, что США таким образом действуют и во многих других регионах, тесно переплетая политику и интересы бизнеса. Ещё до начала конфликта на территории Украины в прессе писали, что Киев продал американским и европейским фондам больше половины пахотных земель. Как обстоит ситуация в настоящее время, никто точно не знает, но всё идёт к тому, что сидящие сегодня в окопах украинские мужчины обороняют чужую землю, принадлежащую европейским и американским корпорациям. В свете происходящего становится очевидно, что американцы не только довольны продолжающимся конфликтом, но и защищают собственные активы. Уже не так важно, заплатили ли эти ребята за землю и ресурсы реальные деньги, ведь все права собственности у них на руках. 

По данным экспертов, на Донбассе сосредоточены значительные залежи редкоземельных металлов, включая литий, который востребован в создании аккумуляторов. Автомобильная промышленность нуждается в новых месторождениях лития, ну а Украина может занять до 15% рынка, если разработку начнут вести крупные международные корпорации. Перечислять все виды полезных ископаемых на территории Украины бесполезно. Согласно общеизвестной поговорке: ещё слишком рано делить шкуру неубитого медведя, ведь финальный аккорд в противостоянии не поставлен. 

* Сенатор Линдси Грэм внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

#украина #политика
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