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Bublik1
В Китае опубликовали доклад о нарушении прав человека и значительных проблемах с демократией в США
По мнению китайских авторов, Америка уже давно не является демократичной страной.

США считают себя главной демократией планеты, ну а все несогласные с такой позицией причисляются к диктаторам и открыто преследуются. Американцы ревностно отстаивают свои экономические интересы и прочно переплетают геополитику и национальную безопасность. Причина в том, что Америка получает значительную прибыль от торговли оружием, ну а постоянные конфликты по всей планете наполняют карманы местных миллиардеров. В США не скрывают, что тратят на помощь Украине незначительные средства. Большая часть из недавно выделенных 60 миллиардов пойдёт военным корпорациям, которые на эти средства смогут выпустить ещё больше оружия. Замкнутый круг уже давно стал порочным, а в какой-то момент власти забыли о проблемах безопасности граждан. В Америку ежегодно стекаются миллионы беженцев, многие из которых вливаются в ряды организованной преступности. Действующие власти используют миграционную тему в своих целях, и уже давно не видят полена в собственном глазу. 

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Байден дошёл до крайней степени непрофессионализма, и открыто использует ненормативную лексику в адрес других политиков. Глава Китая называется самым главным диктатором на планете, хотя в это же время США поддерживают целый ряд откровенно террористических режимов в целом ряде стран. Положение становится всё более абсурдным, а о проблемах говорят журналисты и общественные деятели. Такер Карлсон заметил, что Москва намного безопаснее Нью-Йорка. Уровень жизни в «Большом яблоке» то и дело снижается, а проблема преступности становится всё более актуальной. Похоже, не только американцы обращают внимание на проблемы, которые происходят в США, ведь на днях в Китае опубликовали большой доклад, посвящённый нарушениям прав человека в Америке за 2023 год. Давайте остановимся на основных положениях, а после сделаем выводы. Начнём с того, что доклад создан специалистами Государственного совета и является ежегодным. Авторы приходят к выводу, что за отчётный период в США наблюдается резкое ухудшение в области прав человека. Указывается на размытие рамок гражданских прав и политических свобод, а также резкий всплеск расизма, возникающий на фоне социальных и экономических проблем рядовых американцев. Нарушение прав женщин и детей замалчивается, ну а обстановка с мигрантами и вовсе названа критической. 

Авторы доклада приходят к вводу, что сегодня соблюдаются только права тех, кто обличён властью, либо имеет значительные финансовые возможности. В США растёт неравенство, а права большинства людей то и дело ущемляются. Уже давно рассказы об американской демократии не впечатляют даже местных жителей, ну а система пытается получить больше контроля, даже если это чревато нарушением прав человека. Согласно докладу, в 2023 году в США произошло не менее 654 крупных инцидентов со стрельбой, в результате которых погибло около 43 000 человек. Это значит, что в Америке от пулевых ранений умирают 117 человек в день, а цифра продолжает расти с каждым годом. Правительство перешло к тотальному контролю за средствами массовой информации, а в какой-то момент дошло до массовых увольнений учёных. Отмечается, что число преподавателей, наказанных или уволенных за свои убеждения в университетских городках США, достигло 20-летнего максимума.

Не лучше себя ведёт и полиция, которая часто применяет силовые методы даже против безоружных граждан. Известно, что как минимум 1247 смертей по всей Америке связаны с действиями правоохранительных органов, которые предпочитают стрелять даже тогда, когда проблему можно было решить без применения оружия. В стране находится несколько миллионов мигрантов, а количество бездомных растёт намного быстрее, чем власти успевают расселять людей по специальным лагерям. На конец 2023 в США было 650 тысяч бездомных, но эта цифра не включает многочисленных беженцев, которые скрываются от закона. Сколько точно мигрантов попало в страну за время правления Байдена, не знает никто. Крупные города тратят на решение данной проблемы огромные суммы, но бесконечно увеличивать бюджет невозможно. А между тем любые попытки достучаться до властей приводят к агрессивному ответу. Напомним, за последние недели в кампусах многих колледжей и университетов произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и студентами, который выступают против военной операции Израиля. Только по данным New York Times было задержано больше 2900 человек, ну а многие из них лишились учёбы и получили травмы во время столкновения с полицией. 

Особое внимание авторы доклада уделяют проблеме военного вмешательства США в дела других стран. Отмечается, что только за последние два десятилетия вооружённые конфликты, спровоцированные американскими властями, привели к гибели 4.5-4.7 миллиона людей по всему миру. В Белом доме предпочитают называть это сопутствующими потерями и уверяют, что таким образом удалось построить демократию. А между тем ни одна страна, которая так или иначе подверглась агрессии со стороны США, не может вернуться к нормальной жизни. Во многих регионах продолжают бушевать конфликты, тогда как экономика разрушена. В докладе упоминаются своеобразные двойные стандарты, когда Америка закрывает глаза на преступления своих союзников и не считается с международным правом. В пример можно привести происходящее в Грузии. Как вы могли слышать, там пытаются принять законодательные инициативы, ограничивающие деятельность так называемых иноагентов. Подобный закон в США действует уже много десятилетий, но хорош только в том случае, если совпадает с интересами Белого дома. Как только другая страна пытается одёрнуть иноагентов, кормящихся с рук американских компаний, как возникают проблемы. Что любопытно, собственные законы, ограничивающие деятельность иноагентов есть в Австралии, Британии и Израиле. До конца 2024 года Франция планирует принять соответствующие меры, но подобные действия со стороны «правильных» стран не беспокоят дядюшку Сэма. На самом деле доклад намного шире, чем мы описали, но основные его темы были указаны. 

#аналитика #политика
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