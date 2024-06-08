Миллионы людей по всему миру верят в то, что смогут заработать в Hamster Kombat реальные деньги

Многие эксперты сходятся во мнении, что главным сюрпризом 2024 года на рынке криптовалют стало появление Notcoin. Первоначально это была игра, созданная по принципам кликера. Нужно было установить на смартфон приложение, а после тысячи раз тыкать в экран, выполняя те или иные задачи. Геймеры ничего не инвестировали и со временем могли за виртуальные токены увеличивать эффективность получения новых достижений. О поддержке проекта заявил сам Павел Дуров, ну а в какой-то момент всем игрокам дали возможность перевести игровые монеты в токены NOT. Большая часть ушла ни с чем, но особенно активные смогли получить 500 и более долларов. Некоторые блогеры уверяют, что заработали несколько тысяч долларов, но количество таких людей крайне невелико. Капитализация NOT приближайтесь к 2.43 миллиардам долларов, ну а многие аналитики называют разработчиков мошенниками. На самом деле все данные находятся в свободном доступе. По факту, разработчики озвучили план действий задолго до выхода на биржи, но наивные любители кликеров продолжали верить в чудеса. Более 90% всех токенов были распределены между неизвестными инвесторами, ну а крохи со стола разработчиков достались геймерам.

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Есть мнение, что NOT продолжит дорожать, ну а пока владельцы токенов ждут своего часа, всё популярнее становится игра Hamster Kombat, выполненная по тем же лекалам, что и Notcoin. На самом деле Hamster Kombat немного сложнее и разнообразнее. Вдаваться в игровой процесс мы с вами не будем, поскольку в этом нет никакого смысла. Вы получаете хомяка, а после отправляетесь сражаться с другими пушистиками. Вам постоянно нужно нажимать на экран, зарабатывая виртуальные монеты, и так до бесконечности. Количество монет зависит только от вашего упорства, а разработчики сулят геймерам огромные выплаты. Сообщается, что уже совсем скоро состоится эйрдроп. Речь о конвертации игровых монет в виртуальные токены, которые после этого обретут реальную ценность и могут продаваться и покупаться на крупных биржах. Токен будет называться $HMSTR, а его выход в свет состоится уже в июне. На конец мая количество геймеров популярного кликера превысило 60 миллионов человек. Интерес к проекту растёт и уже превысил показатели Notcoin. В игру вступает всё больше людей, многие из которых полагают, что смогут уйти с несметными богатствами.

Прежде всего Hamster Kombat ничем не отличается от Notcoin. Таким образом, после эйрдропа монеты будет пересчитываться по курсу, выгодному только разработчикам. Получить много денег не выйдет, поскольку львиную долю токенов раздадут инвесторам или оставят себе. За время, которое вы проведёте в кликере, вы могли бы посмотреть фильм, чему-то научиться или просто поработать. Любой вид деятельности принёс бы вам больше удовольствия, знаний и даже денег, чем кликер. И всё же, есть некоторые исключения. Предположим, вы узнали о существовании Hamster Kombat в числе первых тысяч или десятков тысяч людей. Если вы все эти месяцы тратили огромное количество времени на битвы хомяков и числитесь в сотне лидеров, то в теории сможете вынести довольно значительную сумму. Подобным проектам нужны красивые истории, ну а первые сотни действительно могут претендовать на хороший бонус. О счастливчиках, входящих в ТОП-5, будут писать в интернете, а сами они действительно разбогатеют. Ведь только лидеры списка Notcoin получили 20-30 тысяч долларов.

Как уже отмечалось выше, время, потраченное на клики по экрану, принесло бы вам намного больше в любом другом поле деятельности. В сети можно встретить огромное количество советов о профессионалов, которые уже многого достигли в Hamster Kombat. Как думаете, если бы в этой игре действительно можно было бы заработать состояние при помощи кликов, тратили бы успешные бизнесмены своё время на общение с новичками? Вопрос риторический, ну а ответ лежит на поверхности. Если вы недавно услышали и Hamster Kombat, то можете смело игнорировать рассказы успешных знакомых, которые надеются на огромную прибыль в ходе выхода токена на биржи. Ничего подобного не случится, ведь ценность подобных проектов определяется показателем спроса. В первые часы выхода NOT на рынок, курс монеты резко просел, поскольку все хотели от неё избавиться. Судя по всему, большая часть геймеров уже распродала свои токены, получив за них небольшое количество реальных денег.

Инвесторы, которые заплатили напрямую разработчикам, выжидают. Рано или поздно курс NOT пойдёт вверх. Люди снова начнут покупать монеты, но в этот раз заплатят за них в разы больше, чем они стоят сегодня. Если обратить внимание на курсовые перепады рынка криптовалют, то можно сделать вывод, что кликеры будут плыть по течению. Крупные игроки создают условия для роста, распродают часть активов по завышенным ценам, а после резкого падения скупают у диванных инвесторов все токены, но уже дешевле. Такой сценарий разворачивается несколько раз в год, а пока мы видим, что меняются только актёры, тогда как зрители остаются теми же наивными хомячками. Hamster Kombat не исключение, а армии геймеров – это и есть те самые хомяки, клики которых позволят команде разработчиков получить сотни миллионов долларов. Эксперты полагают, что это не последний кликер, который привлекает внимание миллионов людей. И всё же, со временем даже хомяков становится обманывать сложно. После Hamster Kombat популярность кликеров будет падать, но любителей лёгких денег настолько много, что денег хватит ещё на несколько успешных виртуальных пирамид.