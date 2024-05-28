Фанаты AMD уверены, что в провале тех или иных продуктов компании всегда виноваты внешние силы. Если верить в подобные сказки, то можно сделать вывод, что над продукцией красного лагеря навис неумолимый рок, который тянет компанию на самое дно рынка. Можно было бы предположить, что иногда обстоятельства оказываются сильнее, но каждый раз такое происходить не должно. Простой пример, Radeon RX 580 обладала всеми качествами для того, чтобы занять значительную долю рынка. Пока NVIDIA активно наращивала производство устаревающей GeForce GTX 1060, Лиза Су решила перейти к экспериментам. Следующая серия оказалась провальной, ну а майнеры раскупили остававшиеся в 2018 году на прилавках Radeon RX 580.

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Самое время было возвращать старушку в строй, но вместо этого в продаже появилась серия Radeon RX 5700. Видеокарты обладали отличными характеристиками и обходили конкуренток из зелёного лагеря по показателям быстродействия и цены. Казалось, что AMD нащупала свою нишу, вот только производство серии Radeon RX 5700 стремительно завершилось, а остатки снова разгребли майнеры. В 2020 впечатлить геймеров должна была серия Radeon RX 6000, но внезапно выяснилось, что запасов графических чипов прошлого поколения у AMD нет, а дефицит полупроводников не позволил выпустить достаточное количество новинок. Пока Дженсен Хуанг зарабатывал по 1000 долларов с каждого графического чипа, продавая майнерам огромное количество видеокарт, Лиза Су скромно переминалась с ноги на ногу. Провал серии Radeon RX 6000 можно сравнить только с низкими продажами, которые сопровождают серию Radeon RX 7000.

Эксперты полагают, что из-за архитектурных ошибок производительность оказалась крайне низкой, ну а количество выпускаемых видеокарт снова ниже, чем требуется рынку. Конечные производители отказываются брать скромные заказы, ну а во многих магазинах встретить Radeon RX 7700 ХТ или Radeon RX 7900 ХТ почти невозможно. AMD отслеживает цены только в США, тогда как на других рынках видеокарты NVIDIA оказываются не только быстрее, но и выгоднее. Словом, череда проблем преследует красную команду, а выхода из сложившегося положения пока нет. Что же, если вы решили купить видеокарту, но испытываете проблемы с наличностью, то самое время попытаться сэкономить. Предположим, что вас интересуют скоростные модели серии Radeon RX 6000, которые всё ещё можно встретить в рознице и на вторичном рынке. Сегодня мы рассмотрим тестирование, которое провела команда TheSpyHood. Блогеры сравнили быстродействие GeForce RTX 4070 с Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT. Давайте изучим результаты, а после посмотрим, сколько все эти видеокарты стоят в рознице.

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Тесты проводились на процессоре Core i9-14900KS в разрешении 2К и 4К. Удалось выяснить, что все три видеокарты неплохо подходят для запуска любых актуальных игр. Поскольку не использовалась трассировка лучей и технологии масштабирования, то показатели можно считать чистыми и достоверными. Итак, на первом месте оказалась Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта примерно на 5-7% быстрее GeForce RTX 4070, занимающей вторую позицию. На почётном третьем месте разместилась Radeon RX 6800, от которой ждать прорывов уже не стоит. Фанаты AMD обязательно вспомнят, что у GeForce RTX 4070 всего 12 Гб памяти, тогда как даже Radeon RX 6800 может предложить целых 16 Гб. Всё так, но кому нужны дополнительные 4 Гб, если они не приносят никакой пользы? По тестам можно сделать вывод, что пока играм больше 12 Гб не нужно, ну а все три видеокарты вы можете смело покупать. Главное, определиться с наиболее правильной ценой.

И вот здесь выясняется, что за GeForce RTX 4070 просят 63 тысячи рублей. Это самая бюджетная модель, тогда как многие решения на этом графическом чипе стартуют с 70 тысяч. Пожалуй, если вы готовы потратиться на новую видеокарту, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 4070 SUPER. Она намного быстрее и стоит до 70 тысяч. Эта видеокарта легко обходит Radeon RX 6800 XT в игровых тестах, ну а использовать скрытый потенциал последней пока не удалось. Может быть, это удастся сделать через несколько лет, но пока никаких предпосылок к этому нет.

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Новую Radeon RX 6800 вы можете встретить за 59 тысяч рублей. Это немногим меньше того, что просят за GeForce RTX 4070, а значит никакого смысла в покупке Radeon RX 6800 сегодня нет. Видеокарта давно растеряла свой потенциал, хотя и годится для актуальных игр. С такой видеокартой вы ещё долго не будете испытывать неудобств, но стоимость её слишком высокая для решения трёхгодичной давности. За Radeon RX 6800 XT придётся выложить почти 65 тысяч, ну а учитывая всё сказанное выше – это неприемлемо. Немногим дороже есть GeForce RTX 4070 SUPER, переиграть которую уже не удастся. Покупать новые Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 мы вам не рекомендуем, ну а теперь посмотрим, сколько обе стоят в подержанном состоянии.

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Очень крутая модель Radeon RX 6800 продаётся за 45 тысяч рублей. На первый взгляд такое решение кажется выгодным, но в конечном счёте вы можете получить видеокарту с минимальным жизненным циклом. Продавец пишет, что Radeon RX 6800 в идеальном состоянии, ну а это может говорить о том, что видеокарта долгое время копала криптовалюту. Ничего хорошего в этом нет, ведь интенсивное использование в режиме 24/7 приводит к печальным последствиям. 47 тысяч просят за Radeon RX 6800 XT, которая также идёт в идеальном состоянии, а значит могла работать на ферме. Обычно майнеры меняют старую систему охлаждения, получив почти новую видеокарту на выходе. Учитывая тот факт, что новая стоит на 20 тысяч рублей дороже, то однозначного мнения о том, стоит ли покупать Radeon RX 6800 XT нет и быть не может. Нам она кажется слишком дорогой, но фанаты AMD могут предположить, что перед ними крайне выгодное предложение. 16 Гб памяти кажутся привлекательным, но не всегда очевидный выбор оказывается верным.

Например, высоким спросом в США пользуется Radeon RX 7800 XT. Там за видеокарту просят от 550 долларов, ну а в переводе на рубли – это 50 тысяч. Даже за 60 тысяч такая видеокарта смотрелась бы неплохо, но в России купить её дешевле 70 000 рублей крайне проблематично. А ведь мы ещё и приводим самую недорогую модель, тогда как есть решения за 80 и даже 90 тысяч. На кого всё это рассчитано, сказать сложно. Radeon RX 7800 XT предложила минимальный прирост быстродействия между поколениями и оказалась даже медленнее GeForce RTX 4070 SUPER. В данном случае всё решает конечная стоимость, ну а пока у видеокарт AMD с данным показателем всё очень плохо. Фанаты верят, что совсем скоро дела у красных пойдут на лад. Может быть и пойдут, но пока NVIDIA уверенно удерживает львиную часть рынка, тогда как AMD списывает неверные решения на форс-мажор. Пора бы уже брать ответственность за провалы на себя и начать снижать цены. Как уже было сказано выше, Radeon RX 7800 XT должна стоить не дороже 60 тысяч и проигрывает GeForce RTX 4070 SUPER, за которую просят 600 долларов.



