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Bublik1
Учёные рассказали, как снижении влияния Эль-Ниньо и приход Ла-Нинья скажется на температуре на Земле
Климатические явления оказывают глобальное влияние на температуру, ну а приход Ла-Нинья даст нам небольшую передышку

Глобальное потепление и связанное с этим явлением изменения климата, становится всё более актуальной проблемой и привлекает внимание учёных, политиков и обывателей по всему миру. Исследователи пишут, что средняя температура на планете неуклонно повышается, ну а это приводит к самым непредвиденным климатическим изменениям и экстремальным погодным условиям. Одним из природных явлений, которое играет значительную роль в формировании климатических условий на нашей планете, является Эль-Ниньо. Прежде всего нужно понимать, что глобальное потепление представляет собой долгосрочное повышение средней температуры атмосферы и океанов Земли. Основными причинами глобального потепления являются антропогенные выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ (CO2), метан (CH4) и закись азота (N2O). Эти газы задерживают тепло в атмосфере, создавая так называемый парниковый эффект. Поскольку глобальное потепление уже не раз наблюдалось на нашей планете, то учёные могут назвать основные изменения, которые происходят и будут происходить в последующее десятилетия. Наблюдается повышение уровня моря, которое возникает из-за таяния ледников и появления в мировом океане огромных запасов пресной воды. Растёт частота и интенсивность экстремальных погодных явлений (ураганы, засухи и наводнения). Фиксируется изменение экосистем и вымирание видов, не способных адаптироваться к изменяющимся условиям. Ну а всё это влияет на сельское хозяйство и водные ресурсы, а в результате может привести к продовольственным кризисам и нехватке питьевой воды.

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Что до Эль-Ниньо, то речь о климатическом явлении, периоды активности и спада которого происходят с частотой в 2-7 лет. В последние годы Эль-Ниньо чрезвычайно активно, прогревая воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Принято считать, что Эль-Ниньо приводит к ослаблению или изменению направления пассатов (ветра), ну а это в свою очередь способствует накоплению тёплой воды у берегов Южной Америки. Следом наблюдается изменение атмосферного давления и ветров, что влияет на погодные условия в разных частях мира. В моменты активности Эль-Ниньо приводит к увеличению осадков и наводнений в западной части Южной Америки. А вот в Австралии, Индонезии и некоторых частях Азии происходит засухи. В Канаде и северной части США зимы становятся тёплыми, тогда как в Атлантическом океане растёт количество ураганов. При этом глобальное потепление и Эль-Ниньо взаимосвязаны и могут усиливать эффекты друг друга. Например, глобальное потепление может влиять на частоту и интенсивность Эль-Ниньо, делая его более продолжительным и мощным. В свою очередь, Эль-Ниньо может способствовать кратковременному усилению глобальных температурных аномалий, ускоряя процессы глобального потепления.

Учёные ожидали снижения интенсивности Эль-Ниньо в 2023 году, ну а на днях представители метеорологического агентства ООН завили о скором возвращении Ла-Нинья. Это противоположный процесс, который в 2024 году снизит температуру на нашей планете и обратит последствия Эль-Ниньо вспять. В недавнем пресс-релизе Всемирная метеорологическая организация (ВМО) отметила, что эффект Ла-Нинья начнёт ощущаться в ближайшие месяцы. Это произойдёт на фоне завершения периода потепления, связанного с Эль-Ниньо, который с середины 2023 года способствовал резкому повышению глобальной температуры и экстремальным погодным явлениям по всему миру. Учёные полагают, что долгосрочный рост глобальных температур будет продолжаться из-за антропогенного изменения климата. Это значит, что экстремальные погодные условия будут наблюдаться всё чаще, нарушая привычный ход вещей на планете. Напомним, Ла-Нинья характеризуется похолоданием поверхности океана в тропической части Тихого океана, сопровождающимся изменениями ветров, дождей и атмосферного давления. В отличие от Эль-Ниньо, который нагревает поверхность океанов, Ла-Нинья приводит к засухам в одних регионах и сильным дождям в других.

Согласно пресс-релизу ВМО, существует 60% вероятность возникновения условий Ла-Нинья в период с июля по сентябрь и 70% вероятность в период с августа по ноябрь. К счастью, шансы на возвращение Эль-Ниньо в ближайшее время невелики. Многие наши читатели знают, что каждый месяц, начиная с июня 2023 года, когда вернулся Эль-Ниньо, устанавливались новые рекорды высоких температур, а 2023 год стал самым тёплым годом за всю историю наблюдений. Представители ВМО подчёркивают, что планета будет продолжать нагреваться в целом из-за использования ископаемого топлива, производящего парниковые газы. Заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт отметил, что окончание Эль-Ниньо не означает паузу в долгосрочном изменении климата, поскольку парниковые газы продолжают удерживать тепло в атмосфере. Барретт также добавил, что высокие температуры поверхности моря продолжат оказывать значительное влияние на погодные условия на всей планете в ближайшие месяцы.

#наука #климат #эль-ниньо #ла-нинья
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