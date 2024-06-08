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Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх

Жизненный цикл флагманов Intel оказалась на таким длительным, как казалось, а в итоге покупка мощного процессора - это не самое правильное решение, которое только вам может прийти в голову
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Если подходить к сборке компьютера рационально, то всегда хочется сделать так, чтобы жизненный цикл комплектующих оказался как можно больше. Некоторые пользователи полагают, что для достижения такой цели следует переплачивать за те или иные комплектующие, выбирая наиболее мощные решения. Увы, но со временем устаревает абсолютно всё, ну а попытки вложиться в дорогую материнскую плату или процессор далеко не всегда приводят к ожидаемым последствиям. 

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Сегодня мы разберём несколько сценариев сборки нового компьютера, а также изучим потенциал для апгрейда. Выясним наиболее оптимальные решения и сделаем соответствующие выводы. Воспользуемся тестовым материалом команды TheSpyHood, которая сравнила быстродействие систем на основе следующих процессоров: Ryzen 5 7500F, Core i9-11900K и Ryzen 5 5600X3D. Все три принадлежат к разным поколениям и сильно отличались по стоимости в момент релиза. Давайте рассмотрим результаты тестов. 

Больше информации вы можете найти в ролике ниже, ну а мы лишь констатируем, что Ryzen 5 7500F оказывается на 5-10% быстрее Core i9-11900K. Ryzen 5 5600X3D расположился на втором месте, ну а в некоторых играх показатели становятся почти идентичными. Таким образом каждый из процессоров подходит для игровой сборки, а вопрос лишь в том, выбор какого из них был более оптимальным. Давайте начнём с Core i9-11900K. Процессор поступил в продажу в конце 2020 года и предлагал 8 ядер с возможностью работы в двух потоках. Камень мог разгоняться до 5.3 ГГц, но не предложил никакого движения вперёд, демонстрируя минимальный отрыв от флагмана прошлого поколения. Пользователи, которые купили Core i9-11900K, вынуждены были потратиться на дорогую материнскую плату и эффективную систему охлаждения. Долгое время камень оставался одним из самых мощных и дорогих на рынке, но сегодня уступает даже недорогим решениям бюджетного уровня. Именно так, ведь Ryzen 5 7500F представляет собой самый дешёвый процессор нового поколения. Серия Ryzen 3 не предусмотрена, а в итоге именно Ryzen 5 7500F стал одним из самых популярных на рынке. 

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Как видите, быстродействие этого 6-ядерного процессора достаточно высокие, а сам он оказывается быстрее в играх, чем старый флагман Intel. Важно учитывать, что сборка на основе Ryzen 5 7500F окажется намного выгоднее в финансовом плане. Энтузиасты заметят, что у владельцев Core i9-11900K такая скорость была уже в начале 2021 года, и будут неправы. Тесты проводились на GeForce RTX 4090, ну а эта видеокарта на 60% быстрее GeForce RTX 3090, которая была доступна в начале 2021 года. Кроме того, если учитывать тот факт, насколько быстро данный процессор устарел, то возникают сомнения в целесообразности покупки флагмана. Заметьте, что прошло всего 3 года, ну а от невероятной мощи Core i9-11900K ничего не осталось. Он уступает самому бюджетному процессору AMD текущего поколения и уже не способен демонстрировать прежней удали. 

В тесте участвует Ryzen 5 5600X3D, но нам такой процессор в российской рознице найти не удалось. Вместо него рассмотрим более быстрый Ryzen 7 5700X3D, который поступил в продажу в начале 2024 года. По своим скоростным показателям он немногим быстрее Ryzen 5 7500F и стоит примерно столько же. Ryzen 7 5700X3D никогда не был флагманом и создан для геймеров, у которых нет денег на дорогие игрушки. Например, любитель компьютерных игр давно не менял процессор, страдая на старом Ryzen 7 1700Х. Что же, благодаря совместимости материнских плат и длительного жизненного цикла платформы АМ4 нужно обновить BIOS, а затем заменить один процессор на другой. Ryzen 7 5700X3D энергоэффективный и не нуждается в замене кулера. Возможен сценарий со сборкой нового компьютера, а значительную выгоду можно получить благодаря наличию в продаже недорогих материнских плат и оперативной памяти стандарта DDR4. 

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Ну а если посмотреть шире, то можно найти ещё несколько процессоров, на которые стоит обратить внимание. Для бюджетного апгрейда или сборки за копейки подойдёт Ryzen 5 5600X. Этот 6-ядерный камень вышел достаточно давно, но всё ещё актуален. Как уже указывалось, в тесте участвовала видеокарта GeForce RTX 4090, ну а при использовании графического чипа за 40 тысяч рублей, всё преимущество более дорогих процессоров улетучивается. Например, в продаже можно встретить Core i9-14900K, за который просят больше 60 тысяч рублей. Камень нуждается в жидкостном охлаждении и хорошей материнской плате. Если пытаться экономить, то рассчитывать на доступ к пиковым тактовым частотам не приходится. А между прочим Core i9-14900K устареет ещё быстрее, чем это сделал Core i9-11900K.

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Напомним, уже осенью этого года в продажу поступит новая серия процессоров Intel. Предполагается использование 2-нм узла, а всё это обещает большой прорыв. Насколько обещания окажутся далеки от реальности мы узнаем совсем скоро, но низкая производительность Core i9-11900K доказывает, что флагманы устаревают слишком быстро. Если вы не планируете тратить на компьютер полмиллиона рублей, то проще купить не самый дорогой, но актуальный процессор, под который можно подобрать мощную игровую видеокарту. Например, вам может понравиться Ryzen 7 7700, который обладает отличной производительностью здесь и сейчас. Вам потребуется бюджетная материнская плата, не самая быстрая оперативная память, ну а в качестве видеокарты можно взять Radeon RX 7800 XT. Она имеет 16 Гб видеопамяти и отлично раскроет потенциал Ryzen 7 7700. Данный комплект подходит тем, кто собирает систему для игр в разрешении 2К, ну а энтузиастам всегда приходится переплачивать. 

Жизненный цикл Core i9-11900K оказался очень коротким, ну а сегодня он окончательно потерял право считаться флагманом. По сути это аналог самого бюджетного процессора AMD нового поколения, а ведь прошло всего 3 года. Core i9-14900K будет прекрасно себя чувствовать с видеокартой за 150 тысяч рублей, но уже через пару лет выйдет процессор, который окажется намного быстрее. Это не значит, что мы выступаем против покупки флагманов. На самом деле нет, но рассказы о том, что подобные процессоры имеют длительный жизненный цикл не имеют под собой никаких оснований. Исходите из того, что вам придётся менять дорогостоящий комплект уже через 2-3 года, ну а с Intel сделать это не так просто. Указанный выше Ryzen 5 7500F через несколько лет вы сможете заменить на актуальный камень без покупки новой материнской платы. Увы, но с Core i9-14900K такой фокус не пройдёт, ведь уже совсем скоро Intel переходит на новый сокет. Поддержка своих процессоров – это не самая сильная черта американской компании, ну а в итоге фанаты флагманов вынуждены думать о замене комплектующих чаще, чем это делают обычные геймеры. 


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Теги

amd intel процессоры оптимальные ценовые предложения core i9-11900k ryzen 5 7500f
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