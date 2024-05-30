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Bublik1
Sony увеличила давление на геймеров и зарабатывает на 25% больше, хотя продаёт меньше PlayStation 5
Цифры приводятся по сравнению с аналогичными за период реализации приставок PlayStation 4.

Продажи игровых приставок по всему миру снижаются. За 2023 Sony удалось реализовать 21 миллион PlayStation 5, ну а это намного ниже прогнозов, которые звучали годом ранее. Согласно новым дынным, предоставленным руководством японской корпорации, в 2024 только 18 миллионов PlayStation 5 найдут своих владельцев, ну а всё идёт к тому, что побить рекорд PlayStation 4 уже не удастся. Не вышло спасти положение при помощи так называемой Slim-версии, которая позволила удешевить производство. На этот раз цена для конечных покупателей осталась без изменений, ну а это снижает интерес среди потенциальных покупателей. Даже спустя более чем 10 лет после выхода PlayStation 4, студии продолжают выпускать для консоли новые игры, тогда как представители Sony настаивают на прекращении жизненного цикла приставки. 

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По мнению аналитиков, сегодня студии всеми силами пытаются получить как можно больше средств от реализации видеоигр. Разработка стала стоить намного дороже, чем это было 5 лет назад, а в результате окупить инвестиции в проект удаётся далеко не всегда. На помощь приходят пассивные способы заработка, а также продажа фанатской продукции. Многие пытаются превратить свои игры в популярные анимационные франшизы, ну а в итоге отказываться от PlayStation 4 готовы далеко не все. В какой-то момент Sony согласилась издавать популярные эксклюзивы на персональных компьютерах, что также оказало негативное влияние на продажи консолей. Если раньше для доступа к эксклюзивам требовалась только PlayStation, то сегодня достаточно два года подождать, получив не только саму игру, но и все дополнения с улучшенной графикой. На самом деле проблем намного больше, ну а сегодня японская компания пытается извлечь максимум из того, что находится в её распоряжении. Ну а поскольку продавать больше консолей не получается, то возрастает давление на рядовых геймеров. 

Согласно свежей статистике, владельцы PlayStation 5 тратят на развлечения примерно на 25% больше денег, чем в прошлом поколении. PlayStation 4 расходилась большими тиражами, ну а рост стоимости игр и подорожание услуг позволяют компенсировать убытки и даже получать дополнительную прибыль. Глава игрового отделения Хидеаки Нишино уверяет, что стратегия компании прозрачна, а за счёт привлекательности услуг доходы продолжат оставаться стабильными. Аналитики полагают, что ближайшие годы для рынка игровых приставок будут сложными. Обычно, к этому моменту Sony выпускает достаточно много эксклюзивов, привлекая армии новых клиентов. Но только не в этот раз. Из-за коронавируса и снижения покупательской способности геймеров в 2021 году новинок было слишком мало, ну а эпидемия оказала долговременный эффект. Многие студии только в 2023 начали выходить на финальные этапы и долгое время не могли собрать работников в офисах. Людям понравилось писать код из дома, но для компьютерных игр такая практика грозит массой сложностей. Команда должна постоянно находиться в контакте, ну а добиться этого невозможно, если сотрудники лежат у себя на диванах. 

Есть мнение, что вернуть интерес к спросу на консоли удастся за счёт PlayStation 5 Pro. Инсайдеры пишут, что приставка поступит в продажу в праздничный сезон 2024 года и получит значительный прирост быстродействия по сравнению с находящимися сегодня на рынке решениями. Предполагается, что графическая часть окажется в несколько раз быстрее и сможет соревноваться по быстродействии с видеокартами NVIDIA за 600 долларов. И вот здесь всё будет зависеть от того, сможет ли Sony поставить на приставку вменяемую цену. Если за PlayStation 5 Pro будут просить 700 долларов, то спрос на неё окажется низким. Ранее инсайдеры писали, что японцы планируют снизить цену на PlayStation 5 до 400 долларов, тогда как более прокачанная PlayStation 5 Pro будет стоить 500-550 долларов. В этом случае интерес к новинке может стать заметным, но без внимания со стороны игровых студий не обойтись. Разработчикам придётся вносить изменения в уже выпущенные проекты, поскольку потребуется повысить качество графики. Если картинка на PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 останется без изменений, то никакой пользы от покупки более мощной консоли геймеры не получат. В целом, выход следующего поколения PlayStation 6 ожидается в 2026 году, поскольку обычно жизненный цикл игровых приставок длится 6 лет. Как уже было сказано выше, по определённым причинам PlayStation 4 задержалась на рынке дольше, чем обычно, ну а какой будет консоль следующего поколения, не знают даже инсайдеры. 

#sony #playstation 5 #playstation
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