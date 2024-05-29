Согласно отчётам аналитиков, рынок настольной графики находится в перманентном падении и будет снижаться и далее

Долгое время видеокарты генерировали значительную часть доходов AMD и обеспечивали почти 100% прибыль для NVIDIA. Сегодня мы становимся свидетелями значительных изменений, многие из которых навсегда изменят рынок графических чипов. Первыми отправились искать новые рынки сбыта представители AMD. Лиза Су успешно отгружает производителям игровых приставок миллионы графических чипов и чувствует себя уверенно. NVIDIA не имеет такого успеха на рынке консолей и поставляет чипы только для Nintendo. Ну а поскольку данный рынок чрезвычайно консервативен, то пока шансов у Дженсена Хуанга нет. Несмотря на это глава зелёных чувствует себя отлично, ведь сегмент искусственного интеллекта генерирует огромные доходы. За несколько лет NVIDIA значительно нарастила прибыль и в настоящее время оценивается в 2 триллиона долларов.

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По данным аналитиков, рынок графических чипов будет продолжать расти, хотя не все сегменты смогут приносить производителям прибыль. Специалисты Jon Peddie Research опубликовали данные о количестве отгруженных GPU со стороны основных поставщиков. Как стало известно, за 1 квартал 2024 года было поставлено 70 миллионов графических чипов, что свидетельствует об увеличении на 33% за год. Неплохо продавались GPU для ноутбуков, поскольку в данном сегменте заметен 38% рост по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. А вот с реализацией настольных графических чипов дела идут крайне плохо. Наблюдается значительное падение спроса, а больше всех пострадали красные. В общем поставки дискретных видеокарт упали на 9.9%, тогда как AMD потеряла 13.6% доходов. Доля Intel просела на 9.6%, ну а NVIDIA не досчиталась 7.7%.

Если брать в расчёт весь рынок графических чипов, то прибыль AMD снизилась на 0.7%, тогда как Intel и NVIDIA зафиксировали прирост на 0.3% и 0.4% соответственно. Аналитики полагают, что рынок настольной графики продолжит падение и продемонстрирует во втором квартале минус 7.9%. Несмотря на такие перспективы специалисты говорят о скором восстановлении рынка, а главные надежды возлагаются на вторую половину года. Именно в это время будут выпущены линейки новых видеокарт, призванные оживить рынок. Пока же геймеры не готовы тратить деньги на решения, которые через несколько месяцев стремительно устареют. По мнению аналитиков Jon Peddie Research, спрос на чипы для обучения ИИ продолжит расти, а только за 2024 год NVIDIA и AMD поставят порядка 2 миллиардов графических чипов для облачных сервисов и обучения умных алгоритмов. Благодаря постоянно растущему спросу по итогам 2026 года данная цифра вырастет до 3 миллиардов, ну а к этому времени Intel и AMD могут отнять значительную часть рынка, которую сегодня контролирует NVIDIA.

Intel и AMD пришли в данный сегмент с большим опозданием и не могут решить, в каком направлении им двигаться. Ранее Дженсен Хуанг представил высокопроизводительную линейку Blackwell, которая значительно превосходит все решения конкурентов. Таким образом Лизе Су придётся не только бороться с сопротивлением рынка, но и пытаться убедить клиентов покупать не самые быстрые технологические решения. Это значит, что добиться такой же высокой маржи, как получает NVIDIA, не выйдет, ну а это в свою очередь окажет негативное влияние на общие доходы. В данном сегменте Intel плетётся в хвосте и говорит о новых разработках, которые позволят догнать и обогнать конкурентов. Также синие хотят выпустить второе поколение настольной графики, но пока точных данных о сроках нет. Учитывая тот факт, что настольные видеокарты продаются всё хуже, можно будет ожидать скидок перед релизом настольной графики нового поколения. Теоретически, ведь многое будет зависеть от решений руководства всех трёх компаний. В случае, если там остановят производство заранее, то осенью в магазинах останется совсем мало видеокарт текущего поколения, а к весне, когда в продажу поступит основная линейка, старых видеокарт и вовсе не останется.