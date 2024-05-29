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Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле

Собрать действительно быстрый игровой компьютер нам удалось за 210 тысяч рублей, но 10 лет назад в переводе на доллары такая задача обошлась бы значительно дешевле
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Десять лет назад, когда вы покупали мощный игровой компьютер, то тратили на него порядка 1500 долларов. Бодрый середняк, который вытягивал все новинки в 1080р, стоил до1000 долларов, ну а сегодня за развлечения приходится платить намного больше. Это плохая новость, которая так или иначе касается каждого геймера. К счастью, есть и вторая новость, которая точно придётся по душе любителям компьютерных игр. Всё дело в том, что технологический прогресс сильно замедлился. Если раньше видеокарты могли за 10 лет стать в 10 раз быстрее, то сегодня за 3 поколения можно получить скромный двукратный прирост. Флагманы развиваются быстрее, но цены в данном сегменте заоблачные. Аналитики полагают, что причин такого явления несколько. Прежде всего виновато обесценивание американской валюты. Не стоит забывать о возросших аппетитах производителей комплектующих. Кроме того, свою долю выручки хочет получить и TSMC, монополизировавшая рынок полупроводников и постоянно повышающая стоимость собственных услуг. 

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Что же, если 15 лет назад вы покупали компьютер за 1500 долларов, то уже через 2 года он начинал быстро устаревать. Через 4 года ваш процессор казался сродни улитке, ну а видеокарта отказывалась тянуть новые игры. Сегодня ничего подобного нет, ведь игры медленно наращивают требования, графика там почти не меняется, ну а видеокарты прибавляют по 30% за 2 года. Наиболее популярные сегменты и вовсе топчутся на месте, а всё это позволяет нам с вами продлить жизненный цикл нового компьютера. Новость неоднозначная, но ничего изменить мы с вами не можем, поэтому остаётся только подобрать такие комплектующие, которые могли бы прослужить вам 5 лет. 

Прежде всего отметим, что в 2024 году выйдет две новые линейки процессоров и видеокарт. Если у вас есть нормальный компьютер, которые терпит замены ещё полгода, то самое время набраться терпения. Все остальные, уставшие томиться у монитора, могут купить именно такую сборку, которая останется актуальной даже спустя 5 лет. Остановимся на разрешении 2К, для которого и будет создан наш компьютер. Пожалуй, единственный процессор, который мы можем порекомендовать для такой сборки – это Ryzen 7 7800X3D. Он способен тягаться с флагманами, но имеет невысокие требования. Ничего более быстрого за эти деньги вы не купите, ну а более мощные решения потребуют совершенно другой системы охлаждения и материнской платы за 300-500 долларов. 

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Ну а в данном случае мы можем обратить внимание на продукцию Asrock, построенную на чипсете B650. Материнская плата не предлагает ничего лишнего. Здесь нет беспроводной связи мощной системы питания, как нет и массы настроек для диванных оверклокеров. Помните, что разгон Ryzen 7 7800X3D невозможен, ну а настроить тайминги оперативной платы вы можете при помощи системного приложения. В итоге вы заплатите немного, но получите отличное решение с потенциалом для апгрейда. Обычно Asrock в первых рядах выпускает обновления BIOS, что позволит установить более мощный процессор одного из следующих поколений. Вообще, потенциала Ryzen 7 7800X3D вам точно будет достаточно, но иногда просто хочется побаловать себя чем-то более современным.

Если вы не планируете разгонять оперативную память, то можете взять линейки попроще, ну а для тех, кто не против экспериментов, в наличии две линейки по 16 Гб производства Team Group. DDR5-6000 порадует вас отличными скоростными показателями и низкими для своего класса таймингами. Это не самая лучшая ОЗУ в своём классе, но для тех, кто не ставит перед собой слишком сложных задач, она точно подойдёт. Мы предлагаем покупать сразу 32 Гб, поскольку речь идёт о перспективном компьютере, которые будет актуален целых 5 лет. 

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SSD Kingston SNV2S не понравится тем, кто привык смотреть на комплектующие через призму синтетических тестов. По своим скоростным показателям этот твердотельный накопитель уступает многим более дорогим моделям в 3-4 раза, но всё это становится неважно, когда дело доходит до обычных игр. Здесь 2100 МБ/с чтения и 1700 МБ/с на запись отлично справляются с поставленными задачами и в большинстве случаев оказываются даже излишними. При желании можно купить SSD на 10 тысяч дороже, но мы не видим в этом никакого смысла, поскольку реальной пользы от такого накопителя вы не увидите. Куда логичнее потратить эти деньги на жёсткий диск. HGST – это представитель легендарной серии Hitachi. После поглощения со стороны Western Digital производственные линии остались без изменений, что позволяет говорить о высоком качестве продукции. Ёмкости в 10 Тб будет достаточно для записи сюда домашнего видео и популярных сериалов, тогда как Kingston SNV2S лучше подходит для игр и программного обеспечения. 

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Если подходить к вопросу без фанатизма, то единственный разумный выбор, который прослужит нам 5 лет и не опустошит кошелёк – это Radeon RX 7900 XT. Видеокарта предложит 20 Гб скоростной памяти и сможет запускать любые игры даже в 4К. Со временем придётся переходить в 2К, ну а наш перспективный компьютер прослужит максимально долго. К сожалению, у NVIDIA аналогичные по скорости решения стоят больше 120 тысяч рублей, поэтому мы не видим смысла переплачивать за бренд. Согласно тестам, Radeon RX 7900 XT отлично справляется с трассировкой лучей, ну а активное распространение технологии FSR 3 позволяет надеяться на действительно длительный жизненный цикл.

Пытаться экономить на блоке питания в сложившейся ситуации было бы неразумно, но это не значит, что мы будем бросаться на первое попавшееся решение за 20 тысяч рублей. Отнюдь, ведь в продаже есть Deepcool PM800D, мощности которого хватит для обеспечения стабильной работы всех компонентов. Блок питания обладает высокой энергоэффективностью и поддерживает стандарт 80 PLUS Gold. Даже с нашей видеокартой он не будет работать на максимуме возможностей, а это хорошая информация, ведь это гарантирует стабильность и тишину. Все выбранные нами комплектующие можно поместить в корпус Msi MAG FORGE M100R. Это на самый впечатляющий системный блок, который нам доводилось видеть. Если вам нравится что-то необычное, то приготовьтесь заплатить не менее 30 тысяч рублей. Мы не видим в этом никакого смысла, ведь главная задача заключалась в том, чтобы получить быстрый и максимально недорогой компьютер, который будет тянуть все игры в 2К даже спустя 5 лет. Внутри корпуса вы найдёте 4 кулера, которые охладят нрав видеокарты Radeon RX 7900 XT, выводя горячий воздух наружу. После учёта всех комплектующих выяснилось, что мы потратили на сборку 210 тысяч рублей. Это примерно 2400 долларов, а значит сумма действительно серьёзная. Как уже было сказано выше, 10 лет назад за перспективную сборку вы бы заплатили 1500 долларов, но сегодня аппетиты производителей комплектующих значительно выросли. Если вам действительно был нужен ПК на 5 лет, то ничего лучше за эту сумму вы не найдёте. Ну или можно подождать до конца года. В теории, ведь на практике новинки могут оказаться намного дороже, что вынудит вас не только сидеть в ожидании, но потратить ещё больше денег. 

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Теги

видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения сборка пк
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