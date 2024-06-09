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Bublik1
Sony начала продавать видеоигры для PlayStation 5 в рассрочку, услуга пока доступна в Бразилии
Геймеры считают новую услугу своевременной и выгодной.

Судя по последним отчётам Sony, жизненный цикл PlayStation 5 окажется ниже ожиданий рядовых геймеров. Продажи консоли замедляются, а на пути реализации ранее поставленных задач встают фундаментальные проблемы, обойти или решить которые практически невозможно. Заметно хуже дела идут у Xbox Series X/S, ведь спрос в Испании на эту приставку оказался даже ниже, чем на PlayStation 4. А между тем речь об устройстве, поступившем на рынок более десяти лет назад.

Можно констатировать, что Sony так и не смогла заставить разработчиков игр перестать выпускать новинки на PlayStation 4, в результате более дешёвая приставка всё ещё вызывает интерес. Она имеет огромную библиотеку игр и стоит дешевле. Пожалуй, одна из главных проблем, оказывающая влияние на спрос – это цена вопроса, ведь у большинства любителей компьютерных игр нет безлимитного бюджета. 

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Как оказалось, иногда японская корпорация способна предлагать интересные решения, которые вызывают одобрение у геймеров. Сообщается о появлении новой услуги в рамках работы бразильского PS Store. С недавних пор там стала доступна отложенная оплата компьютерных игр. Sony не стала придумывать велосипед с процентами, а просто предложила разбить конечную цену видеоигры на несколько частей. В итоге владельцы PlayStation могут заплатить только четверть суммы сразу, выплачивая остальные деньги ещё несколько месяцев. На доступ к PlayStation Network такая услуга не распространяется, но в данном случае для Sony данный сервис и так стал головной болью. Напомним, недавно количество подписчиков сервиса перевалило за 118 миллионов, что негативно сказывается на покупке новых блокбастеров. Игры стали стоить 70 долларов, ну а многие геймеры предпочитают подождать несколько месяцев, пока новинка подешевеет. Значительная же часть и вовсе никуда не спешит, надеясь на то, что популярная игра рано или поздно появится в PlayStation Network совершенно бесплатно и уже со всеми дополнениями. 

По мнению бразильских геймеров, новая услуга Sony действительно актуальна, поскольку позволяет получить доступ к новинкам без томительных ожиданий. Точных данных о том, сколько людей в Бразилии воспользовались рассрочкой, в сети нет. Также неясно, способствовало ли нововведение росту продаж. Вполне возможно, что руководство японской компании хочет оценить итоги эксперимента, а после будет принимать решение о целесообразности массовой интеграции его в свои сервисы по всему миру. Сами геймеры полагают, что возможность купить таким образом новинку без дополнительных переплат – это лучшее, что могло прийти в головы маркетологам. В одном из зарубежных изданий отмечают, что воспользоваться услугой могут не все. Очевидно, что человек, который только купил PlayStation 5, не может взять несколько игр в рассрочку. Требуется совершить несколько платежей, а значит без положительной финансовой истории не обойтись. Больше возможностей получат те, кто переходит с PlayStation 4 на PlayStation 5, поскольку уже имеют действующий аккаунт. 

Не так давно в сети появилась любопытная статистика, свидетельствующая о попытках Sony внести коррективы в традиционное ведение бизнеса. Как уже отмечалось выше, цены на видеоигры растут, а рост стоимости на сервисы вынуждает геймеров платить ещё больше. Как следствие – в текущем поколении японцы зарабатывают на PlayStation 5 на 25% больше, чем ранее могли получать с PlayStation 4. Sony настойчиво пытается проникнуть в карманы обычных любителей компьютерных игр, а покупка новинок в рассрочку – это ещё один способ выжать из геймеров больше денег. В обычной жизни с дорогостоящей техникой такой фокус срабатывает, а значит, может оказаться полезным и для виртуальных покупок. 

#sony #playstation 5
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